Articolo pubblicato originariamente su Al Haq. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Il 21 aprile 2026 segna un momento decisivo nella condotta esterna dell’Unione europea (UE), un evento che ha inflitto un grave danno alla sua reputazione, alla sua credibilità e ai suoi presunti fondamenti di principio. Rifiutandosi di sospendere l’accordo di associazione UE-Israele, l’UE ha dimostrato di dare chiara priorità agli interessi economici, abbandonando completamente lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi giuridici fondamentali.

L’UE ha storicamente professato un impegno incrollabile nei confronti della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani – i valori su cui l’UE sostiene di fondarsi. Gli obiettivi dell’UE nel contesto mondiale comprendono l’impegno a sostenere e promuovere i propri valori e interessi; a contribuire alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile del pianeta; a contribuire alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani; nonché a garantire il rigoroso rispetto del diritto internazionale.

Tali impegni sono ulteriormente sanciti dall’articolo 2 dell’Accordo di associazione UE-Israele, che definisce il «rispetto dei diritti umani e dei principi democratici» come un «elemento essenziale» dell’Accordo e come i principi su cui si fondano le disposizioni. Alla luce di questi impegni in materia di diritti umani, all’inizio del 2025 la maggioranza dei governi europei, citando preoccupazioni relative a potenziali violazioni dell’articolo 2, ha richiesto una revisione formale. Entro giugno 2025, l’UE aveva diffuso un documento che riassumeva «gravi accuse di violazioni della legislazione internazionale sui diritti umani (IHRL) e del diritto internazionale umanitario (IHL)». Nonostante avesse concluso che «vi sono indicazioni che Israele violerebbe i propri obblighi in materia di diritti umani», il blocco non ha intrapreso alcuna azione decisiva per contrastare il genocidio del popolo palestinese perpetrato da Israele e trasmesso in diretta streaming.

A quasi un anno di distanza, tale inazione si è consolidata in una politica. Mantenendo le relazioni esistenti, l’UE ha di fatto segnalato il proprio impegno a rimanere complice dei crimini di atrocità di massa commessi da Israele, compreso il genocidio in corso contro il popolo palestinese, rifiutando di modificare il proprio rapporto con il regime di apartheid coloniale dei coloni. Questa posizione è stata adottata nella piena consapevolezza e nel totale disprezzo degli schiaccianti sviluppi giuridici e probatori, tra cui:

Sei sentenze della Corte internazionale di giustizia in cui si conclude che le politiche e le pratiche di Israele sono illegali, in quanto costituiscono, tra l’altro, un potenziale genocidio;

Due mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità;

Oltre 25 rapporti redatti da organismi delle Nazioni Unite che descrivono le varie forme di violenza perpetrate da Israele contro i palestinesi e la necessità che la comunità internazionale intervenga, pubblicati a partire dall’ottobre 2023;

Innumerevoli dichiarazioni di esperti delle Nazioni Unite che sottolineano l’illegalità della condotta di Israele nei Territori palestinesi occupati (OPT); e

L’abbondanza di prove corroborate relative alla rapida escalation delle violazioni dei diritti umani fondamentali dei palestinesi da parte delle autorità israeliane, comprese le Forze di occupazione israeliane (IOF) e i coloni illegali.

La posizione dell’UE ignora inoltre un’iniziativa dei cittadini europei di grande rilevanza – «Chiediamo la sospensione totale dell’accordo di associazione UE-Israele alla luce delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele» – che ha raccolto oltre un milione di firme. Essa è inoltre in diretta contraddizione con l’invito inequivocabile di 20 esperti delle Nazioni Unite alla sospensione immediata dell’accordo di associazione UE-Israele, secondo cui «l’UE non può affermare in modo credibile di difendere i diritti umani mentre mantiene scambi commerciali preferenziali con uno Stato la cui condotta è stata giudicata da molteplici organismi internazionali come equivalente a genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra». Gli esperti hanno chiarito che «la sospensione totale non è una questione di discrezionalità politica, ma un imperativo giuridico che incombe all’Unione europea e rappresenta la misura minima necessaria per allineare le sue azioni agli obblighi previsti dal diritto internazionale».

La misura in cui l’UE si è allontanata dai propri valori fondanti per quanto riguarda Israele è sorprendente, sebbene non senza precedenti. Per decenni, le organizzazioni della società civile palestinese hanno fatto appello all’UE affinché difendesse i propri obiettivi dichiarati e gli obblighi internazionali vincolanti dei suoi Stati membri, rivendicando il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione. Questi appelli, insieme alle richieste urgenti dei palestinesi che affrontano una distruzione, un esproprio e una cancellazione sempre più rapidi, sono evidentemente caduti nel vuoto.

Continuando a concedere a Israele un accesso preferenziale al mercato europeo, l’UE non solo ne tutela l’impunità di lunga data, ma premia attivamente comportamenti che violano in modo flagrante le disposizioni più fondamentali del diritto internazionale – come dimostra la recente approvazione della legge penale (emendamento n. 159) (Pena di morte per i terroristi), nonostante essa violi in modo flagrante i diritti umani dei palestinesi nei Territori palestinesi occupati. Questa posizione è diametralmente opposta agli obblighi degli Stati membri dell’UE ai sensi della Convenzione sul genocidio; delle Convenzioni di Ginevra del 1949 (compresi i loro Protocolli aggiuntivi); della Convenzione sull’apartheid; del Trattato sul commercio delle armi; del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato; della Posizione comune dell’UE; delle numerose e ripetute decisioni della Corte internazionale di giustizia; e delle norme consolidate del diritto internazionale consuetudinario.

A questo punto, solo un’azione immediata e concreta può iniziare a ripristinare la credibilità e la reputazione dell’UE all’interno della comunità internazionale. Qualsiasi cosa di meno rimarrà priva di significato per il popolo palestinese e eroderà ulteriormente la pretesa dell’Unione di una leadership basata sui principi, poiché sostiene uno Stato canaglia e genocida.

Di conseguenza, l’UE e i suoi 27 Stati membri devono, come minimo:

Chiedere all’Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale di accelerare le indagini sulla situazione in Palestina, avvalendosi di tutte le risorse necessarie e effettuando visite in loco come promesso nel dicembre 2022, e di ottemperare pienamente ai mandati di arresto emessi nei confronti di Netanyahu e Gallant.

Attuare i pareri consultivi del 2004, 2024 e 2025 della Corte internazionale di giustizia, assicurando di non aiutare, assistere o sostenere l’occupazione illegale e cessando ogni forma di complicità con l’occupazione illegale e il genocidio perpetrati da Israele; e

Definire e attuare misure concrete di follow-up per gli Stati membri, in linea con i loro obblighi vincolanti di prevenire e punire il crimine di genocidio e di rispettare e garantire il rispetto delle Convenzioni di Ginevra del 1949, che includono: l’imposizione di un embargo totale sulle armi; l’interruzione delle relazioni diplomatiche e commerciali, compresa la cessazione di ogni sfruttamento delle risorse marittime palestinesi e degli accordi energetici con Israele; l’imposizione di sanzioni globali; e il perseguimento della responsabilità;

Garantire la risoluzione immediata dell’accordo di associazione UE-Israele, compresa ogni forma di cooperazione economica, commerciale e istituzionale;

Firmatari: