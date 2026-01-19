Articolo pubblicato originariamente su al-Jazeera. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Quasi tutte le fragili tende dei campi profughi palestinesi sono state rese inutilizzabili dalle rigide condizioni invernali.

Si prevede che una nuova tempesta colpirà Gaza, aggravando ulteriormente le sofferenze di centinaia di migliaia di palestinesi che vivono in tende di fortuna nei campi profughi, già inadatti a resistere al rigido clima invernale.

La guerra genocida condotta da Israele da oltre due anni ha costretto quasi tutti i due milioni di abitanti di Gaza ad abbandonare le loro case per vivere in questi rifugi temporanei.

La scorsa settimana, l’Ufficio stampa del governo di Gaza ha riferito che 127.000 delle 135.000 tende nei campi profughi sono state rese inutilizzabili a causa delle recenti condizioni meteorologiche estreme.

“La realtà sul campo racconta una storia molto dolorosa e triste”, ha detto Tareq Abu Azzoum di Al Jazeera, in un servizio dalla città di Gaza lunedì.

“Centinaia di migliaia di famiglie sfollate vivono ancora in tende lacerate e case senza tetto, esposte alla pioggia, al freddo e alle notti gelide”.

Questa sofferenza è causata direttamente dalle restrizioni imposte da Israele, ha affermato Abu Azzoum, poiché Israele non ha permesso “l’ingresso di unità abitative mobili prefabbricate e dei materiali da costruzione essenziali per la protezione invernale” né il libero flusso degli aiuti umanitari di base di cui c’è disperatamente bisogno.

In base al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, entrato in vigore il 10 ottobre e violato da Israele centinaia di volte quasi quotidianamente, le consegne di aiuti avrebbero dovuto aumentare in modo significativo, con almeno 600 camion al giorno che avrebbero dovuto entrare a Gaza per soddisfare le esigenze della popolazione.

Tuttavia, l’Ufficio stampa del governo afferma che dal cessate il fuoco sono entrati a Gaza in media solo 145 camion.

Nel tentativo di alleviare la loro miseria estrema, i palestinesi hanno “improvvisato rinforzando le loro tende di fortuna con teli di plastica, rimanendo completamente vestiti e bruciando scarti all’interno delle tende di fortuna per riscaldarsi, dato che non possono permettersi il combustibile e i sistemi di riscaldamento lungo la Striscia”, ha detto Abu Azzoum.

L’inverno in Palestina può essere “molto rigido”, ma ciò che rende questo ancora più difficile è che arriva dopo mesi di “sfollamento, fame e stanchezza”, ha aggiunto.

Le rigide condizioni invernali hanno anche causato il crollo di edifici già danneggiati dai bombardamenti israeliani, provocando la morte di almeno 25 persone da metà dicembre, secondo il Ministero della Salute di Gaza.

“Gli anziani, i malati e i bambini sono tra le persone più colpite” dalle rigide condizioni invernali, ha affermato Abu Azzoum.

I decessi causati dall’esposizione al freddo sono saliti a 24, tra cui 21 bambini, secondo quanto riportato la scorsa settimana dall’Ufficio stampa del governo.

“Tutte le vittime erano palestinesi sfollati che vivevano in campi profughi”, si legge in una dichiarazione.

Un portavoce della Protezione Civile palestinese a Gaza ha dichiarato la scorsa settimana che gli ospedali di tutto il territorio hanno registrato un afflusso di pazienti, in particolare bambini, con malattie legate al freddo, e che l’organizzazione ha ricevuto centinaia di richieste di aiuto a causa del freddo estremo.

Il Dipartimento Meteorologico Palestinese ha avvertito del rischio di gelate e condizioni di congelamento in una massa d’aria polare su gran parte della Palestina nella notte di martedì e nella mattinata di mercoledì, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa palestinese Wafa.