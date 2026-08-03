Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Agenti israeliani osservano mentre attivisti palestinesi ed ebrei partecipano a una manifestazione in occasione della Giornata della Nakba, nei pressi dell’Università di Tel Aviv, il 14 maggio 2018. (Yossi Zeliger/Flash90)

Dal reclutamento per lo Shin Bet ai programmi di addestramento militare, l’apparato della difesa israeliano è sempre più integrato nella vita accademica.

Di y Meron Rapoport and Aharon Porath

Quando Hila Ben David ha terminato l’esecuzione di “Imagine” di John Lennon durante la cerimonia di consegna dei diplomi di dottorato all’Università di Tel Aviv, il 16 luglio, il palco è stato affidato al generale di brigata (ris.) dott. Danny Gold, direttore della Divisione per la Ricerca e lo Sviluppo della Difesa del Ministero della Difesa israeliano. Gold, ex studente dell’Università di Tel Aviv, dove ha conseguito tutti i suoi titoli accademici, era tornato nella sua alma mater per rivolgersi alla classe dei laureandi.

In una conferenza intitolata “Trasformare la visione in sicurezza”, Gold ha presentato sistemi d’arma israeliani insieme a immagini di lanciatori di missili, intercettazioni dei sistemi di difesa aerea e attacchi aerei israeliani contro camion nel cuore di Teheran. Sullo schermo sono apparse anche slide promozionali dedicate a importanti aziende della difesa israeliana come Elbit Systems e Rafael, oltre che a società private più piccole come SMART (“Letalità e precisione per i combattenti”) e UNIQAI (“Intelligenza artificiale per la pianificazione delle missioni”).

Circa sette minuti dopo l’inizio della presentazione, la cerimonia è stata interrotta da urla indistinte, applausi sparsi e fischi. Diversi laureati e familiari hanno lasciato la sala, tra loro anche il dott. Jad Ka’dan, che aveva appena ricevuto il dottorato in studi culturali ed era uno dei 17 studenti palestinesi a cui l’università aveva conferito un dottorato quell’anno.

«Quando [l’università] invita il dottor Gold e all’improvviso ti trovi davanti a video di lanci di missili, sirene d’allarme e bombardamenti su Teheran, capisci che ti stanno trattando con disprezzo: stanno cercando di umiliarti», ha dichiarato a +972 Magazine e Local Call.

Ka’dan, che ha svolto un periodo di ricerca post-dottorato in California, ha definito particolarmente sconcertante la celebrazione dell’industria della difesa israeliana. «[Nel mondo] si parla di boicottaggio accademico (BDS), e voi ci mostrate video del genere? Mi vergogno a dire che questo è ciò che viene mostrato qui», ha affermato.

Le proteste non sono arrivate soltanto dagli studenti palestinesi. Secondo Ka’dan, quando la madre di un suo amico si è avvicinata al palco iniziando a gridare “Vergogna!”, circa un quarto del pubblico si è unito a lei.

«Metà delle persone presenti in sala soffre di disturbo da stress post-traumatico a causa della guerra [con l’Iran]», ha detto Ka’dan. «E poi mostri loro video di esplosioni?»

«È davvero significativo», ha aggiunto. «Prima “Imagine”, una canzone che parla di un mondo senza confini e senza nulla per cui uccidere o morire, e poi un ufficiale dell’esercito».

Pochi istanti dopo la conclusione dell’intervento di Gold, una visibilmente a disagio rettrice dell’università, la professoressa Noga Kronfeld-Schor, è salita sul palco e si è scusata se la conferenza «aveva ferito alcune delle persone [presenti in sala]».

I docenti legati all’organizzazione Academia For Equality hanno presto diffuso una lettera sostenendo che il problema andasse oltre un discorso di laurea insensibile. L’intervento, hanno scritto, era stato rivolto a «studenti e studentesse ebrei e palestinesi i cui corpi e le cui menti sono stati segnati da tre anni di guerra apparentemente senza fine», persone che erano arrivate «per celebrare i propri risultati accademici, non per assistere a uno spettacolo di propaganda».

L’evento, secondo loro, rappresentava «un ulteriore passo nella crescente militarizzazione della nostra università negli ultimi anni».

