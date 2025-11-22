Novembre 22, 2025

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

servizio militare

Il genocidio di Israele a Gaza: perché gli ebrei ultraortodossi sono contrari alla coscrizione?

Amministratore016 mins

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Di  Daniel Tester Foto di copertina: Le guardie di frontiera israeliane allontanano un uomo ebreo ultraortodosso durante una protesta davanti a un ufficio di reclutamento dell’esercito a Kiryat Ono, vicino a Tel Aviv, il 28 gennaio 2025 (AFP). L’esercito ha…

Continua a leggere