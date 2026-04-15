Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

Della redazione di Pagine Esteri

Quindici anni dopo, l’anima di Vittorio Arrigoni continua a girare tra le macerie di Gaza e nelle piazze italiane come una presenza ostinata, una voce che non si è lasciata spegnere nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2011. Fu una notizia brutale, improvvisa, quasi irreale: l’attivista, scrittore, reporter e volontario italiano era stato rapito e poi ucciso da un sedicente gruppo armato salafita, emerso dal nulla nell’ombra di una Striscia stretta nell’assedio di Israele e periodicamente bombardata. Quelle ore, segnate dall’angoscia e dall’assassinio, restano ancora oggi una ferita aperta, aggravata da un processo opaco, da responsabilità mai chiarite.

Vittorio, conosciuto da tutti come Vik, era la voce di Gaza. Vi era arrivato nel 2008 con l’International Solidarity Movement, deciso a usare il proprio corpo come scudo e la parola come strumento di denuncia dell’oppressione del popolo palestinese. Tra il dicembre 2008 e il gennaio 2009, durante l’offensiva israeliana Piombo Fuso, Vik raccontò giorno per giorno la devastazione inflitta alla popolazione civile. I suoi articoli, pubblicati su il manifesto e poi raccolti nel libro “Restiamo umani”, restituivano un racconto ravvicinato, appassionato e allo stesso tempo precisione, capace di attraversare il rumore della propaganda e di arrivare al cuore dei lettori italiani.

“Restiamo umani” non era uno slogan, ma una presa di posizione radicale, un invito a non cedere alla disumanizzazione che accompagna ogni guerra. In quelle parole si condensa l’eredità più profonda di Arrigoni: la convinzione che la solidarietà non sia un gesto accessorio, ma una necessità morale. Gaza, per lui, era diventata il luogo dove questa convinzione trovava forma concreta. «Il posto giusto, nel momento giusto», ripeteva, parlando di una terra che descriveva come orgogliosa, ferita e irriducibile nel suo desiderio di libertà.

Accanto all’impegno politico, emerge anche il lato più intimo e umano della sua storia. Nei mesi precedenti alla morte, Arrigoni pensava al ritorno in Italia. Il padre era gravemente malato, e quel legame, fatto di affetto trattenuto e parole non dette, lo richiamava con forza. In una lettera scritta la notte del 17 febbraio 2011, affidò sentimenti che non aveva mai espresso fino in fondo. Non riuscì a partire subito: la situazione regionale, con l’Egitto in piena turbolenza dopo la caduta di Hosni Mubarak, rendeva incerto ogni spostamento. Ma progettava di farlo, aveva persino fissato un viaggio in Sicilia.

Quella vita sospesa tra due rive, Gaza e l’Italia, si interruppe bruscamente nella notte tra il 14 e 15 aprile di 15 anni fa. E ciò che seguì lasciò un senso di abbandono. Le istituzioni italiane, con poche eccezioni, rimasero ai margini. Non svolsero alcun ruolo incisivo nella ricerca della verità. Anche il ritorno del feretro avvenne nel silenzio delle istituzioni italiane. Una distanza che pesa ancora oggi nella memoria di chi lo ha conosciuto e di chi, attraverso i suoi scritti, ha imparato a riconoscere Gaza non come un luogo astratto, ma come uno spazio abitato da volti, storie, resistenze. Vittorio aveva una capacità rara: trasformare la testimonianza in racconto senza mai perdere la pietas. Scriveva con precisione e partecipazione, riuscendo a restituire l’orrore senza cedere al cinismo. Era così fin da giovane, racconta la madre Egidia, quando già riempiva pagine con una scrittura attenta, sensibile, capace di dare forma ai sentimenti. A Gaza, quella dote si era fatta strumento politico e umano insieme.

Oggi, a quindici anni dalla sua morte, la sua figura continua a parlare soprattutto ai più giovani, a chi cerca un modo concreto per stare “dalla parte giusta”. In un tempo segnato da nuove guerre, crisi migratorie e crescenti disuguaglianze, il suo esempio resta scomodo e necessario. Non tanto per essere imitato, ma per essere interrogato.

“Restiamo umani”, scriveva. Non era un augurio. Era una richiesta esigente, che attraversa il tempo e chiede ancora di essere raccolta.