università Tel Aviv

mercoledì, Agosto 5, 2026

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“Piena collaborazione”: come l’Università di Tel Aviv sostiene l’apparato di sicurezza israeliano

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Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Agenti israeliani osservano mentre attivisti palestinesi ed ebrei partecipano a una manifestazione in occasione della Giornata della Nakba, nei pressi dell’Università di Tel Aviv, il 14 maggio 2018. (Yossi Zeliger/Flash90) Dal reclutamento per lo Shin Bet ai…

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