Pochi giorni dopo, l’amministrazione ha inviato ai docenti senior una risposta più articolata, riconoscendo che invitare Gold era stato «un errore» perché la presentazione aveva provocato disagio tra alcuni presenti, compresi bambini, famiglie colpite da lutti e soldati traumatizzati dalla guerra. Tuttavia ha respinto categoricamente la conclusione più ampia di Academia For Equality secondo cui l’università starebbe attraversando un processo di militarizzazione.

Nella loro risposta, il presidente dell’università Ariel Porat e la rettrice Noga Kronfeld-Schor hanno definito questa accusa «una menzogna e una falsificazione — una vera e propria campagna diffamatoria» che rafforzerebbe le posizioni di «coloro che cercano di boicottare l’accademia israeliana [presentandola] come un agente dell’esercito».

Tuttavia, un’inchiesta condotta da +972 e Local Call mette in discussione la posizione dell’amministrazione. Interviste e documenti indicano infatti un’università che negli ultimi anni ha dato sempre più spazio all’apparato militare e di sicurezza israeliano nella vita del campus: dalle collaborazioni con l’esercito ai tentativi di reclutare studenti nello Shin Bet, il servizio di sicurezza interna israeliano.

Reclutamento mirato nei campus

Circa un mese prima della controversa apparizione di Gold alla cerimonia di laurea, il Centro per lo Sviluppo della Carriera dell’Università di Tel Aviv ha invitato gli studenti dei dipartimenti di Storia del Medio Oriente e dell’Africa e di Studi Arabi e Islamici a un incontro “orientato alla carriera” con un rappresentante dello Shin Bet.

L’email di giugno, inviata dalla consulente per la carriera della facoltà di Lettere e Filosofia Sivan Tivoni e ottenuta da +972 e Local Call, spiegava che il servizio di sicurezza aveva contattato l’università per organizzare un evento specificamente rivolto agli studenti dei due dipartimenti.

«Nell’ambito dell’incontro», si leggeva nell’invito, «avremo come ospite un ex alto funzionario dello Shin Bet per una sessione ispirazionale e una discussione aperta sulle operazioni clandestine, sulle sfide dell’intelligence e della sicurezza e sull’importanza della conoscenza della lingua araba e della familiarità con il mondo arabo e islamico per un lavoro professionale significativo».

Gli studenti avrebbero inoltre ascoltato «storie e approfondimenti provenienti da questi ambiti (nel rispetto delle limitazioni legate alla classificazione di sicurezza)» e avrebbero potuto partecipare a un confronto diretto con gli ospiti.

Muhammad Masarwa, studente magistrale in Studi Arabi e Islamici e attivista politico, ha affermato che l’invito riflette una più ampia tendenza a considerare lo studio dell’arabo principalmente attraverso una lente securitaria.

«È molto triste inquadrare lo studio dell’Islam e la conoscenza del mondo arabo nella prospettiva del “conoscere il nemico”», ha dichiarato. L’invito, ha aggiunto, trasmette il messaggio che «puoi diventare parte di un sistema che può danneggiare altre persone attraverso la conoscenza della loro cultura e della loro lingua».

Masarwa ha detto di non aver mai ricevuto quell’email, così come nessuno degli studenti palestinesi che conosceva nei due dipartimenti. È venuto a sapere dell’incontro solo dopo che un’amica palestinese gli ha inoltrato l’invito, che altri studenti ebrei avevano condiviso con lei.

(L’Università di Tel Aviv non ha risposto alla domanda di +972 e Local Call sul fatto che l’invito fosse stato inviato esclusivamente agli studenti ebrei.)

All’interno del dipartimento, ha raccontato Masarwa, l’invito ha generato poche discussioni. Tuttavia, non ritiene che il contatto sia stato casuale.

«Tra gli studenti ebrei — non tutti, naturalmente — si nota una certa aspirazione a trovare lavoro nello Shin Bet, a entrare nell’apparato di sicurezza», ha detto. «[Non arrivano agli studi arabi] per amore della lingua e della cultura».

I responsabili dei dipartimenti che hanno parlato con +972 e Local Call hanno preso le distanze dall’iniziativa.

