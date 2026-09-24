giovedì, Settembre 24, 2026

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poesie

POESIE dalla Palestina: Testi dopo il grido نصوص ما بعد الصراخ

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Articolo pubblicato originariamente su Arablit . Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite Di Nour Balousha Di seguito, una poesia che ho scritto mentre il genocidio continua. Sono state scritte dopo che ho smesso di gridare, non perché sia finito, ma perché ero diventata troppo stanca per continuare a farlo. Se il genocidio…

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