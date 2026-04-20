giornata prigionieri politici

lunedì, Aprile 20, 2026

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Giornata dei prigionieri palestinesi 2026: uniti contro la condanna a morte e lo sterminio

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Articolo pubblicato originariamente su Addameer. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Rapporto redatto dalla Società dei prigionieri palestinesi, dalla Commissione per gli affari dei detenuti e dall’Associazione Addameer per il sostegno ai prigionieri e i diritti umani. 16 aprile 2026 La Giornata dei prigionieri palestinesi 2026 arriva in un momento in cui i…

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