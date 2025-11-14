Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Il massimo esperto delle Nazioni Unite sulla Palestina accusa il primo ministro britannico Keir Starmer di “favorire il genocidio” a Gaza e critica Germania e Italia per aver bloccato l’azione dell’UE nei confronti di Israele.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha accusato le principali potenze europee, tra cui Regno Unito, Italia e Germania, di complicità nel genocidio a Gaza e ha avvertito che i funzionari dei loro governi dovrebbero affrontare conseguenze legali.

In un’intervista al podcast Expert Witness il 3 novembre, Albanese ha discusso i risultati del suo ultimo rapporto, intitolato Gaza Genocide: A Collective Crime (Genocidio a Gaza: un crimine collettivo), in cui ha citato le prove della presunta responsabilità di 63 Stati per aver consentito le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele.

Nonostante le prove schiaccianti del genocidio e delle atrocità di massa a Gaza e in Cisgiordania, gli Stati più potenti d’Europa continuano a fornire copertura diplomatica, militare e politica a Israele, ha dichiarato a Middle East Eye.

Ha criticato il primo ministro britannico Keir Starmer per non aver riconosciuto il rischio di genocidio e per la presunta complicità del suo governo nella condotta di Israele nei confronti dei palestinesi.

“Il Regno Unito è uno di quei casi interessanti in cui la leadership politica ha contribuito a creare un consenso intorno alla guerra che Israele ha scatenato contro la popolazione di Gaza”, ha affermato.

Ha anche denunciato la repressione del Regno Unito nei confronti di Palestine Action, affermando che ha contribuito a creare “un clima di complicità”.

“Non metto in discussione che i metodi utilizzati da Palestine Action possano causare danni. Non metto in discussione che possano oltrepassare i limiti di ciò che è legalmente accettabile. Ma definire tutto questo come terrorismo va oltre ciò che è e costituisce il terrorismo”, ha affermato.

“Il fatto che il governo scelga deliberatamente di considerare le azioni della società civile come terrorismo, o di perseguire i giornalisti che indagano sul genocidio con l’accusa di terrorismo, continuando al contempo a sostenere lo Stato che usa e pratica il terrore contro una popolazione praticamente indifesa, crea un clima di complicità”.

Albanese ha anche preso di mira la Germania e l’Italia per aver bloccato l’azione congiunta dell’UE contro Israele.

“È una coincidenza molto triste che, un secolo dopo, questi due paesi siano ancora dalla parte sbagliata della storia”, ha detto Albanese, riferendosi all’opposizione di Italia e Germania alla sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele, anche se altri Stati europei, tra cui Slovenia e Spagna, hanno scelto di imporre autonomamente embarghi sulle armi e sanzioni.

“Questi due paesi hanno individualmente la massima responsabilità di prevenire il genocidio, in particolare la Germania, dato il suo passato”.

Albanese ha sostenuto che la Germania, “che ha già causato devastazioni in Europa e oltre una volta nella storia”, sta nuovamente fallendo nel prevenire le atrocità.

Imperterrita dalle sanzioni di Trump

Albanese è stata sanzionata a luglio dall’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in relazione al suo lavoro di indagine sul genocidio a Gaza. Le sanzioni le hanno di fatto impedito di recarsi negli Stati Uniti e hanno congelato i suoi beni nel Paese.

L’esperta non ha potuto presentare ufficialmente il suo rapporto alla sede dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 28 ottobre, come richiesto agli altri esperti dell’ONU. Ha invece parlato all’Assemblea da Città del Capo, in Sudafrica.

“È frustrante come esperta delle Nazioni Unite non poter recarsi alla sede dell’ONU e, per di più, subire ogni sorta di limitazione a causa delle sanzioni”, ha dichiarato a MEE.

“Allo stesso tempo, è stato molto simbolico avere alle mie spalle l’immagine di Nelson Mandela, dove normalmente si trova il logo delle Nazioni Unite, perché Nelson Mandela simboleggia l’umanità e la vittoria dell’umanità sulla barbarie della segregazione razziale e dell’apartheid”.

Le sanzioni contro Albanese hanno segnato un precedente storico in cui una persona affiliata all’ONU è stata oggetto di una misura del genere per il proprio lavoro.

La mossa ha spinto altri esperti dell’ONU a chiedere che il caso fosse portato davanti alla Corte internazionale di giustizia, sostenendo una violazione dell’immunità diplomatica di cui godono gli esperti dell’ONU in base al diritto internazionale.

