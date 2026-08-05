università Tel Aviv

“Piena collaborazione”: come l’Università di Tel Aviv sostiene l’apparato di sicurezza israeliano
Continua a leggere
Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Agenti israeliani osservano mentre attivisti palestinesi ed ebrei partecipano a una manifestazione in occasione della Giornata della Nakba, nei pressi dell’Università di Tel Aviv, il 14 maggio 2018. (Yossi Zeliger/Flash90) Dal reclutamento per lo Shin Bet ai…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…