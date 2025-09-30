Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye

Gli attacchi aerei hanno ucciso decine di civili dopo che alcune famiglie hanno rifiutato di formare milizie locali

Israele ha bombardato le case di importanti famiglie palestinesi nella Striscia di Gaza, uccidendo decine di persone, dopo che queste si erano rifiutate di collaborare con l’esercito israeliano contro Hamas.

Secondo Euro-Med Human Rights Monitor, le forze israeliane hanno avvicinato la famiglia Bakr nel campo profughi di al-Shati, a ovest di Gaza City, offrendo loro la possibilità di rimanere nelle loro case in cambio della formazione di una milizia nell’area per opporsi ad Hamas.

Un giorno dopo il rifiuto della famiglia, domenica gli attacchi aerei israeliani hanno colpito le loro case, uccidendo almeno nove persone, tra cui bambini.

Incidenti simili hanno coinvolto le famiglie Dairi e Daghmash in altre zone di Gaza City.

Le case di entrambe le famiglie sono state bombardate pesantemente venerdì e sabato dopo che, secondo quanto riferito, avevano rifiutato offerte israeliane simili. Almeno 60 persone sono state uccise in questi attacchi.

Il quotidiano di proprietà saudita Asharq Al-Awsat ha riferito che l’agenzia di intelligence israeliana Shin Bet ha contattato i leader delle famiglie come parte di un piano più ampio per dividere Gaza in “feudi locali”.

Euro-Med ha descritto le offerte come parte di una politica continua di “estorsione” che costringe le famiglie palestinesi a scegliere tra collaborare con Israele o affrontare “uccisioni di massa, fame e sfollamento forzato”.

“Quella che era iniziata come un’estorsione individuale si è trasformata in una pratica sistematica e collettiva volta a smantellare il tessuto sociale palestinese, costringendo le persone a tradire le loro comunità e sottoponendo i sopravvissuti a condizioni che erodono l’identità e la capacità di resistenza della comunità”, ha dichiarato l’organizzazione.

L’organizzazione ha aggiunto di aver raccolto testimonianze di famiglie minacciate di assedio, fame o morte se si fossero rifiutate di soddisfare le richieste israeliane.

“Questa pratica trasforma il soccorso umanitario da diritto incondizionato a strumento di estorsione e controllo, mettendo le vite dei civili su tavoli di contrattazione coercitivi e privandoli delle protezioni fondamentali”.

Coercizione collettiva organizzata

Asharq Al-Awsat ha riferito che uno degli anziani della famiglia Bakr ha affermato che l’intelligence israeliana ha contattato il capofamiglia, chiedendogli di formare un gruppo armato per controllare il campo profughi dopo che le forze israeliane avevano sconfitto i combattenti di Hamas nell’area.

La famiglia ha “rifiutato categoricamente” il piano, aggiungendo di essere consapevole che avrebbe subito ritorsioni.

La fonte ha sottolineato che il rifiuto di lavorare a fianco di Israele è una decisione dettata da una posizione nazionale di principio e non è un’espressione di sostegno ad Hamas o ad altre fazioni palestinesi.

Le fazioni palestinesi hanno elogiato quella che hanno definito la “posizione genuina” assunta da famiglie e clan, descrivendola in una dichiarazione di domenica come una “valvola di sicurezza” per la società palestinese.

Hanno affermato che il rifiuto di famiglie e tribù di cedere alle “tentazioni sioniste e ai tentativi di infiltrarsi nel fronte interno palestinese” rappresenta un nuovo colpo per Israele e “una posizione onorevole che sarà ricordata nelle pagine più luminose della storia palestinese”.

In precedenza Israele aveva ammesso di aver armato bande locali a Gaza, tra cui le famigerate forze di Yasser Abu Shabab.

“Ci siamo serviti di clan a Gaza che si oppongono ad Hamas… Cosa c’è di male in questo?”. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un post su X all’inizio di giugno.

Come parte degli ultimi piani di Israele, uno schema che coinvolge comunità, famiglie e tribù di spicco a Gaza mira a stabilire un controllo locale per minare Hamas.

Secondo i risultati di Euro-Med, questi sforzi si sono evoluti in una forma di “coercizione collettiva organizzata”.

L’organizzazione ha dichiarato che i tentativi di formare tali milizie attraverso le minacce equivalgono a un intento genocida e costituiscono un crimine di guerra.