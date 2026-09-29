Poesie da Gaza: Un pozzo di lacrime

Poesie pubblicate originariamente su Arablit. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Di seguito, una poesia che ho scritto mentre il genocidio continua. Sono testi nati dopo che ho smesso di urlare, non perché fosse finito, ma perché ero diventata troppo esausta per continuare a farlo. Se il genocidio stesso è stato l’urlo della mia vita di scrittrice, questi sono i testi che sono venuti dopo quella stanchezza; sono ciò che rimane quando le urla smettono di funzionare, mentre tutto ciò che le ha provocate non è ancora finito.

Di Nour Balousha

Un pozzo di lacrime

O dolore immenso,

avrei dovuto aprirti un varco

attraverso il mio corpo,

prepararti una strada,

perché tu potessi scorrere

e correre?

Avrei dovuto gettare la tua testa nel fuoco,

stringere un patto con te,

costruirti un palazzo

con alte colonne,

e luci,

e fuochi d’artificio,

perché lasciassi a noi

la piccola casa nel vicolo?

Prepararti un banchetto

con la nostra carne,

il nostro sale,

la nostra acqua,

e tu ci avresti lasciato le profetesse—

le madri?

Mi hai sconfitto,

e ora cammino

sul mio stesso corpo,

lontano dalla mia memoria,

che hanno sepolto

al cancello della scuola Al-Fakhoura.

Cadono i bambini,

e cade la mia fragile immaginazione,

e cade il mondo,

mentre io sono occupata.

Riscaldo le mie ossa

perché il quartiere

possa cuocervi il pane,

e scorro per le strade

con il mio sangue caldo,

e con la mia storia,

che prende fuoco

ogni volta che il vento

la attraversa.

Vado avanti,

nell’orlo del mio vestito:

ultime notizie,

i gatti dei vicini,

e lettere inviate dai morti

da un luogo che non conosco.

Nel mio orecchio,

abbaiano cani affamati,

e dallo schermo

arrivano le voci levigate

dei conduttori dei telegiornali.

La mia vita è così breve,

ma la trascino dietro di me

come un cavallo ferito.

Il mare mi trascina dentro di sé,

e alla fine della storia confessa

che non è un mare,

ma un pozzo—

un grande pozzo

di lacrime.