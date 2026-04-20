Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri Della redazione di Pagine Esteri Quindici anni dopo, l’anima di Vittorio Arrigoni continua a girare tra le macerie di Gaza e nelle piazze italiane come una presenza ostinata, una voce che non si è lasciata spegnere nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2011. Fu una notizia…