Da febbraio, gli Stati Uniti hanno sanzionato il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI), i suoi due vice e sei giudici per il loro lavoro di indagine sulle atrocità commesse in Palestina e Afghanistan. Le sanzioni hanno poi preso di mira le organizzazioni e i funzionari palestinesi per i diritti umani.

Nell’intervista, Albanese ha criticato le sanzioni imposte a lei e ad altri come misure “di stampo mafioso”.

Ma ha esortato i procuratori e i giudici dell’ICC a sfidare le sanzioni. “Ovviamente dovrebbero continuare a indagare e a emettere mandati di arresto”, ha affermato. “Abbiamo intenzione di piegarci a questo sistema di stampo mafioso che sta erodendo le fondamenta stesse del sistema giudiziario internazionale?”

“Ci sono stati così tanti sforzi e sacrifici di così tante vite prima della nostra”, ha detto. “C’è una chiamata più grande a cui rispondere qui”.

Di seguito sono riportati alcuni estratti dell’intervista, che sono stati leggermente modificati per motivi di lunghezza e chiarezza.

MEE: Lei è stato sanzionato a luglio, poco dopo aver pubblicato un rapporto molto critico in cui citava oltre 60 aziende, tra cui importanti società tecnologiche statunitensi, per il loro coinvolgimento in quella che lei ha definito “la trasformazione dell’economia di occupazione di Israele in un’economia di genocidio”. Ma lei non si è chiaramente lasciato scoraggiare da queste sanzioni e ha continuato a indagare sul ruolo di 63 Stati in quello che lei definisce il crimine collettivo di aver permesso il genocidio di Israele contro i palestinesi a Gaza. Può illustrare al nostro pubblico i risultati del suo rapporto e spiegare perché accusa così tanti Stati di complicità nel genocidio?

Francesca Albanese: Israele è molto integrato, più di altri Stati nel sistema delle Nazioni Unite, nell’attuale economia globale, perché è un produttore di armi e sistemi di sicurezza, sorveglianza e spionaggio, o perché è un produttore di tecnologia molto necessaria e molto richiesta da tutti gli Stati membri.

E Israele è anche parte integrante della politica estera degli Stati Uniti. Israele e gli Stati Uniti sono così vicini nella loro manifestazione al mondo esterno che a volte i loro interessi esteri sono indistinguibili, nel modo in cui vengono scelti. Non che io sostenga che gli interessi di Israele siano gli stessi degli Stati Uniti, ma le loro politiche estere sono drammaticamente allineate.

In questo contesto, è molto difficile isolare Israele. Ed è per questo che dico che, se non fosse stato per il sostegno economico, politico, militare e diplomatico di cui gode Israele, i suoi crimini non sarebbero stati sostenibili per così tanto tempo.

Israele ha subito due anni di crescenti critiche a livello internazionale da parte della popolazione, eppure le politiche non hanno subito cambiamenti sostanziali nei suoi confronti.

Sì, il movimento BDS continua a guadagnare terreno e slancio, eppure gli Stati membri proteggono Israele.

Israele è ancora presente nei forum internazionali come l’ONU, o in competizioni come quelle sportive – Fiba (la Federazione Internazionale di Pallacanestro), Fifa, Uefa – continua ad essere presente come paese.

È presente anche in eventi culturali come festival cinematografici, la Biennale, arte e cultura, Eurovision – tutto come al solito.

E inoltre, pochissimi Stati hanno tagliato i legami economici o militari con Israele.

E le misure sono scarse.

Ci sono Stati membri che hanno fatto entrambe le cose – hanno tagliato i rapporti diplomatici, o quelli economici, o quelli militari – mentre il diritto internazionale è molto chiaro: gli Stati membri non possono mantenere relazioni che si traducono in aiuto e assistenza a uno Stato che commette crimini internazionali.

E questo è il punto. Ci sono alcuni Stati membri, in particolare quelli che hanno un peso politico, che hanno intenzionalmente fornito il sostegno politico e strategico che ha permesso a Israele di continuare a operare, di godere e trarre vantaggio dalla sua propaganda, come la narrativa secondo cui sta combattendo una guerra legittima contro una minaccia esistenziale, che tutti i palestinesi sono in qualche modo responsabili di ciò che Israele ha subito il 7 ottobre.

La narrativa in Occidente è rimasta bloccata al 7 ottobre. Anche oggi, dopo che 70.000 persone sono sicuramente morte. E non perché non sia importante, ma perché che dire della distruzione di Gaza? La distruzione di Gaza è stata giustificata.

