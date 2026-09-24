POESIE dalla Palestina: Testi dopo il grido نصوص ما بعد الصراخ
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Articolo pubblicato originariamente su Arablit . Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite Di Nour Balousha Di seguito, una poesia che ho scritto mentre il genocidio continua. Sono state scritte dopo che ho smesso di gridare, non perché sia finito, ma perché ero diventata troppo stanca per continuare a farlo. Se il genocidio…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…