Preghiere dalla Palestina: DIO NON STA IN SILENZIO

Nuovo tempo di pace. La guerra è davvero finita? Giovedì 9 Ottobre hanno firmato un trattato di pace. Ma ovunque bombardano a Gaza e in Cisgiordania aumenta la violenza dei coloni protetti dai soldati. Possiamo riprendere a contare i giorni per avere la pace?

“Dio ha convocato la terra da Oriente a Occidente. Dio viene e non se ne starà in silenzio. Lo precede un fuoco divorante” (Salmo 50 2-3).

Signore, ti chiamiamo dalle macerie della nostra terra di Gaza, che trema per il piano di morte che si manifesta al mondo: Vogliono sterminare, padri, madri e bambini, dopo aver distrutto tutto.

Ma tu non stai in silenzio. Fa che tutti ritornino all’umanità, Signore!

Da Oriente a Occidente il mondo ha compreso e non sta più in silenzio per non assistere a questa tragedia nel mondo. Abbi pietà Signore. Non hanno più il senso della vita. Sono diventati ciechi.

Ma tu non stai in silenzio. Fa che tutti ritornino all’umanità, Signore!

I “grandi” di questo mondo vogliono abbatterci, Signore, come stanno facendo con migliaia di nostri ulivi. Ma le nostre radici sono profonde in terra santa, donaci la tua pace e come un fuoco fa trionfare la tua giustizia.

Ma tu non stai in silenzio. Fa che tutti ritornino all’umanità, Signore!

L’hanno chiamata tregua ma a Gaza i bambini piangono ancora. Si continua ad uccidere. I nostri oppressori sono diventati assassini. Li hai sentiti, Signore? Non restare in silenzio. I capi delle nazioni parlano di noi senza ascoltarci, della nostra terra per spartirsela secondo i loro piani di investimento, come fosse loro.

Ma tu non stai in silenzio. Fa che tutti ritornino all’umanità, Signore!