Ancora una volta, penso che se non fosse stato per questo sistema irremovibile e cristallizzato di compiacenza e complicità, il genocidio sarebbe cessato anni fa.

MEE: A proposito di complicità, nel suo rapporto lei afferma che “il Regno Unito ha svolto un ruolo chiave nella collaborazione militare con Israele, nonostante l’opposizione interna. Dalle sue basi a Cipro, il Regno Unito ha consentito alle linee di rifornimento statunitensi di raggiungere Tel Aviv e ha effettuato oltre 600 missioni di sorveglianza su Gaza durante il genocidio, condividendo informazioni di intelligence con Israele. Il numero e la durata dei voli, che spesso coincidono con le principali operazioni israeliane, suggeriscono una conoscenza dettagliata e una cooperazione nella distruzione di Gaza che va oltre il semplice salvataggio di ostaggi”. . Vorrei sentire da lei quali misure concrete dovrebbe adottare il Regno Unito per evitare di essere complice del genocidio.

Albanese: Il Regno Unito è uno di quei casi interessanti in cui la leadership politica ha contribuito a creare un consenso intorno alla guerra che Israele ha scatenato contro la popolazione di Gaza.

Ho sentito l’attuale primo ministro, quando era leader dell’opposizione, affermare che la limitazione dei servizi essenziali era giustificata, che era una prerogativa di Israele, il che è assolutamente errato dal punto di vista giuridico.

Quindi, la narrativa è stata tale da giustificare ciò che Israele ha fatto, che equivale alla commissione di crimini.

Inoltre, l’attuale primo ministro ha sfruttato le sue credenziali di avvocato esperto in genocidio – avendo patrocinato cause di genocidio dinanzi alla Corte internazionale di giustizia – per negare che a Gaza fosse in corso un genocidio. Ciò è in contrasto con ciò che dovrebbe sapere: nel momento in cui la Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto il rischio di danni irreparabili al popolo palestinese a Gaza ai sensi della Convenzione sul genocidio, gli Stati membri hanno l’obbligo di intervenire e quindi di non aiutare e assistere nella commissione di quello che potrebbe plausibilmente essere un genocidio.

Quindi non si tratta di ignoranza. Si tratta di partecipazione volontaria alla creazione delle condizioni che hanno reso possibile il genocidio, che hanno permesso al genocidio di continuare.

Il sostegno politico, il sostegno discorsivo, ma anche le misure che sono state prese – questi sono modi indiretti per sostenere la condotta di Israele.

Le misure prese per punire la società civile e gli attivisti contro il genocidio – non metto in discussione che i metodi utilizzati da Palestine Action possano causare danni. Non metto in discussione che possano oltrepassare i limiti di ciò che è legalmente accettabile. Ma inquadrare questo come terrorismo va oltre ciò che è e costituisce il terrorismo.

E il fatto che il governo scelga deliberatamente di considerare le azioni della società civile come terrorismo, o di perseguire i giornalisti che indagano sul genocidio con l’accusa di terrorismo, continuando a sostenere lo Stato che usa e pratica il terrore contro una popolazione praticamente indifesa, crea un clima di complicità – parla di un clima di complicità.

MEE: Considerate le prove di complicità del Regno Unito che avete presentato nella vostra relazione, ritenete che vi siano prove sufficienti per intentare una causa contro il Regno Unito dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, analogamente alla causa intentata dal Nicaragua contro la Germania per complicità nel genocidio o per violazione della Convenzione sul genocidio?

Albanese: Ritengo che vi siano prove sufficienti per richiedere la raccolta di ulteriori prove, per avviare un’indagine che possa consentire agli attori nazionali di decidere se portare avanti un’azione legale o meno.

Francamente, non posso fare questa valutazione da solo, perché ho raccolto alcune prove, non tutte, e non ho accesso alle fonti del Regno Unito. Tieni presente che ho utilizzato materiale di dominio pubblico per mettere insieme il quadro generale.

Ma penso sicuramente che valga la pena indagare. E ci sono già indagini parlamentari, o indagini condotte da membri del parlamento nel Regno Unito, in tal senso.

Vorrei anche sottolineare che, affinché un caso possa essere portato davanti alla Corte internazionale di giustizia, è necessario che uno Stato intraprenda un’azione legale contro il Regno Unito.

Ma è anche possibile avviare procedimenti giudiziari interni contro figure che hanno autorizzato determinati atti o che hanno omesso di assumersi la responsabilità di determinate misure. Quindi, ribadisco, credo che sia giunto il momento che il sistema giudiziario si metta al lavoro.

