Novità al cinema: The Bibi Files

Articolo pubblicato originariamente su Mescalito
Di Alexis Bloom
Con Benjamin Netanyahu, Raviv Drucker, Nimrod Novik
Il film vietato in Israele che Netanyahu ha cercato di fermare arriva in Italia alla vigilia delle elezioni.
A poche settimane dalle elezioni che potrebbero decidere il futuro politico di Netanyahu, arriva nei cinema italiani THE BIBI FILES, l’esplosivo documentario diretto da Alexis Bloom e prodotto dal premio Oscar Alex Gibney. Al centro del film ci sono immagini straordinarie e mai viste prima: le registrazioni degli interrogatori della polizia israeliana a Benjamin Netanyahu, alla moglie Sara, al figlio Yair, ai suoi collaboratori e ad alcuni dei più potenti uomini d’affari del Paese, realizzate nell’ambito delle indagini per corruzione che hanno portato all’incriminazione del Primo Ministro israeliano.
Centinaia di ore di materiale riservato, trapelato fuori da Israele, permettono per la prima volta di osservare Netanyahu lontano dai comizi, dalle conferenze stampa e dalla comunicazione ufficiale: non il leader davanti alle telecamere, ma l’uomo interrogato dalla polizia, chiamato a rispondere delle accuse che da anni accompagnano la sua carriera politica. Sigari, champagne, regali di lusso, favori, rapporti con miliardari e pressioni sul sistema dell’informazione. Ma THE BIBI FILES va molto oltre l’inchiesta giudiziaria.
Attraverso testimonianze, materiali d’archivio e gli interrogatori segreti, il film ricostruisce il sistema di potere costruito intorno alla famiglia Netanyahu e pone una domanda molto più inquietante: fino a che punto la necessità di sopravvivere politicamente e giudiziariamente può condizionare le decisioni di un leader?
Il documentario segue così il filo che unisce le accuse di corruzione, il progressivo avvicinamento di Netanyahu all’estrema destra israeliana, lo scontro sul sistema giudiziario e la trasformazione politica di Israele, fino alla tragedia del 7 ottobre e alla guerra a Gaza.
Non è soltanto il ritratto di Benjamin Netanyahu. È un’indagine sul rapporto tra potere, giustizia e sopravvivenza politica, e su ciò che può accadere a una democrazia quando il destino personale di un leader finisce per intrecciarsi con quello di un intero Paese.
UN FILM CHE ARRIVA IN ITALIA IN UN MOMENTO DECISIVO
Il 27 ottobre 2026 Israele torna alle urne.
Benjamin Netanyahu, il leader che più a lungo ha governato il Paese, si presenta ancora una volta agli elettori cercando una nuova maggioranza. Il suo futuro politico è nuovamente in gioco. È in questo momento che THE BIBI FILES arriva nei cinema italiani. Mentre Israele si prepara a decidere se affidarsi ancora a Netanyahu o aprire una nuova fase della propria storia politica, il documentario offre al pubblico l’opportunità di entrare dietro le quinte di un potere che ha segnato Israele per quasi trent’anni.
Chi è davvero Benjamin Netanyahu? Come è riuscito a sopravvivere a scandali, processi, proteste, guerre e crisi politiche? E quanto è disposto a fare pur di restare al potere? Per capire le prossime elezioni israeliane, bisogna conoscere la storia che le ha precedute.
THE BIBI FILES porta quella storia sul grande schermo.
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