Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Daniel Tester

Foto di copertina: Le guardie di frontiera israeliane allontanano un uomo ebreo ultraortodosso durante una protesta davanti a un ufficio di reclutamento dell’esercito a Kiryat Ono, vicino a Tel Aviv, il 28 gennaio 2025 (AFP).

L’esercito ha bisogno di più coscritti, ma le proteste degli Haredim stanno scuotendo la coalizione di Netanyahu

La guerra di Israele contro Gaza negli ultimi due anni, insieme agli attacchi in Cisgiordania, Libano, Iran, Yemen e Siria, ha messo a dura prova le sue forze armate.

Sebbene la maggior parte degli uomini e delle donne ebrei debba prestare servizio militare per almeno due anni, un gruppo è sempre stato esentato: gli ebrei ultraortodossi, noti anche come Haredim.

Nel giugno 2024, la Corte Suprema israeliana ha stabilito che potevano essere arruolati, provocando una massiccia opposizione da parte degli Haredim.

Il mese scorso, centinaia di migliaia di uomini Haredi hanno riempito Gerusalemme con una delle più grandi manifestazioni ultraortodosse degli ultimi anni.

L’opposizione è un problema per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che fa affidamento sui partiti ultraortodossi nella sua coalizione di governo.

Chi sono gli Haredim?

Haredim è un termine ebraico che indica i gruppi più rigorosamente osservanti all’interno del giudaismo. In ebraico, la parola Haredim significa coloro che tremano davanti a Dio, ovvero i timorati di Dio.

In Israele sono circa 1,3 milioni, pari al 13% circa della popolazione, una cifra che continua a crescere a causa dell’alto tasso di natalità del gruppo. Altre comunità Haredi significative vivono negli Stati Uniti (circa 700.000), nel Regno Unito (75.000) e in Canada (30.000).

In Israele, gli Haredim includono gli ebrei ashkenaziti originari dell’Europa centrale e settentrionale, nonché le comunità sefardite e mizrahi Haredi.

Mentre tutti gli Haredim parlano ebraico come la maggior parte della popolazione israeliana, altri, principalmente appartenenti a sottogruppi chassidici, parlano yiddish.

Molti vivono in quartieri riservati agli Haredim, come Mea Shearim a Gerusalemme, e seguono uno stile di vita profondamente conservatore. Ciò include rigide regole alimentari e di abbigliamento e lo studio quotidiano della Torah per gli uomini nelle scuole religiose chiamate yeshiva.

Con l’obiettivo di seguire la legge ebraica tradizionale (halakha), molti evitano le tecnologie moderne come la TV e Internet e proibiscono la promiscuità tra i sessi e l’omosessualità.

Lo studio della Torah è una priorità: solo il 54% degli uomini ultraortodossi ha un lavoro, rispetto all’85% circa della popolazione non haredim. In cambio, gli Haredim ricevono ogni anno dal governo israeliano aiuti per centinaia di milioni di dollari a sostegno del loro benessere e per finanziare le yeshiva.

Tradizionalmente, ciò è stato sostenuto dalla convinzione religiosa che lo studio avanzato della Torah nelle yeshiva contribuisca alla sicurezza nazionale israeliana.

Molti Haredim sostengono Israele come Stato ebraico e hanno appoggiato il genocidio di Israele a Gaza, in cui almeno 69.000 palestinesi sono stati uccisi dall’ottobre 2023.

Altri invece, come i Neturei Karta, si oppongono al sionismo laico per motivi religiosi, ritenendo che la fondazione di uno Stato ebraico prima della venuta del Messia sia proibita.

Qual è la posizione degli Haredi riguardo alla coscrizione?

Gli Haredim sono uno dei diversi gruppi della società israeliana esenti dal servizio militare obbligatorio, insieme ai cittadini palestinesi di Israele e ai beduini.