«Devo ammettere che non ne ero a conoscenza», ha dichiarato il dott. Avner Wishnitzer, direttore del Dipartimento di Storia del Medio Oriente e dell’Africa. «Capisco che l’evento sia stato organizzato dal Centro per lo Sviluppo della Carriera dell’università. Non sapevo che la segreteria del dipartimento avesse inviato l’invito. Non è passato da me. In definitiva: non abbiamo alcun rapporto con lo Shin Bet e non organizziamo eventi di questo tipo».

Anche l’università ha fornito una spiegazione simile. Secondo il portavoce Tomer Walner, gli eventi organizzati dal centro per la carriera hanno l’obiettivo di esporre gli studenti alle opportunità lavorative nei settori pubblico, privato e sociale.

I datori di lavoro «che operano nel rispetto della legge sono invitati a presentare agli studenti ambiti professionali e opportunità lavorative coerenti con la loro formazione», ha aggiunto, sottolineando che questi eventi sono organizzati dal centro e «in nessun caso fanno parte del programma accademico».

Alla fine, l’incontro previsto per il 15 giugno non si è svolto perché troppo pochi studenti si erano registrati, secondo una fonte dell’università.

Tuttavia, questo tipo di “caccia ai talenti” — il reclutamento proattivo di persone con competenze specialistiche — da parte delle agenzie di sicurezza israeliane nei campus universitari non è una novità.

Un rapporto del 2025 dell’organizzazione antimilitarista New Profile ha documentato anni di eventi di reclutamento organizzati da Shin Bet e Mossad nelle università israeliane, tra cui una “sessione professionale con lo Shin Bet” ospitata nel 2017 dalla Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Tel Aviv e un evento al Technion intitolato “La tecnologia al servizio del Servizio Generale di Sicurezza [Shin Bet]”.

Più recentemente, a maggio, il Centro per lo Sviluppo della Carriera dell’Università di Tel Aviv ha invitato gli studenti delle facoltà umanistiche e delle scienze sociali a un evento intitolato “Carriere nelle organizzazioni di sicurezza”, con rappresentanti del Mossad, dello Shin Bet, del Ministero della Difesa e del Servizio carcerario israeliano.

«Lo sapevi?», chiedeva l’invito. «Le conoscenze e le competenze che hai acquisito nelle scienze sociali e umanistiche possono offrirti un vero vantaggio per una carriera nel cuore dell’apparato di sicurezza israeliano».

Secondo la dott.ssa Outi Bat-El, linguista dell’Università di Tel Aviv e membro di Academia For Equality, ciò che distingue l’invito di giugno non è il fatto che lo Shin Bet recluti nei campus, ma il fatto che cercasse studenti provenienti da specifici ambiti disciplinari.

«L’invito è insolito perché è rivolto specificamente a questi due dipartimenti», ha spiegato Bat-El. «Non si tratta di una fiera del lavoro aperta a chiunque possa partecipare. È un reclutamento mirato».

La promessa che gli studenti avrebbero ascoltato «storie e approfondimenti» sulle operazioni dello Shin Bet, ha osservato, «sembra Disneyland. Questo è reclutamento per qualcosa di terribile. È piena collaborazione tra l’università e lo Shin Bet».

Una storia di simbiosi

Il rapporto tra gli studi arabi e mediorientali nell’accademia israeliana e l’apparato di sicurezza del Paese risale ai primi anni dello Stato di Israele, e forse anche a un periodo precedente.

All’Università di Tel Aviv, questo legame venne istituzionalizzato a metà degli anni Sessanta, quando l’ateneo accettò di incorporare l’Istituto Shiloah — un centro di ricerca del Ministero della Difesa che in seguito sarebbe diventato il Centro Moshe Dayan — all’interno del Dipartimento di Studi del Medio Oriente e della Storia dell’Africa.

La decisione non fu priva di controversie. In un recente articolo pubblicato su Haaretz, l’ex presidente dell’Università di Tel Aviv Itamar Rabinovich, che aveva diretto il Centro Dayan prima di presiedere il Dipartimento di Studi del Medio Oriente e della Storia dell’Africa, ha ricordato che l’Università Ebraica di Gerusalemme aveva respinto una proposta del Ministero della Difesa di assorbire l’istituto.

L’Università di Tel Aviv scelse invece una strada diversa. In quel periodo il giovane ateneo stava cercando di reclutare Shimon Shamir, allora un giovane studioso che in seguito avrebbe diretto il dipartimento e ricoperto il ruolo di ambasciatore israeliano in Egitto e Giordania.

