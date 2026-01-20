Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Una donna palestinese passa davanti ai soldati israeliani dopo aver recuperato i propri effetti personali dalla sua casa nel campo profughi di Nur Shams, vicino a Tulkarem, il 17 dicembre 2025. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

A un anno dalla loro espulsione dai campi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams, i rifugiati attendono non solo di poter tornare, ma anche di riottenere i diritti che i campi garantivano loro.

Di Majd Jawad

Da un anno, la quarantatreenne Eman Amin vive con la sua famiglia in un appartamento in affitto a Zababdeh, una città situata a circa 16 chilometri a sud di Jenin, nella parte settentrionale della Cisgiordania. Come decine di migliaia di altri palestinesi, lo scorso gennaio ha abbandonato la sua casa nel campo profughi di Jenin, quando Israele ha lanciato l’operazione militare denominata ufficialmente “Muro di ferro” contro i campi profughi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams.

Dopo aver espulso oltre 30.000 residenti dalle loro case all’interno di quei campi senza alcuna indicazione su quando, o se, potranno tornare, l’operazione in corso costituisce il più grande atto di sfollamento forzato in Cisgiordania dall’inizio dell’occupazione israeliana nel 1967.

“Un tempo consideravamo il campo come una stazione temporanea in attesa di tornare al nostro villaggio di Zir’in”, ha raccontato Amin alla rivista +972 Magazine, riferendosi al villaggio palestinese a nord di Jenin che fu occupato e distrutto dalle forze sioniste nel 1948. “Ora ci ritroviamo ad aspettare di tornare alla stazione di attesa stessa”.

Per Amin e molti altri palestinesi dei campi profughi settentrionali, questa incertezza caratterizza la vita quotidiana. “Ogni giorno ci sembra di essere bloccati in un limbo”, ha aggiunto. “Le nostre abitudini sono completamente stravolte e anche le cose più semplici, come andare al mercato o accompagnare i bambini a scuola, sono offuscate dall’incertezza di non sapere se rivedremo mai più la nostra casa”.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, dall’inizio dell’incursione più di 1.460 edifici nei campi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams sono stati distrutti o hanno subito danni gravi o moderati. Ciò include oltre il 52% degli edifici del campo di Jenin, il più colpito dei tre, a indicare un livello di distruzione che va oltre obiettivi isolati e equivale a un attacco su vasta scala al tessuto urbano del campo.

Alla fine di dicembre, i bulldozer israeliani hanno raso al suolo 25 edifici nel campo di Nur Shams, che contenevano circa 100 unità abitative. I comitati locali hanno presentato ricorsi urgenti all’Alta Corte israeliana, sostenendo che le demolizioni erano inutili e punitive. Ma la corte ha respinto i ricorsi, facendo eco alle sentenze emesse in casi simili a Jenin all’inizio di quest’anno e garantendo di fatto una copertura legale per la continua distruzione.

“Non si tratta di demolizioni casuali”, ha dichiarato a +972 Faisal Salama, capo del Comitato Popolare nel campo di Tulkarem. “Fanno parte di un piano più ampio volto a imporre una nuova realtà strutturale all’interno dei campi”.

Secondo l’esercito israeliano, le demolizioni sono state effettuate in parte per garantire la “libertà operativa” delle forze israeliane. E parallelamente a questa distruzione su larga scala, l’esercito ha iniziato a pavimentare ampie strade all’interno dei campi, sottolineando una tendenza verso una ristrutturazione spaziale permanente.

Queste strade hanno iniziato a prendere forma a luglio, quando macchinari pesanti hanno scavato ampi percorsi di accesso attraverso quartieri densamente edificati che in precedenza erano accessibili solo a piedi. Sebbene le autorità israeliane non abbiano reso pubblici i piani che descrivono in dettaglio la portata della pavimentazione, i residenti e i funzionari locali affermano che le strade sono significativamente più larghe dei vicoli esistenti e sembrano progettate per consentire il movimento senza ostacoli dei veicoli militari.

“Una volta aperte queste strade, si cambia tutto”, ha detto Salama. “Si trasforma il campo da uno spazio civile protetto a un terreno aperto al controllo militare. Non è ricostruzione, è cancellazione”.