La maggior parte dei cittadini ebrei, salvo che per motivi medici o di altro tipo, è tenuta a prestare almeno due anni di servizio militare obbligatorio dalla fondazione dello Stato nel 1948.

Questa esenzione, che riguarda gli uomini Haredi che studiano a tempo pieno nelle yeshiva, è comunemente nota come “torato umanato” (“lo studio della Torah è il suo lavoro”) ed è stata introdotta dal primo primo ministro israeliano, David Ben-Gurion, nel 1948.

Allora, la popolazione Haredi rappresentava una percentuale minore rispetto a quella odierna. L’anno scorso, più di 60.000 uomini Haredi idonei sono stati esentati dal servizio militare.

Per decenni, la maggior parte dei rabbini Haredi ha affermato che il servizio militare minaccia lo stile di vita Haredi.

Tra i problemi legati all’esercito figurano la promiscuità tra i sessi, gli ostacoli alle prescrizioni alimentari Haredi e il tempo trascorso lontano dallo studio della Torah, tutti aspetti che molti Haredim percepiscono come secolarizzanti.

La maggior parte dei rabbini Haredi rifiuta anche le unità militari che si adattano specificamente allo stile di vita Haredi, come il battaglione Netzah Yehuda, che è stato accusato di violare i diritti umani.

Anche il programma Hesder, un’iniziativa guidata dal governo che combina lo studio della yeshiva con un servizio militare abbreviato, ha avuto una diffusione limitata.

Cosa è successo dal 7 ottobre?

L’esercito israeliano ha dovuto affrontare una carenza di truppe a causa della guerra a Gaza e in altre zone.

Nel giugno 2024, l’Alta Corte israeliana ha stabilito che il governo era obbligato ad arruolare gli uomini Haredi nell’esercito.

Nel novembre 2025, Ynet ha riferito che il generale di brigata Shai Tayeb ha dichiarato a una sottocommissione parlamentare: “Abbiamo bisogno di 12.000 soldati, di cui circa 6.000-7.000 sono truppe da combattimento”.

A gennaio, l’esercito israeliano ha annunciato che avrebbe avviato procedimenti penali contro gli Haredim non arruolati, anche se l’applicazione della legge è stata limitata a causa delle proteste. Durante tutto l’anno, i manifestanti Haredi hanno bloccato le strade in tutto Israele, incoraggiati dai rabbini chassidici.

La sentenza del tribunale e l’opposizione ultraortodossa hanno causato problemi a Netanyhau, la cui coalizione di governo dipende dai partiti politici Haredi, United Torah Judaism (UTJ) e Shas, per la sua maggioranza parlamentare.

A giugno, i partner della coalizione Haredi di Netanyahu hanno minacciato di partecipare a un voto di sfiducia lanciato dall’opposizione, prima di dare alla fine il loro sostegno all’ultimo minuto al primo ministro.

Ma i rapporti si sono nuovamente interrotti e, alla vigilia della guerra di Israele con l’Iran, l’UTJ ha annunciato il suo ritiro dalla coalizione. I ministri dello Shas si sono dimessi dai loro incarichi il giorno dopo, ma hanno dichiarato che sarebbero rimasti nella coalizione, garantendo la sopravvivenza del governo di Netanyahu.

I membri del partito Likud di Netanyahu hanno reagito licenziando Yuli Edelstein, il presidente della commissione difesa che aveva promosso il disegno di legge sul reclutamento.

Netanyahu, contando su una maggioranza risicata, ha guadagnato tempo quando il parlamento è entrato in pausa da luglio a metà ottobre.

Boaz Bismuth, considerato più conciliante nei confronti dell’UTJ e dello Shas, ha ora sostituito Edelstein come presidente della commissione difesa. Ma le proteste degli Haredi sono continuate, alimentate dagli arresti di circa 800 uomini Haredi accusati di aver evitato la leva, sebbene si tratti solo di una piccola parte del totale di coloro che rifiutano il servizio militare.