MEE: A settembre, la Commissione europea ha proposto la sospensione del pilastro commerciale dell’accordo di associazione dell’UE, che regola le relazioni politiche e diplomatiche tra Israele e l’UE. Eppure, Israele rimane il principale partner commerciale dell’UE. A quanto pare, però, c’è un ostacolo a questa sospensione: la sospensione delle disposizioni sul libero scambio richiederebbe l’approvazione di una maggioranza qualificata dei 27 membri dell’UE, ovvero una regola della “doppia maggioranza” di almeno il 55% degli Stati membri e il 65% della popolazione dell’UE. Ciò significa, in pratica, che sarebbe necessario il sostegno dell’Italia o della Germania. E finora, le due nazioni non hanno ancora approvato alcuna proposta di sanzionare Israele durante il genocidio.

A causa della mancata sospensione dell’accordo di associazione o del suo pilastro sul libero scambio, alcuni paesi dell’UE, come la Slovenia e la Spagna, hanno adottato misure concrete, quali l’imposizione di un embargo totale sulle armi o l’applicazione di sanzioni nei confronti di funzionari israeliani.

Accogli con favore queste misure individuali? Ritieni che questa dovrebbe essere la strada da seguire per gli Stati europei, agire individualmente piuttosto che come blocco?

Albanese: Sì, assolutamente. È una cosa che ho sostenuto più volte. Il diritto internazionale non è superato. Le norme imperative del diritto internazionale che non possono essere derogate hanno la precedenza sugli accordi regionali.

Mi sembra quindi che l’Unione europea e i suoi accordi commerciali vengano utilizzati per aggirare qualcosa che non può essere aggirato, ovvero il rispetto del diritto internazionale, compreso l’obbligo di prevenire il genocidio.

C’è una chiara dichiarazione della Corte internazionale di giustizia nel caso Nicaragua contro Germania, che ricorda agli Stati membri di non trasferire armi, compresi i componenti, a uno Stato che potrebbe commettere violazioni del diritto internazionale umanitario.

Quindi abbiamo anche una soglia più bassa indicata dalla Corte. Gli Stati membri dovrebbero smettere di commerciare armi, trasferire armi, acquistare armi da Israele. Questo è sufficiente e obbliga gli Stati.

Usare l’Unione Europea come scusa, come schermo dietro cui nascondersi, è piuttosto ipocrita. E in ogni caso, ciò non esonera questi Stati e i loro governi dalla responsabilità. Almeno, non dovrebbe.

MEE: Qual è il suo messaggio all’Italia, il suo Paese natale, e alla Germania, le due nazioni che stanno bloccando l’azione congiunta dell’UE in merito all’accordo di associazione con Israele?

Albanese: Non perdono occasione per compiere scelte sbagliate nella storia. Questi due paesi hanno, individualmente, la massima responsabilità di prevenire il genocidio, in particolare la Germania, dati i suoi precedenti. La Germania ha già causato devastazioni in Europa e oltre una volta nella storia e non sta contribuendo ad evitare e prevenire un altro genocidio. E l’Italia sta seguendo l’esempio. È una coincidenza molto triste che, un secolo dopo, questi due paesi siano ancora dalla parte sbagliata della storia.

Ma quello che dico loro è: rispettate i vostri obblighi internazionali. Altrimenti, voi e i vostri funzionari governativi dovrete affrontare le conseguenze. Ed è per questo che sono così rassicurato dal fatto che almeno in Italia ci sia una società civile coscienziosa che sta intraprendendo azioni legali contro funzionari governativi e aziende.

Non sono a conoscenza di azioni simili in Germania. Ma anche l’Italia è in fermento in questo momento. Sono stati indetti diversi scioperi, e continuano ad esserne indetti altri. Questo mese, il 28 e il 29 novembre, è previsto uno sciopero di grande portata. Ed è molto importante che i cittadini, i cittadini comuni, continuino a protestare e indirizzino i loro scioperi verso i porti e altri luoghi da cui vengono trasferite le armi a Israele.

MEE: Finora la Corte penale internazionale ha emesso solo due mandati di arresto nei confronti di leader israeliani. E anche se dalle nostre fonti sappiamo che altri mandati di arresto avrebbero dovuto essere emessi, ma non lo sono stati a causa della minaccia di sanzioni, non è chiaro se la Corte penale internazionale procederà con altri mandati di arresto. Qual è il suo messaggio ai procuratori e ai giudici della CPI, vista la minaccia di sanzioni? Dovrebbero sfidare le sanzioni e continuare le loro indagini e richiedere ulteriori mandati di arresto per quanto sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania?

