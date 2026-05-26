“Solo in Dio trovo riposo, in lui la mia salvezza” (Sal 61,2)

Già un anno fa ti avevamo ringraziato, Signore, perché tanti Paesi del mondo stavano resistendo ai pochi potenti che vogliono imporsi con la forza sulle moltitudini.

Da anni ormai i grandi stanno affamando il nostro popolo impedendo agli aiuti di entrare a Gaza. Ma i piccoli hanno rotto il blocco illegale con una flotta di pace e hanno rischiato la vita pur di difendere la giustizia.

Solo in te, o Dio, possiamo confidare. Manifesta la tua potenza e metti a tacere chi sta annientando la Terra santa. Abbi pietà di noi.

I piccoli del mondo, come Davide hanno sfidato chi continua ad opprimerci nell’impunità e hanno cercato di rompere l’assedio. Si sentono impotenti di fronte a Golia ma invece sono riusciti a smascherare l’ipocrisia del mondo.

Il pianto delle vittime, il grido dei gazawi, è diventato un lamento così forte che risuona ormai in tutto il mondo.

Siamo sfiniti, Signore. Solo in te troviamo salvezza.

La flotta della pace è stata assaltata e hanno rapito e torturato gli operatori di pace. Invece di premiarli e ringraziarli sono stati insultati e colpiti. Sotto gli occhi del mondo.

Con la forza delle armi, chi ci assedia e ci affama da decenni, ha assalito la flotta della pace, la flotta dei piccoli.

Fino a quando, Signore?

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 26 maggio 2026