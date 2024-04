LA MORTE, LA TERRA, L’AMORE ventiseiesima preghiera dalla Palestina 20 Novembre 2023 La guerra. Giorno 44 Dio non ha creato la morte e non vuole la morte degli uomini. Ha creato le cose perché esistano. Le forze presenti nel mondo sono per la vita e non hanno in sé nessun germe di distruzione. Sulla terra…