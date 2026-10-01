Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Aseel Mafarjeh

Alla fine di settembre, le truppe israeliane hanno fatto irruzione nell’area di Tulkarem e affisso avvisi presso il santuario di Banat Yaqub, a Irtah, a sud della città.

L’edificio a due piani, con un piano inferiore di epoca romana e una sala di preghiera di epoca mamelucca al piano superiore, sarebbe ora posto sotto il controllo dell’Israel Antiquities Authority, l’Autorità israeliana per le antichità.

Il santuario e il terreno circostante occupano non più di 300 metri quadrati, secondo Suhail Salman della Popular Campaign Against the Wall and Settlements, un gruppo palestinese di base. Gli avvisi, tuttavia, rivendicavano più di 10 dunam (circa 2,5 acri) di terreno circostante, comprendendo decine di abitazioni.

Secondo organizzazioni per i diritti umani e archeologi, il santuario è l’ultimo sito interessato da una campagna che utilizza la tutela del patrimonio culturale per appropriarsi di terreni e scavalcare la giurisdizione palestinese.

Da Silwan, a Gerusalemme Est, a Shiloh, Tel Rumeida a Hebron e Sebastia, vicino a Nablus, gli scavi sono stati accompagnati dalla costruzione di strade e centri per visitatori e da restrizioni all’accesso, trasformando terreni palestinesi in siti turistici gestiti dai coloni.

La campagna ha subito un’accelerazione quest’anno, quando il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha annunciato ad agosto lo stanziamento di 113 milioni di shekel (37 milioni di dollari) per assumere il controllo di oltre 70 siti storici.

Dal 2023, il governo israeliano ha investito circa 82 milioni di dollari nei siti archeologici della Cisgiordania attraverso un programma chiamato “Road, Land, Heritage”, supervisionato dal ministro per il Patrimonio Amichai Eliyahu, esponente del partito di estrema destra Jewish Power (Otzma Yehudit).

Ricercatori e archeologi palestinesi che hanno lavorato in questi siti affermano che i cambiamenti sociali e politici associati alle scoperte archeologiche sono già visibili.

A loro avviso, le comunità palestinesi locali stanno pagando un prezzo per la costruzione di nuove strade e strutture turistiche, mentre aumentano le restrizioni alla costruzione e all’accesso e la storia stratificata dell’area viene deformata.

Ridisegnare la memoria storica

Daoud Ghoul, ricercatore presso l’Università al-Quds, spiega a The New Arab che i siti del patrimonio culturale della Cisgiordania sono diventati un importante terreno di confronto, dove «l’archeologia viene utilizzata per ridisegnare la memoria e il luogo», soprattutto attraverso il modo in cui i siti archeologici e la loro storia vengono presentati al pubblico.

«Prendiamo Silwan, per esempio», afferma, riferendosi all’area di Gerusalemme Est dove il sito archeologico noto come Città di David è diventato un punto focale di narrazioni storiche contrapposte.

«Ciò che sta accadendo lì riflette quella che la letteratura coloniale descrive come la “logica dell’eliminazione”. È un processo che cancella la memoria e rende la presenza palestinese meno visibile nella narrazione ufficiale del luogo».

L’espropriazione di 182 ettari di terreno a Sebastia, vicino a Nablus, nel febbraio 2026, è stata la più grande confisca di terre mai effettuata per un progetto archeologico da quando Israele ha occupato la Cisgiordania nel 1967. [Getty]

Il termine si riferisce a un processo attraverso il quale la presenza e la storia di un popolo vengono progressivamente eliminate dalla narrazione di un luogo. Può avvenire anche attraverso modifiche al paesaggio e ai siti del patrimonio culturale, nonché attraverso la promozione di una versione del passato a scapito di un’altra.

Circa 2.200 palestinesi di Silwan sono a rischio di sfollamento forzato: circa 1.500 ad al-Bustan e altri 700 nei quartieri di Batn al-Hawa.

B’Tselem, un’organizzazione israeliana per i diritti umani, ha documentato lo sgombero di 33 famiglie, per un totale di 77 persone, tra cui 37 bambini, da Batn al-Hawa tra ottobre 2015 e aprile 2026; 15 di queste famiglie sono state sgomberate nel solo marzo 2026. Tra ottobre 2023 e aprile 2026, 48 abitazioni sono state demolite nel vicino al-Bustan.