Il 30 ottobre, più di 200.000 Haredim sono scesi nelle strade di Gerusalemme dopo che era stata programmata la lettura di una nuova bozza di legge.

Gli Haredim hanno già protestato in passato?

Sì, anche se la protesta di ottobre è stata una delle più grandi degli ultimi anni.

Nel giugno 1948, poche settimane dopo la creazione dello Stato di Israele, gli Haredim hanno protestato contro l’obbligo di prestare servizio militare, che alla fine portò alle esenzioni moderne.

E nel 1999, più di 250.000 Haredim protestarono contro una serie di questioni religiose, tra cui non solo la coscrizione obbligatoria, ma anche i consigli religiosi e il lavoro durante il Sabbath.

Nel marzo 2014 almeno 300.000 haredim hanno paralizzato Gerusalemme per protestare contro le proposte di coscrizione avanzate dal governo Netanyahu.

Le manifestazioni hanno avuto luogo non solo in Israele, ma anche in tutta la diaspora haredim, con 4.000 membri della comunità ultraortodossa di Stamford Hill a Londra che si sono radunati in segno di sostegno.

Gli Haredim hanno già protestato in passato contro le piscine miste, i sexy shop e i lavori di costruzione che minacciano gli antichi siti ebraici.

Cosa ne pensano gli israeliani?

Il sostegno all’esenzione dal servizio militare per gli Haredim è diminuito significativamente negli ultimi anni. Molti considerano la lotta per Israele un imperativo religioso. Anche il sostegno alla protezione degli studi della Torah è meno forte tra gli israeliani sempre più laici.

L’opposizione all’esenzione è aumentata vertiginosamente da quando gli attacchi guidati da Hamas il 7 ottobre hanno mobilitato la più grande operazione militare israeliana degli ultimi decenni.

Secondo un sondaggio del gennaio 2025, l’85% degli israeliani sostiene il piano, rispetto al 67% del gennaio 2024.

Il giornalista del Times of Israel Alan P Gross ha scritto: “Ogni israeliano beneficia della protezione dello Stato; ogni israeliano dovrebbe contribuire a fornirla. L’esenzione degli Haredi non è una questione di fede. È una questione di equità”.

E il conservatore Jerusalem Post ha affermato in un editoriale pubblicato dopo le recenti proteste: “Il tempo della pacificazione è finito. Il tempo della responsabilità – e dell’appartenenza – è ormai scaduto da tempo”.

Cosa potrebbe succedere ora?

Il 29 ottobre è trapelata una bozza di una nuova legge sulla coscrizione militare redatta da Bismuth. Essa prevedeva obiettivi di coscrizione più bassi e sanzioni più lievi nei confronti degli obiettori di coscienza haredi.

Ma lungi dal risolvere la crisi, la legge ha incontrato una diffusa opposizione, non da ultimo da parte dei deputati di secondo piano del Likud.

Il deputato del Likud Dan Illouz ha dichiarato: “Questa non è una legge del Likud, è una legge dello Shas. L’unica legge che il Likud dovrebbe promuovere è semplice e chiara: chi presta servizio riceve benefici dallo Stato. Chi non presta servizio, non li riceve”.

Netanyahu deve anche affrontare le pressioni degli altri partner della coalizione di estrema destra israeliana affinché reprima l’evasione dal servizio militare da parte degli Haredi.

Anche Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze israeliano e leader del partito Nazionale Religioso – Sionismo Religioso, ha deriso le “concessioni” fatte agli Haredim in materia di coscrizione.

Shas e UTJ non hanno ancora offerto il loro pieno sostegno al disegno di legge Bismuth, a causa delle divisioni tra le diverse fazioni all’interno dei partiti.

Ma se Netanyahu non riuscirà ad assicurarsi il pieno appoggio dei partiti Haredi della sua coalizione, rimarrà vulnerabile. E questo potrebbe innescare elezioni anticipate rispetto alla data prevista di ottobre 2026.