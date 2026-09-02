Voci dalla Palestina occupata è una newsletter mensile che raccoglie testimonianze, racconti, analisi e storie dalla Palestina. Uno spazio per ascoltare direttamente le voci di chi vive sotto occupazione e per dare spazio a prospettive troppo spesso assenti dal racconto dominante.
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Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…