Voci dalla Palestina occupata è una newsletter mensile che raccoglie testimonianze, racconti, analisi e storie dalla Palestina. Uno spazio per ascoltare direttamente le voci di chi vive sotto occupazione e per dare spazio a prospettive troppo spesso assenti dal racconto dominante.

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