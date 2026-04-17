Articolo pubblicato originariamente su Addameer. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Rapporto redatto dalla Società dei prigionieri palestinesi, dalla Commissione per gli affari dei detenuti e dall’Associazione Addameer per il sostegno ai prigionieri e i diritti umani.

16 aprile 2026

La Giornata dei prigionieri palestinesi 2026 arriva in un momento in cui i detenuti politici palestinesi subiscono i livelli più estremi di tortura, abuso e sterminio nella storia dell’occupazione israeliana. Arriva in un momento in cui il parlamento dell’occupazione ha votato a favore di una legge orribile per giustiziare i prigionieri palestinesi – per legalizzare il loro omicidio. Questa legge è inscindibile dalla struttura dello sterminio ed è un’estensione delle politiche di cancellazione etnica contro il popolo palestinese.

Nel corso di quasi tre anni, le istituzioni specializzate nel campo dei diritti umani hanno raccolto un corpus consistente di testimonianze e prove che rivelano i crimini gravi e diffusi commessi contro migliaia di prigionieri palestinesi. Tali crimini si verificano nell’ambito di un sistema strutturato di repressione basato sulla tortura, la privazione del cibo, il diniego di cure mediche e molteplici forme di abuso fisico e sessuale, compreso lo stupro. I dati e le esperienze dei prigionieri rivelano che le prigioni e i campi militari dell’occupazione non sono più semplici luoghi di detenzione, ma sono diventati spazi in cui vengono praticate politiche di sterminio – mettendo a nudo un altro volto del crimine di genocidio iniziato nella Gaza occupata.

Anche prima dell’approvazione della “legge di esecuzione”, più di 100 prigionieri politici palestinesi erano stati assassinati dietro le sbarre dal genocidio a Gaza – attraverso la tortura, gravi aggressioni fisiche, la fame e altri metodi disumani. Nel frattempo, decine di detenuti che sono stati rapiti da Gaza e uccisi in custodia, rimangono vittime di sparizioni forzate.

Attualmente ci sono più di 9.600 prigionieri palestinesi e arabi detenuti nelle prigioni dell’occupazione israeliana. La repressione si sta intensificando e gli abusi sistematici stanno rapidamente aumentando. Ciò che i prigionieri devono affrontare non è più solo un’estensione delle politiche di occupazione. Sulla scia del genocidio a Gaza, è diventato parte di un sistema più ampio di grave violenza che prende di mira l’esistenza palestinese in tutte le sue forme.

In questo contesto, le organizzazioni a favore dei detenuti — tra cui la Commissione per gli affari dei detenuti, la Società palestinese per i prigionieri e l’Associazione Addameer per il sostegno ai detenuti e i diritti umani, insieme alle organizzazioni partner — sottolineano che questo momento richiede ben più di una solidarietà simbolica. Si tratta di un appello urgente rivolto ai popoli e alle nazioni di tutto il mondo affinché intraprendano azioni concrete per fermare lo sterminio in corso dei palestinesi, compresi i detenuti, e si adoperino per abolire la legge sulle esecuzioni, all’insegna dello slogan: “Uniti contro lo sterminio e l’esecuzione.”

Alla vigilia della Giornata dei prigionieri palestinesi, che si tiene ogni anno il 17 aprile, questo documento presenta fatti e cifre chiave sulla situazione dei prigionieri palestinesi e arabi nelle prigioni e nei campi militari dell’occupazione israeliana. Si basa su documentazione specializzata sui diritti umani, rapporti e studi che mettono in luce il crimine di sterminio commesso contro di loro.

Dati salienti sui prigionieri politici palestinesi (aggiornati all’inizio di aprile 2026):

Il numero totale di prigionieri politici palestinesi e arabi detenuti nelle carceri dell’occupazione israeliana ha superato le 9.600 persone, con un aumento dell’83% rispetto alle cifre precedenti al genocidio (5.250 persone).

Circa il 50% di tutti i prigionieri politici palestinesi è detenuto senza processo né accusa.

Donne:

Attualmente ci sono 86 detenute, tra cui due minorenni (di età inferiore ai 18 anni) e due donne arrestate prima del genocidio. Tra queste, 25 donne sono detenute in “detenzione amministrativa” senza processo né accusa.

Bambini:

Circa 350 minori sono detenuti, principalmente nelle carceri di Ofer e Megiddo. Alla fine del 2025, 180 bambini erano stati sottoposti a «detenzione amministrativa».

«Detenuti amministrativi»:

Si tratta di palestinesi arrestati nella Cisgiordania occupata e detenuti senza processo né accusa in base a un ordine militare.

Il numero è aumentato drasticamente fino a superare i 3.532 detenuti, tra cui donne e bambini.

