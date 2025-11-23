Il genocidio di Israele a Gaza: perché gli ebrei ultraortodossi sono contrari alla coscrizione?
Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Di Daniel Tester Foto di copertina: Le guardie di frontiera israeliane allontanano un uomo ebreo ultraortodosso durante una protesta davanti a un ufficio di reclutamento dell’esercito a Kiryat Ono, vicino a Tel Aviv, il 28 gennaio 2025 (AFP). L’esercito ha…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."