Human Rights Watch ha riferito a giugno che le autorità israeliane stanno accelerando le demolizioni e gli sgomberi forzati in tutta Silwan. All’inizio di settembre, i media locali hanno riferito che le forze israeliane avevano chiuso gli ingressi a Bir Ayoub e al-Bustan in vista di un’operazione di demolizione annunciata.

Una volta che un sito viene dichiarato area protetta o parco nazionale, sostiene Ghoul, la vita quotidiana intorno ad esso può iniziare a cambiare. La costruzione può essere limitata e strade e strutture turistiche possono creare restrizioni alla mobilità per i residenti palestinesi, che necessitano di permessi per raggiungere i propri terreni.

Secondo Ghoul, il problema non è lo studio e la ricerca della presenza storica degli ebrei o di altri gruppi a Gerusalemme Est e in Cisgiordania, bensì la loro strumentalizzazione da parte dello Stato israeliano.

«Si è sempre trattato di selezionare uno strato [della storia] e trasformarlo nella base per definire il luogo nel presente», spiega. «A Silwan, per esempio, l’area conosciuta come Wadi Hilweh viene presentata come la “Città di David”, concentrando l’attenzione esclusivamente sulla sua storia biblica ed ebraica».

Il caso di Sebastia

Il caso più significativo è quello di Sebastia, una cittadina palestinese circondata da uliveti a nord-ovest di Nablus, sorta accanto a uno dei siti archeologici più ricchi della Cisgiordania.

Gli archeologi identificano la collina come Samaria, capitale dell’antico Regno d’Israele. Erode il Grande la ricostruì in seguito come città romana, chiamandola Sebaste in onore dell’imperatore Augusto. Cristiani e musulmani la venerano inoltre come luogo di sepoltura di Giovanni Battista, noto in arabo come il profeta Yahya.

L’acropoli di Sebastia si trova nell’Area C, ma il villaggio e parti del sito antico ricadono nell’Area B, dove gli Accordi di Oslo II del 1995 attribuiscono all’Autorità Palestinese il controllo civile, compresa la gestione delle antichità.

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato ad agosto 113 milioni di shekel (37 milioni di dollari) per assumere il controllo di oltre 70 siti storici, tra cui la “Piscina di Erode” vicino a Betlemme, nella Cisgiordania occupata. [Getty]

Nel giugno 2024, il governo israeliano ha conferito al funzionario responsabile dell’archeologia dell’Amministrazione Civile — l’unità gestita dai militari che amministra le antichità nei territori occupati — poteri di supervisione e applicazione delle norme nell’Area B.

Un mese dopo, un ordine militare ha sequestrato 1,3 dunam sulla sommità della collina per costruire una torre di osservazione e, nel maggio 2025, il ministero israeliano per il Patrimonio ha avviato nuovi scavi senza consultare le autorità palestinesi per le antichità.

Il 19 novembre 2025, l’Amministrazione Civile ha annunciato l’intenzione di espropriare l’intera acropoli e le aree circostanti, circa 1.800 dunam (circa 445 acri), compresi terreni di proprietà privata appartenenti ai residenti.

Dopo aver respinto le obiezioni dei residenti, l’11 febbraio 2026 ha emesso un secondo ordine, più definitivo. Si tratta, secondo quanto riportato, della più grande confisca di terreni destinata a un progetto archeologico nella Cisgiordania occupata dal 1967.

A luglio, l’UNESCO ha inserito Sebastia sia nella Lista del Patrimonio Mondiale sia nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo, nonostante l’opposizione israeliana. Il ministro palestinese del Turismo Hani al-Hayek ha affermato che l’inserimento nella lista dei siti in pericolo riflette minacce quali la confisca delle terre, le modifiche al carattere storico del sito e le restrizioni ai lavori di conservazione. Israele ha definito la decisione politica.

Secondo Nazmi al-Jubeh, storico e archeologo dell’Università di Birzeit, tuttavia, l’inserimento nella lista non conferisce alcun potere esecutivo. L’iscrizione nel 2017 della Città Vecchia di Hebron non ha impedito a Israele di mantenere i coloni nel suo centro né di assumere recentemente il controllo dell’amministrazione della Moschea Ibrahimi.