Shamir pose come condizione per il suo incarico che l’università accettasse l’Istituto Shiloah.

La conseguente “simbiosi” tra l’istituto e il nuovo dipartimento, ha scritto Rabinovich, «diede all’Università di Tel Aviv uno status unico» all’interno dell’accademia israeliana.

Il dott. Yonatan Mendel, direttore del Dipartimento di Studi del Medio Oriente all’Università Ben-Gurion — la cui ricerca riguarda la trasformazione degli studi arabi in una disciplina sempre più legata alla sicurezza, a partire dalla comunità ebraica pre-statale in Palestina — concorda sul fatto che questo rapporto fosse particolare.

«Un legame così diretto e aperto, che collega lo studio dell’arabo nell’università con lo Shin Bet e la sicurezza nazionale, è piuttosto raro», ha dichiarato a +972 e Local Call.

Tuttavia, ha aggiunto: «L’ingresso delle agenzie di intelligence e delle considerazioni legate alla sicurezza nel mondo accademico non è certamente un fenomeno nuovo. Sono processi che precedono la nascita di Israele e che hanno acquisito slancio negli anni Sessanta e Settanta».

Nei decenni successivi, secondo Mendel, questi rapporti sono stati mantenuti in larga parte sotto una sorta di velo di segretezza. Dopo il 7 ottobre, però, hanno ripreso vigore e sono diventati sempre più espliciti.

«Forse perché sostenere le esigenze della sicurezza viene improvvisamente considerato il tema dominante del momento», ha suggerito.

Mendel ha spiegato che il suo stesso dipartimento all’Università Ben-Gurion non ha mai ricevuto una richiesta diretta paragonabile. La cultura istituzionale potrebbe spiegare in parte questa differenza: nel suo articolo su Haaretz, Rabinovich aveva descritto il Dipartimento di Studi del Medio Oriente della Ben-Gurion come «ribelle, contrario allo spirito dell’establishment».

Nel suo libro del 2024 “Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities Deny Freedom to Palestinians” (“Torri d’avorio e acciaio: come le università israeliane negano la libertà ai palestinesi”), la studiosa israeliana Maya Wind sostiene che le università israeliane abbiano da tempo contribuito alla produzione di conoscenza che sostiene il controllo israeliano sui palestinesi, pur presentandosi come istituzioni liberali e democratiche.

Nel contesto dell’aumento delle collaborazioni accademiche tra università statunitensi e israeliane, Wind ha dichiarato a +972 nell’agosto scorso che le università israeliane «sono in realtà profondamente coinvolte nel colonialismo di insediamento israeliano e oggi anche nel genocidio», anche perché interi ambiti disciplinari «subordinano la produzione di conoscenza alle esigenze dello Stato israeliano».

Per Mendel, questa vicinanza storica tra gli studi mediorientali e l’apparato di sicurezza aiuta a spiegare perché il settore «a volte cada nella trappola dell’orientalismo» e perché molti cittadini palestinesi di Israele abbiano faticato a riconoscerlo come un campo realmente appartenente anche a loro.

Ha però indicato anche una tendenza contraria: negli ultimi anni docenti e ricercatori di diverse università israeliane hanno cercato di orientare le proprie discipline verso prospettive più civili e critiche.

«Questa è la direzione che dobbiamo rafforzare: una ricerca indipendente e critica, il più lontana possibile da un approccio centrato sulla sicurezza».

La militarizzazione sotto gli occhi di tutti

Eppure, mentre alcuni studiosi hanno iniziato a guardare con spirito critico al rapporto tra mondo accademico e apparato di sicurezza, i legami istituzionali dell’Università di Tel Aviv con l’esercito si sono rafforzati in modo significativo negli ultimi anni.

A partire dall’ottobre 2023, prima dell’attacco del 7 ottobre, l’università ha lanciato il programma “Erez”, attraverso il quale circa 200 candidati a ricoprire incarichi da ufficiali combattenti completano lauree triennali in discipline umanistiche e scienze sociali prima di iniziare il percorso di formazione militare per ufficiali.

Secondo quanto riportato, l’Università di Tel Aviv dovrebbe ricevere circa 15 milioni di shekel (quasi 5 milioni di dollari) per il programma.

