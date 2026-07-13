lunedì, Luglio 13, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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2026

PARTI CON NOI PER LA PALESTINA: Pellegrinaggio di giustizia dall’8 al 15 settembre

Amministratore02 mins

PELLEGRINAGGIO DI GIUSTIZIA 8-15 SETTEMBRE 2026 Andiamo in Palestina per incontrare le pietre vive di una terra ferita, in un tempo storico segnato da grandi difficoltà. Il nostro pellegrinaggio vuole essere un gesto di vicinanza e solidarietà verso un popolo che, nonostante le avversità, continua a credere e a lottare pacificamente per un futuro di…

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