Uno svuotamento sistematico dei campi

A luglio, il tenente generale Michael R. Fenzel, attualmente coordinatore della sicurezza degli Stati Uniti per Israele e l’Autorità Palestinese (AP), ha visitato il campo di Nur Shams per valutare l’impatto umanitario dell’operazione israeliana in corso. Secondo il governatore di Tulkarem Abdullah Kamil, che ha accompagnato Fenzel a Nur Shams insieme ad altri funzionari dell’AP e locali, Fenzel lo ha informato durante la visita che Israele considerava l’operazione militare “conclusa” e che la responsabilità amministrativa dei campi sarebbe stata trasferita all’AP.

Tuttavia, Kamil ha spiegato a +972: “Quello che ci è stato detto non corrispondeva alla realtà all’interno del campo: non c’è stato alcun annuncio ufficiale da parte di Israele, nessun ritiro delle forze e nessun allentamento delle restrizioni. Non vi è alcuna necessità di sicurezza che giustifichi la permanenza di Israele all’interno dei campi. Questa dichiarazione [della fine dell’operazione] è stata una risposta alle pressioni politiche, mentre la realtà sul campo – demolizioni, pavimentazione stradale e controllo militare – rimane immutata”. (L’ambasciata degli Stati Uniti in Israele non ha risposto alla richiesta di commento di +972 sulla dichiarazione di Fenzel).

Secondo Kamil e altri funzionari palestinesi, durante la visita di luglio le autorità israeliane hanno chiarito che qualsiasi trasferimento di responsabilità amministrativa all’Autorità Palestinese sarebbe stato subordinato all’adozione di un piano strutturale elaborato da Israele, anziché dei piani comunali precedentemente riconosciuti dalle autorità locali che preservavano il carattere densamente residenziale dei campi e le infrastrutture civili.

Ma il piano strutturale era solo una parte di una serie più ampia di richieste israeliane. Secondo i funzionari palestinesi, le autorità israeliane hanno presentato quattro condizioni aggiuntive per il ritiro e il ritorno dei residenti, che Kamil ha definito “disastrose”.

I residenti sarebbero sottoposti a controlli di sicurezza approfonditi e le forze israeliane avrebbero l’autorità di negare l’ingresso a chiunque fosse ritenuto una “minaccia alla sicurezza”. Inoltre, i residenti potrebbero tornare solo dopo che l’esercito israeliano avesse completato quella che definiva la “riorganizzazione” dei campi. La costruzione di strade, l’elettricità e le infrastrutture idriche sarebbero state completamente coordinate con l’esercito, mentre l’Autorità Palestinese avrebbe dovuto istituire posti di blocco e stazioni di polizia per impedire l’ingresso di individui che Israele etichetta come “terroristi”.

Per Salama, queste condizioni rappresentano più che semplici misure di sicurezza: equivalgono a uno svuotamento sistematico dei campi. “Il ritorno alle condizioni imposte da Israele ridurrebbe la popolazione del campo di quasi la metà”, ha detto riferendosi a Tulkarem. “Si tratta di uno sfollamento forzato con mezzi amministrativi”.

Tra le condizioni poste da Israele figurava anche l’esclusione dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) da qualsiasi ruolo nella fornitura di servizi o nella ricostruzione, nell’ambito di una più ampia campagna volta a limitare le attività dell’agenzia. Pochi giorni dopo l’inizio dell’operazione “Iron Wall” lo scorso gennaio, è entrata in vigore una legge israeliana che vietava all’agenzia di operare in quello che Israele definisce il suo “territorio sovrano” e limitava i visti per il personale internazionale in Cisgiordania. Il governo israeliano sta ora procedendo al sequestro delle proprietà dell’UNRWA a Gerusalemme Est e alla revoca delle immunità delle Nazioni Unite del suo personale, in violazione del diritto internazionale.

L’esclusione dell’UNRWA dai campi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams, ha aggiunto Salama, avrebbe conseguenze particolarmente gravi. “L’UNRWA non è solo un fornitore di servizi: la sua presenza afferma che questi campi esistono perché ai rifugiati non è stato permesso di tornare alle loro case. La rimozione dell’UNRWA trasforma i campi in normali quartieri sotto il controllo dell’Autorità Palestinese, chiudendo di fatto il dossier dei rifugiati”.

Resistere alla cancellazione definitiva

Alla fine di novembre, le forze israeliane hanno ordinato la demolizione di almeno una dozzina di case e lo smantellamento parziale di altre nel campo di Jenin. Ghadeer Al-Khalifa, una donna di 54 anni sfollata dal quartiere orientale del campo, ha ricordato che le era stato detto che aveva solo un’ora di tempo per recuperare i suoi effetti personali lungo un unico percorso consentito attraverso il campo prima che la sua casa venisse distrutta.

“La mia casa è all’estremità opposta”, ha detto a +972. “Non sono riuscita a raggiungerla. Sono tornata a mani vuote”.

Storie come la sua sono comuni. Israele permette alle famiglie sfollate di entrare nei campi solo in condizioni altamente controllate. L’Autorità palestinese per gli affari civili, che funge da collegamento tra l’Autorità palestinese e le autorità israeliane, può essere informata, ma non ha alcun potere decisionale; il suo ruolo è principalmente quello di trasmettere messaggi.

L’accesso è generalmente concesso per un periodo di tempo limitato sotto la continua supervisione militare. Gli oggetti di grandi dimensioni, i mobili o le attrezzature pesanti sono solitamente vietati, e i residenti descrivono i soldati che li fanno passare in fretta attraverso i posti di blocco, rifiutando le richieste di recuperare mobili, documenti o medicinali e minacciando di arrestarli se si attardano troppo a lungo.

“È come dire addio senza sapere se tornerai mai più”, ha detto Al-Khalifa.

Quando Israele ha iniziato la sua incursione lo scorso gennaio, molti palestinesi dei campi hanno inizialmente cercato rifugio in alloggi temporanei come scuole e moschee, ma queste opzioni si sono rapidamente rivelate insostenibili. Man mano che il loro sfollamento si prolungava, le famiglie si sono rivolte al mercato degli affitti privati, solo per trovarsi di fronte a prezzi alle stelle. In città come Jenin e Tulkarem, gli affitti sono raddoppiati o triplicati in alcune zone, spinti dall’improvvisa domanda e dall’offerta limitata.

A metà ottobre, i residenti sfollati dal campo di Jenin hanno organizzato sit-in nei pressi dei complessi residenziali vicini all’Università arabo-americana, protestando contro gli aumenti degli affitti e le minacce di sfratto. “Stiamo pagando più di quanto possiamo permetterci, eppure non ci è ancora permesso tornare alle nostre case”, ha detto Mohammad Abu Saleh, uno degli organizzatori dei sit-in di Jenin.

Le proteste sono continuate anche altrove. All’inizio di dicembre, centinaia di residenti sfollati si sono riuniti all’ingresso dei campi di Tulkarem e Nur Shams per chiedere di poter accedere alle loro case e opporsi alla campagna di demolizione e ristrutturazione in corso da parte di Israele. I membri del comitato locale hanno sottolineato che queste azioni fanno parte di uno sforzo più ampio da parte dei residenti della Cisgiordania settentrionale per resistere alla cancellazione definitiva dei loro campi.

“Queste proteste non riguardano solo gli edifici, ma anche le nostre vite e il nostro futuro”, ha affermato uno dei manifestanti. “Dopo un anno di sfollamento, stiamo ancora aspettando giustizia e la possibilità di tornare a casa”.

Secondo il portavoce dell’UNRWA Jonathan Fowler, l’agenzia ha distribuito denaro contante per aiutare gli sfollati a pagare l’affitto e soddisfare le loro necessità quotidiane, oltre a distribuire buoni pasto in collaborazione con il Programma alimentare mondiale. Ma nonostante questo sostegno, la crisi persiste, con le autorità ufficiali incapaci di coprire i costi anche dei servizi essenziali come acqua, elettricità e gas. Nel frattempo, le famiglie sfollate continuano a subire pressioni da parte dei proprietari degli immobili, la maggior parte dei quali sono investitori privati, affinché paghino l’affitto o rischino lo sfratto.

Interruzione dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione

Lo sfollamento ha comportato un onere enorme e prolungato per l’accesso delle famiglie palestinesi all’istruzione e all’assistenza sanitaria. Più di 12.000 bambini sono sfollati dai campi. Con la chiusura delle 10 scuole dell’UNRWA all’interno dei campi, alcuni sono riusciti a reiscriversi alle scuole pubbliche o a partecipare a programmi di apprendimento a distanza, compresi quelli istituiti dall’UNRWA. Ma molti altri sono stati costretti a rinunciare completamente alla loro istruzione.

Anche per coloro che hanno avuto la fortuna di continuare a frequentare le lezioni, l’istruzione ha subito gravi interruzioni. Al-Khalifa, del campo di Jenin, ha raccontato che sua figlia ha dovuto cambiare scuola più volte perché la sua famiglia è stata costretta a trasferirsi tre volte dall’inizio dell’operazione militare. Ogni trasferimento ha richiesto l’iscrizione dei figli a scuole geograficamente accessibili, con ripercussioni sul rendimento scolastico della figlia.

L’accesso all’assistenza sanitaria è peggiorato in modo ancora più drastico. Le cliniche dell’UNRWA all’interno dei campi hanno cessato l’attività e i residenti sfollati devono recarsi negli ospedali e nelle cliniche delle città vicine, un processo spesso complicato dai costi di trasporto e dalla disponibilità limitata di appuntamenti. Altri sono costretti a fare affidamento su squadre mediche mobili irregolari, le cui visite sono imprevedibili e insufficienti a soddisfare l’entità del fabbisogno.

“Per i pazienti con disabilità, ogni appuntamento mancato è importante”, ha dichiarato a +972 Nahaya Al-Jundi, 54 anni, responsabile dell’Associazione Nur Shams per i disabili. Ha aggiunto che le interruzioni delle cure hanno già portato a un peggioramento delle condizioni di salute, in particolare tra gli anziani, le donne e i bambini.

La stessa Al-Jundi è stata assediata nella sua casa all’inizio dell’incursione israeliana a Nur Shams e costretta dai soldati israeliani a lasciare il campo con il marito e la figlia adolescente. Quando le è stato permesso di tornare a marzo per recuperare le attrezzature mediche, ha raccontato a +972 di essere rimasta scioccata dall’entità della distruzione. “I soldati avevano distrutto tutto, dalle attrezzature mediche alle sedie a rotelle, dai mobili alle forniture essenziali. Non era rimasto nulla da salvare”.

Ha aggiunto che la perdita delle attrezzature e l’interruzione dei servizi ha privato molti residenti delle cure di cui hanno disperatamente bisogno, creando rischi continui per chi soffre di malattie croniche e disabilità e aggravando la crisi umanitaria nel campo.

A sei mesi dalla visita guidata dagli Stati Uniti che aveva annunciato la presunta fine dell’operazione, l’esercito israeliano non si è ritirato da nessun campo della Cisgiordania settentrionale. Al contrario, i residenti sfollati affrontano un futuro incerto. E i campi settentrionali potrebbero essere solo i primi: all’inizio di questo mese, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha ordinato all’esercito di preparare piani operativi per occupare altri campi profughi in tutta la Cisgiordania.

Mentre avanzano i piani per costruire una nuova realtà in cui i campi profughi vengono privati del loro significato politico, come spazi che un tempo incarnavano sia rifugio che resistenza, i palestinesi rimangono sospesi tra lo sfollamento e il ritorno, aspettando non solo di tornare a casa, ma anche di rivendicare i diritti che quei campi erano stati creati per preservare.

In risposta alla richiesta di informazioni di +972, un portavoce dell’esercito israeliano ha dichiarato che l’operazione nei campi profughi “si basava sulla consapevolezza che i terroristi sfruttano l’area e l’ambiente densamente edificato dei campi, che limita la libertà d’azione dell’IDF… In questi giorni, le forze continuano a operare per smantellare i laboratori di fabbricazione di bombe e gli impianti di armi che sono stati allestiti all’interno di case in ambienti civili.

“Nell’ambito dell’operazione, l’IDF sta lavorando per modellare e stabilizzare l’area”, continua la dichiarazione. “Parte integrante di questo sforzo è la violazione delle vie di comunicazione all’interno dei campi, che ha reso necessaria la demolizione di file di edifici. La decisione di demolire questi edifici è stata presa sulla base di una chiara e necessaria esigenza operativa, e solo dopo aver esaminato opzioni alternative per ottenere lo stesso vantaggio militare. In questa fase, l’esercito israeliano ha pienamente soddisfatto l’esigenza di sicurezza di mantenere la propria presenza nei campi profughi”.

* Majd Jawad è un giornalista freelance con sede a Ramallah, originario del villaggio palestinese distrutto di Zir’in nella valle di Jezreel.