Nour Balousha

Poesie pubblicate originariamente su Arablit. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Di seguito, una poesia che ho scritto mentre il genocidio continua. Sono testi nati dopo che ho smesso di urlare, non perché fosse finito, ma perché ero diventata troppo esausta per continuare a farlo. Se il genocidio stesso è stato l’urlo…