«E ora, a ogni nuova scoperta archeologica nell’area viene attribuito un nome biblico, anche quando non esistono prove a sostegno», afferma a The New Arab.

Al-Jubeh ha individuato questo schema nel suo studio degli scavi archeologici a Gerusalemme dal 1967, sostenendo che l’archeologia in Palestina non è mai stata separata dalla politica e che gran parte della tradizione della “archeologia biblica” ha cercato di far corrispondere l’Antico Testamento al territorio, un’impostazione incorporata nelle mappe, nei nomi e nella terminologia utilizzati per descrivere i siti.

«La storia di Sebastia è più complessa di una disputa sul suo nome», spiega. «Qui ci sono molti diversi strati storici. Persino il Ministero palestinese del Turismo e delle Antichità documenta resti risalenti all’Età del Bronzo antico, all’Età del Ferro II, ai periodi ellenistico, romano, bizantino, islamico e crociato», aggiunge.

«Gli storici concordano ampiamente sul fatto che la sommità della collina fosse la capitale del regno settentrionale, ma esistono anche diverse interpretazioni di ciò che avvenne qui e del modo in cui questi diversi periodi debbano essere compresi».

Israele afferma che l’ordine servirà a proteggere il sito e ad aprirlo ai visitatori, nell’ambito di un piano da circa 8 milioni di dollari per quello che definisce il Parco nazionale di Shomron, legato alla storia della collina come capitale del regno israelita settentrionale della Bibbia. I funzionari palestinesi e i critici israeliani dell’ordine sostengono che la confisca vada ben oltre quanto necessario per proteggere l’acropoli.

Controllo dello spazio: cambiare la mappa della Cisgiordania

Lo stesso schema si ritrova oltre Sebastia e Silwan. Il sito archeologico associato alla città biblica di Shiloh fa parte dei programmi turistici ed educativi gestiti dall’insediamento vicino, facendo coincidere l’antico sito e l’insediamento nella stessa esperienza per i visitatori.

A Tel Rumeida, un quartiere palestinese nella sezione H2 di Hebron, controllata da Israele, gli scavi diretti dall’Israel Antiquities Authority e dall’Università di Ariel tra il 2014 e il 2016 erano destinati alla creazione di un parco gestito dalla leadership dei coloni della città. In tribunale, lo Stato ha riconosciuto che il progetto era finalizzato a rafforzare l’insediamento.

Un ricorso presentato da Emek Shaveh e Breaking the Silence ha impedito che il progetto venisse gestito in quel modo, ma il parco è stato aperto nel 2018 sotto l’Amministrazione Civile, tra abitazioni palestinesi i cui residenti vivono sottoposti a checkpoint e restrizioni alla libertà di movimento.

Herodium, il palazzo-fortezza costruito da Erode il Grande vicino a Betlemme, e Qumran, dove furono rinvenuti i Rotoli del Mar Morto, figuravano tra i sei siti nei territori occupati inclusi nel National Heritage Sites Project israeliano, da 400 milioni di shekel, nel 2010.

Secondo Hamdan Taha, già a capo del Dipartimento palestinese per le Antichità e il Patrimonio culturale, questi siti archeologici diventano parte del modo in cui le aree circostanti vengono presentate e gestite.

«Proteggere il patrimonio non significa isolare un sito dalla comunità che vive intorno ad esso», ha dichiarato a The New Arab. «I progetti palestinesi che ho diretto a Tell Balata, vicino a Nablus, e a Gerico consideravano la storia come qualcosa di stratificato e coinvolgevano le istituzioni e le comunità locali nella gestione dei siti».

A Tell Balata, gli scavi congiunti palestinesi e olandesi hanno portato alla luce una sequenza di insediamenti che va dalla preistoria al periodo romano e che, secondo Taha, dimostra come il sito non possa essere ricondotto a un’unica identità storica.

«La tutela archeologica», sostiene, «può diventare un sistema di controllo dello spazio quando si accompagna al divieto per i residenti di raggiungere le proprie terre, alla limitazione delle costruzioni o alla trasformazione di un sito in una zona turistica legata a un insediamento».

Aseel Mafarjeh è una giornalista palestinese con base in Cisgiordania

Questo articolo è stato realizzato in collaborazione con Egab.

A cura di Charlie Hoyle