Articolo pubblicato originariamente su Arab 48. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Un cartello che chiede l’arresto di Netanyahu vicino alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia.

Di Mahmoud Mujadala

Il licenziamento e l’arresto del procuratore militare diventano un elemento centrale nell’indebolimento della difesa di Israele davanti ai tribunali internazionali e confermano l’erosione della sua capacità di indagare autonomamente sui crimini di guerra. Nonostante la tregua e le pressioni americane, i fascicoli dell’Aia contro Netanyahu e i leader israeliani continuano ad ampliarsi a causa degli sviluppi.

Il licenziamento e l’arresto del procuratore militare hanno sollevato ampi interrogativi sull’impatto di questa mossa sul perseguimento di Israele nei tribunali internazionali, poiché gli ultimi sviluppi confermano l’erosione della capacità dell’istituzione militare di indagare autonomamente sulle violazioni e la mancanza di volontà di farlo, capacità che costituisce il pilastro della difesa di Israele davanti all’Aia.

Il quotidiano Haaretz ha riferito giovedì che questo caso è stato interpretato al di fuori di Israele come un’ulteriore prova della debolezza dell’indipendenza del sistema giudiziario militare, il che potrebbe rafforzare le azioni legali contro il primo ministro Benjamin Netanyahu e altri funzionari.

Nel novembre 2024 Israele ha raggiunto un “minimo storico” in termini di status giuridico dopo che la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti di Netanyahu e dell’ex ministro della Sicurezza Yoav Galant, sostenendo che vi fossero “motivi ragionevoli” per sospettarli di coinvolgimento in crimini di guerra a Gaza. La Corte internazionale di giustizia continua inoltre a esaminare la causa intentata dal Sudafrica contro Israele con l’accusa di genocidio.

Sebbene una parte degli israeliani ritenga che il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e le tensioni tra Washington e i tribunali internazionali abbiano attenuato tali rischi, gli esperti di diritto internazionale sottolineano che «le procedure sono ancora in corso e non sembrano destinate a concludersi a breve».

La professoressa Tamar Hustovsky Brandes, docente di diritto internazionale presso l’Accademia Onn, afferma che “la convinzione radicata in Israele che l’era di Donald Trump garantisca l’immunità dal diritto internazionale è errata”, sottolineando che “l’impatto di queste questioni potrebbe perseguire Israele per molti anni”.

Il rapporto ha chiarito che una delle questioni che ha influito pesantemente sull’immagine di Israele è stata la destituzione e l’arresto dell’ex procuratore militare, a seguito dell’apertura di un’indagine relativa alle violazioni commesse dai soldati nei confronti di un prigioniero palestinese nella base di “Sde Teman”.

Il professor Eliav Lieblich, docente di diritto internazionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Tel Aviv, ha affermato che la questione è comprensibile a livello globale in modo semplice: “La responsabile delle indagini sui crimini di guerra è stata destituita e arrestata in uno dei pochi casi in cui ha cercato di esaminare le azioni illegali dei soldati dell’esercito”. Ha aggiunto che sono state esercitate pressioni sulla procura militare per impedire le indagini su tali incidenti.

Gli esperti ritengono che questi sviluppi danneggino la capacità di Israele di affermare di indagare autonomamente sulle violazioni, un criterio fondamentale per determinare se la Corte penale internazionale abbia il diritto di intervenire o meno. Con la perdita di questa argomentazione, “Israele appare come uno Stato che non dispone di un sistema giudiziario indipendente in grado di assicurare alla giustizia i responsabili”, secondo il rapporto.

Il rapporto ha esaminato le dichiarazioni dei funzionari israeliani citate dalla Corte nelle sue decisioni preliminari, sottolineando che potrebbero costituire “indizi di intenzionalità” di genocidio. Il rapporto fa anche riferimento alla decisione del consulente legale del governo, Gali Baharav-Miara, di non indagare su alti politici sospettati di incitamento, il che “non ha aiutato Israele a respingere le accuse”.

Il rapporto ha evidenziato le dichiarazioni del ministro della Sicurezza, Yisrael Katz, che ha difeso la nomina del nuovo procuratore militare affermando che è “un uomo religioso, nazionalista e residente negli insediamenti… che ripristinerà l’ordine nel sistema e sosterrà i soldati, non i diritti dei sabotatori dell’élite”, sottolineando che non indagherà sulle accuse di crimini di guerra commessi dai suoi soldati.

Houstovsky Brandes ritiene che queste parole “riflettano un disprezzo per lo Stato di diritto”, aggiungendo che trasmettono il messaggio pericoloso che l’esercito “non indagherà più sui sospetti crimini di guerra”. “Dichiarazioni come queste fanno apparire il nuovo procuratore militare come una figura politicamente di parte, piuttosto che come un’autorità indipendente, e questo espone maggiormente i soldati a procedimenti internazionali”, afferma Lipchitz.

Per quanto riguarda l’impatto dell’accordo di cessate il fuoco e dello scambio di prigionieri sulla causa di genocidio, gli esperti ritengono che la questione “non sia così semplice”. Israele potrebbe sostenere che l’accordo nega l’intenzione di genocidio, ma il Sudafrica ribatterà che l’accordo è stato raggiunto “sotto la pressione degli Stati Uniti” e quindi non cambia la natura dell’accusa.

Per quanto riguarda la Corte penale internazionale, il rapporto chiarisce che i mandati di arresto emessi nei confronti di Netanyahu e dell’ex ministro della Sicurezza Yoav Galant sono “legati ad atti che si presume siano realmente avvenuti” e quindi “non sono annullati dalla cessazione dei combattimenti”.

Il rapporto tratta della campagna di pressione condotta dal presidente americano contro la Corte dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, che comprende l’imposizione di sanzioni al procuratore generale Karim Khan e il congelamento dei fondi dei giudici e dei procuratori che hanno partecipato a decisioni riguardanti Israele o gli Stati Uniti.

Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, i giudici “hanno partecipato a procedimenti illegali contro gli Stati Uniti o il loro alleato Israele”. Liblich afferma che queste sanzioni “hanno danneggiato la Corte ma non l’hanno paralizzata”, aggiungendo che “l’assenza di un termine di prescrizione significa che i casi rimarranno aperti anche se le circostanze politiche dovessero cambiare”.

Il giornale ha parlato dell’apertura di un’indagine delle Nazioni Unite sul procuratore generale Karim Khan per presunte violenze sessuali, citando le parole della dottoressa Tamar Magido, docente di diritto internazionale all’Università Ebraica di Gerusalemme, secondo cui queste accuse “macchiano la sua immagine personale ma non intaccano la validità del tribunale” e che il proseguimento dell’attività del tribunale dipende dall’impegno degli Stati membri.

Gli esperti sottolineano che i mandati di arresto contro Netanyahu e Galant “sono ancora validi” e che ai due è “vietato visitare i paesi membri della Corte”. Il quotidiano sottolinea la possibilità che altri paesi abbiano emesso “mandati di arresto segreti” contro funzionari israeliani all’insaputa di Tel Aviv.

Il rapporto afferma che la Turchia ha recentemente emesso mandati di arresto nei confronti di 37 funzionari israeliani, tra cui Netanyahu, Itamar Ben-Gvir e Yisrael Katz, basandosi sulla giurisdizione universale che conferisce agli Stati il diritto di perseguire gli autori di crimini internazionali gravi.