Albanese: Sì, certo, dovrebbero continuare a indagare e emettere mandati di arresto per coloro che sembrano commettere crimini: crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio.

Da tempo sostengo la necessità di un maggiore intervento e di una maggiore leadership da parte della Corte penale internazionale, perché ritengo che i ministri direttamente responsabili di aver istigato crimini contro i palestinesi – compreso l’uso della tortura e di altri trattamenti crudeli e degradanti nei confronti dei prigionieri – non dovrebbero ricoprire posizioni di potere.

E i ministri responsabili dell’annessione, o che continuano a promuovere l’annessione, di vaste aree del territorio palestinese non dovrebbero ricoprire posizioni di potere, né rimanere incontrastati. Quindi, ovviamente, dovrebbe esserci giustizia.

Comprendo anche l’effetto dissuasivo che l’ondata di sanzioni contro i giudici e i pubblici ministeri della Corte penale internazionale potrebbe avere su chiunque. Lo capisco, perché lo vedo con i miei occhi.

Allo stesso tempo, però, dobbiamo piegarci a questo sistema mafioso che sta erodendo le fondamenta stesse del sistema giudiziario internazionale? Penso che in quel sistema ci sia stato così tanto lavoro e sacrificio di così tante vite prima della nostra, che se abbiamo scelto questa strada, la nostra situazione personale non dovrebbe contare così tanto. C’è una chiamata più grande a cui rispondere qui. E spero davvero che la Corte penale internazionale sia in grado di resistere alle pressioni e di mantenere la propria posizione di fronte alle avversità.

MEE: Cosa ne pensa del fatto che diversi paesi europei, come Italia, Francia e Grecia, tutti membri della CPI, abbiano permesso all’aereo del primo ministro Benjamin Netanyahu di sorvolare o utilizzare il loro spazio aereo più volte da quando la CPI ha emesso i mandati di arresto? Solo durante il suo ultimo viaggio all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York ha evitato lo spazio aereo francese. Quindi, questi Stati stanno violando il diritto internazionale consentendo il sorvolo di Netanyahu e questo li renderebbe complici?

Albanese: Sì. Consentire che il proprio spazio aereo sia utilizzato da una persona ricercata dalla Corte penale internazionale costituisce una violazione delle norme del sistema giudiziario internazionale e dovrebbe comportare delle conseguenze.

Il problema è che la Corte penale internazionale sembra già oggi sottoposta a pressioni sufficienti da non voler assumersi ulteriori responsabilità, e lo capisco. Ma allo stesso tempo, il sistema giudiziario internazionale funziona, e funziona con successo, solo se la complementarità funziona.

Ed è per questo che penso che ora più che mai il ruolo dei tribunali nazionali sia fondamentale. Per questo motivo accolgo con favore i procedimenti avviati in diversi paesi contro i governi che hanno autorizzato l’uso dello spazio aereo nazionale per gli aerei del primo ministro israeliano ricercato dalla Corte penale internazionale.

MEE: A titolo personale, crede ancora nel diritto internazionale? E inoltre, se ha un messaggio da trasmettere a coloro che aspirano a studiare o praticare il diritto internazionale, ne vale la pena? E come possono fare la differenza, dato l’apparente fallimento dei tribunali internazionali nel perseguire i più potenti e la generale inosservanza del diritto internazionale da parte degli Stati?

Albanese: È come chiedere a un medico se ha fiducia nella medicina quando questa fallisce. Ovviamente la medicina fallisce, ma potrebbe fallire a causa dei limiti delle nostre conoscenze o dell’applicazione della pratica medica.

In questo caso, penso che il motivo per cui il diritto internazionale fallisce non sia dovuto a limiti interni o a un’inadeguatezza intrinseca, ma alla mancanza di applicazione. Abbiamo quindi bisogno di leader più integri, di esperti legali e professionisti del diritto che lavorino nel perseguimento della giustizia.

Quindi, meno avvocati aziendali, o meglio, avvocati aziendali più integri. Diplomatici più integri. In realtà, è una questione di coraggio. Un genocidio non richiede intelligenza, ma coraggio.

Quindi, per me, non è una questione di fede. Il diritto internazionale è ciò che conosco: è il mio strumento principale e il mio bagaglio di lavoro.

Quindi continuo a credere che dovremmo provare, provare e provare ancora a farlo funzionare. Perché, come ho detto, è l’ultimo residuo di un ordine internazionale governato dalla pace, e non dalla guerra, e non dalla legge del più forte.