La maggior parte sono ex detenuti, insieme a studenti, giornalisti, avvocati, ingegneri, medici, accademici, parlamentari, attivisti, lavoratori e parenti di detenuti o martiri.

Ciò segna un aumento del 168% (ovvero circa 2,7 volte superiore) rispetto alle circa 1.320 persone detenute in base a questo ordine militare prima dell’inizio del genocidio.

“Combattenti illegali”:

Si tratta di palestinesi arrestati nella Striscia di Gaza occupata e detenuti senza processo né accusa ai sensi della “Legge sui combattenti illegali”.

Secondo le autorità carcerarie, i palestinesi detenuti in questa categoria sono 1.251 (esclusi quelli rinchiusi nei campi militari).

Detenuti malati:

Il loro numero è aumentato in modo significativo. La stragrande maggioranza soffre di malattie, che si tratti di patologie preesistenti, ferite inflitte dalle forze di occupazione o malattie sviluppate a causa delle condizioni di detenzione insalubri e dure, delle torture e del diniego di cure mediche.

Prigionieri martiri identificati:

Dall’occupazione del 1967, 326 palestinesi sono stati martirizzati all’interno del sistema carcerario, di cui 89 dall’inizio del genocidio a Gaza. Questa cifra include solo coloro che sono stati identificati. Decine di persone provenienti da Gaza rimangono vittime di sparizioni forzate.

Corpi trattenuti:

Le autorità di occupazione stanno trattenendo i corpi di 97 prigionieri palestinesi martirizzati, con un aumento di oltre il 781% (circa 8,8 volte superiore) rispetto al periodo precedente al genocidio, quando venivano trattenuti i corpi di undici prigionieri martirizzati.

Prigionieri detenuti da prima degli Accordi di Oslo:

A seguito degli accordi di scambio di prigionieri — l’ultimo dei quali risale all’ottobre 2025 — e del rilascio del prigioniero Ibrahim Abu Mukh dopo 40 anni di detenzione, otto palestinesi arrestati prima degli Accordi di Oslo rimangono dietro le sbarre.

I più longevi tra loro sono Ibrahim Bayadsa e Ahmad Abu Jaber, entrambi detenuti dal 1986.

Decine di palestinesi sono detenuti dal periodo della (Seconda) Intifada di Al-Aqsa e hanno trascorso più di 21 anni nelle prigioni dell’occupazione. Questo gruppo comprende diversi leader militari, la maggior parte dei quali sta scontando l’ergastolo.

A seguito degli accordi di scambio, 118 palestinesi stanno attualmente scontando l’ergastolo.

Le condanne più lunghe includono:

Abdullah Barghouti (67 ergastoli)

Ibrahim Hamed (54 ergastoli)

Arresti di massa in Cisgiordania dall’inizio del genocidio a Gaza:

Le forze di occupazione hanno effettuato oltre 23.000 arresti in Cisgiordania e a Gerusalemme dall’inizio del genocidio a Gaza.

Questa cifra non rappresenta il numero attuale dei detenuti, ma include sia coloro che sono ancora in carcere sia quelli successivamente rilasciati.

Comprende ogni individuo sottoposto ad arresto, sia attraverso raid militari organizzati nelle abitazioni, ai posti di blocco militari, sia coloro costretti ad arrendersi sotto pressione, o coloro detenuti come “ostaggi” per costringere un familiare ad arrendersi.

Le cifre non includono le migliaia di arresti stimati effettuati dalle forze di occupazione nella Striscia di Gaza, tenendo conto che molti detenuti di Gaza rimangono vittime di sparizioni forzate.

La cifra di 23.000 arresti include:

Oltre 700 arresti di donne.

Circa 1.800 arresti di bambini.

Più di 240 arresti di giornalisti, di cui 43 ancora detenuti, tra cui tre giornaliste. Un giornalista, Marwan Harzallah di Nablus, è stato martirizzato in prigione.

Queste campagne di arresti sono state accompagnate da violazioni sempre più gravi, tra cui violente percosse inflitte a familiari, compresi i bambini, la distruzione deliberata e su vasta scala e atti di vandalismo delle abitazioni, incursioni terrorizzanti e minacce nei confronti dei detenuti e delle loro famiglie, furti di beni, oggetti personali, denaro contante e oro, nonché ingenti danni alle infrastrutture, specialmente nei campi profughi di Tulkarem e Jenin.

Inoltre, le forze di occupazione hanno effettuato innumerevoli esecuzioni sul campo, anche contro i familiari dei detenuti, e hanno intensificato gli interrogatori sul campo che hanno coinvolto migliaia di persone in tutta la Cisgiordania e a Gaza.

Richieste principali