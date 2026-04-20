VITTORIO ARRIGONI. Quindici anni dopo: la voce di Gaza che continua a parlare
Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri Della redazione di Pagine Esteri Quindici anni dopo, l’anima di Vittorio Arrigoni continua a girare tra le macerie di Gaza e nelle piazze italiane come una presenza ostinata, una voce che non si è lasciata spegnere nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2011. Fu una notizia…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie