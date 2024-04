147° giorno di guerra. Perché, o Dio, ci hai respinti per sempre? Dirigi i tuoi passi verso queste rovine senza fine. Fino a quando tanta violenza?” (Sal 73, 1.3.20) Sono milioni ormai sulle strade e ora ammassati a Rafah, in attesa solo della morte. In questi giorni, la nuova strage di Gaza si chiama fame….