Sebbene inizialmente l’università avesse promesso che i partecipanti al programma non avrebbero portato armi all’interno del campus, dopo lo scoppio della guerra i soldati in uniforme e armati hanno iniziato a frequentare regolarmente le lezioni. Il loro numero è successivamente diminuito, ma alcuni docenti affermano che la loro presenza resta una realtà abituale.

«Sei nel campus e 50 soldati in uniforme, con le armi, si spostano da un edificio all’altro», ha detto Bat-El. «Io non mi sento a mio agio. Immaginate come possano sentirsi gli studenti palestinesi».

I rapporti dell’università con l’apparato di sicurezza si estendono anche al settore tecnologico. Dal 2018, TAU Ventures — il fondo di venture capital fondato dall’università — gestisce insieme allo Shin Bet “The Xcelerator”.

Il programma offre a startup selezionate un finanziamento di 50.000 dollari direttamente dall’agenzia di sicurezza, oltre a spazi di lavoro e supporto allo sviluppo aziendale. La sua promozione parla di una «opportunità esclusiva per validazioni e prove di concetto con lo Shabak [Shin Bet]».

Per l’ultima edizione del programma, sono state ricercate tecnologie nei settori dell’intelligenza artificiale e dei dati, della cybersicurezza, delle minacce legate ai droni e agli UAV, delle piattaforme senza pilota, dei sensori e dell’intelligence sul web, con l’obiettivo di sviluppare strumenti che possano «avere un impatto sul campo di battaglia» e rafforzare le «capacità di sicurezza a lungo termine» di Israele.

A partire dal prossimo anno accademico, inoltre, l’Università di Tel Aviv ospiterà il prestigioso programma “Havatzalot”, che forma le reclute più promettenti del Corpo d’Intelligence dell’esercito mentre completano gli studi universitari.

Il programma è attivo presso l’Università Ebraica di Gerusalemme dal 2019, nonostante l’opposizione di studenti e docenti, che hanno sostenuto che rappresentasse «l’espropriazione dello spazio accademico e il suo trasferimento sotto il controllo militare».

Dopo che l’Università di Tel Aviv ha vinto il bando per ospitare il programma, l’Università Ebraica ha presentato ricorso contro la decisione.

Un episodio recente suggerisce inoltre che i legami dell’Università di Tel Aviv con l’apparato della difesa vadano oltre i programmi di reclutamento e formazione.

Nel maggio 2025, dopo che l’amministrazione universitaria aveva sospettato uno studente palestinese di aver scritto con vernice slogan contrari alla guerra israeliana a Gaza sugli stand dello Shin Bet e di Elbit durante una fiera del lavoro nel campus, ha fornito allo Shin Bet i suoi dati personali.

Poco dopo, lo studente ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è identificato come rappresentante dello Shin Bet e gli ha ordinato di presentarsi in una stazione di polizia per una «conversazione».

La procedura è stata interrotta poco dopo grazie all’intervento del responsabile disciplinare dell’università, ma l’episodio ha mostrato quanto facilmente la collaborazione dell’ateneo con l’apparato di sicurezza possa trasformarsi in sorveglianza e intimidazione nei confronti degli studenti.

È in questo contesto che l’amministrazione universitaria ha respinto come «una pura invenzione» l’accusa secondo cui l’Università di Tel Aviv starebbe diventando un’estensione dell’apparato di sicurezza israeliano.

«Da diversi anni l’accademia israeliana lotta contro forze che cercano di distruggerla e minacciano la sua libertà, sia dentro Israele sia all’estero», hanno scritto il presidente dell’università Ariel Porat e la rettrice Noga Kronfeld-Schor in una comunicazione inviata ai docenti dopo il discorso di Gold.

«È molto triste vedere come alcuni detrattori emergano dall’interno dei nostri stessi ranghi e utilizzino un singolo errore — per quanto deplorevole — per esprimere un giudizio privo di fondamento».

+972 e Local Call hanno chiesto all’Università di Tel Aviv se mantenga stretti rapporti con lo Shin Bet, come indicato dall’email inviata dal Centro per lo Sviluppo della Carriera, e se sia consapevole delle accuse internazionali secondo cui l’accademia israeliana farebbe parte dell’apparato di sicurezza dello Stato.

L’università ha rifiutato di rispondere.