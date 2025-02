Articolo pubblicato originariamente su Mail & Guardian

Di Maya Wind

Questa è la prima parte di tre estratti dal libro di Maya Wind, Torri d’avorio e d’acciaio: come le università israeliane sostengono l’apartheid del popolo palestinese. Basato su una ricerca, il libro è una svolta nella conversazione sulle istituzioni accademiche israeliane.

Gli stati coloniali di insediamento nascono attraverso un’invasione straniera, con l’obiettivo di eliminare gli abitanti nativi e stabilire una nazione di coloni sulla terra indigena. I coloni cercano di sostituire i nativi e rivendicare il territorio come proprio. Il colonialismo di insediamento è quindi inteso come una forma distinta di governance coloniale, poiché si concentra sul dominio della terra, che di fatto diventa dominio sulla vita. Per mantenere il loro stato coloniale e rendere il luogo la loro casa, i coloni devono costantemente riaffermare la loro rivendicazione esclusiva sulla terra, trasformando la campagna violenta per far scomparire i popoli indigeni in un processo continuo di invasione e spossessamento, piuttosto che in un singolo evento storico. Come illumina Audra Simpson, questo insediamento della terra e della coscienza costruisce continuamente “mondi morali e politici”, oltre che fisici, “sopra i mondi di altri”.

La logica dell’eliminazione e della sostituzione che caratterizza gli stati coloniali di insediamento è costitutiva del movimento sionista e dello stato israeliano. La missione dichiarata del movimento sionista era insediarsi nella Palestina storica e stabilire una maggioranza ebraica come base per uno stato ebraico. Fin dall’alba del movimento e per decenni successivi, i leader, le organizzazioni e le istituzioni sioniste hanno apertamente definito il loro progetto come la “colonizzazione” della Palestina. Per i leader sionisti e, successivamente, per il governo israeliano, ciò ha comportato una strategia deliberata di migrazione e insediamento ebraico, con l’obiettivo di espellere i palestinesi indigeni e alterare la composizione razziale della terra. La spoliazione pianificata e graduale dei palestinesi da parte del movimento sionista per oltre mezzo secolo è stata consolidata e accelerata con l’espulsione di massa del 1948 durante la fondazione di Israele, ciò che i palestinesi chiamano la Nakba (catastrofe). Con la nascita di Israele, lo stato ha continuato questo programma territoriale e demografico di sostituzione, definendolo ufficialmente “giudaizzazione”. Nei decenni successivi, Israele ha lavorato per mantenere una superiorità demografica e una distribuzione della popolazione tale da minare le rivendicazioni palestinesi sulle loro terre e sull’autodeterminazione.

Fin dall’inizio, il mondo accademico israeliano è stato coinvolto in questo progetto territoriale di sostituzione, centrale per la costruzione dello stato israeliano. Infatti, ancor prima della fondazione di Israele, il movimento sionista fondò tre università, esplicitamente destinate a servire gli obiettivi territoriali del movimento in Palestina. Per prima, nel 1918, venne fondata l’Università Ebraica come istituzione universitaria completa e centro per la formazione di una nuova identità collettiva ebraico-sionista e di una nazione. Fondata sulla sommità del Monte Scopus, fu costruita anche come avamposto strategico per il movimento sionista, al fine di rivendicare simbolicamente e politicamente Gerusalemme. Allo stesso modo, il Technion a Haifa e il Weizmann Institute a Rehovot furono istituiti per promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico di Israele come stato ebraico nella Palestina storica.

Nel periodo precedente alla guerra del 1948, queste tre istituzioni di istruzione superiore furono direttamente reclutate per sostenere la spoliazione violenta necessaria all’espansione territoriale sionista. La principale milizia sionista, l’Haganah, istituì un Corpo Scientifico, che aprì basi in tutti e tre i campus per condurre ricerche e perfezionare le capacità militari. Durante la guerra del 1948, le università contribuirono a sostenere l’Haganah e altre milizie nella loro espulsione di massa dei palestinesi per fondare lo stato di Israele. Docenti e studenti svilupparono e fabbricarono armi, mentre i loro campus, le attrezzature e le competenze furono messi al servizio delle milizie sioniste. Con la nascita di Israele, il Technion e il Weizmann Institute divennero i pilastri delle capacità scientifico-militari dello stato.

Nel corso dei primi due decenni dello Stato, accademici di spicco si allinearono ulteriormente con i leader politici, e il governo consolidò il suo controllo sull’istruzione superiore. Alla fine degli anni ’60, il programma di “giudaizzazione” di Israele si era espanso su molteplici fronti. Ora, nuove università israeliane venivano costruite per ancorare questo progetto territoriale e demografico, con campus progettati come avamposti regionali strategici che favorivano sia l’isolamento dei palestinesi sia l’espansione degli insediamenti ebraici.

Nella città più grande della Galilea, a maggioranza palestinese, Israele sviluppò e concesse la piena accreditazione all’Università di Haifa nel 1972. Nello stesso anno, Israele costruì l’Università Ben-Gurion nel centro del Naqab (Negev), la regione meno popolata da ebrei-israeliani. Le università israeliane crearono fatti compiuti sul terreno sotto forma di insediamenti ebraici permanenti nei Territori Palestinesi Occupati (TPO) dopo il 1967. L’Università Ebraica espanse il suo campus sul Monte Scopus a Gerusalemme Est occupata, mentre l’Università di Ariel ricevette la piena accreditazione nel 2012 come la più recente università israeliana nella Cisgiordania occupata. In tutte le loro località, queste università furono progettate e costruite per servire come pilastri dell’ingegneria demografica regionale.

L’occupazione del 1967 della Striscia di Gaza e della Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, rafforzò ulteriormente il modo in cui l’accademia produceva competenze al servizio del governo militare israeliano. Rivendicare nuovi territori mentre si governavano in modo differenziato cittadini ebrei e palestinesi, così come i palestinesi soggetti all’occupazione militare, richiedeva capacità nuove e ampliate. Diverse discipline accademiche intervennero immediatamente per produrre questa conoscenza destinata all’uso dello Stato israeliano, espandendo così anche i propri ambiti di ricerca. Archeologia, studi giuridici e studi sul Medio Oriente, tra le altre discipline accademiche israeliane, continuano a servire lo Stato e il mantenimento di un regime di apartheid.

La produzione della conoscenza accademica israeliana si sviluppò attraverso legami con il governo e l’esercito israeliano nei TPO e spesso fu orientata verso applicazioni militari dirette. Le università israeliane progettarono — e continuano a gestire — programmi accademici su misura per formare soldati e forze di sicurezza al fine di svolgere il loro lavoro e migliorare le loro operazioni. Lo sviluppo dell’istruzione superiore israeliana fu intrecciato con l’ascesa delle industrie militari israeliane, e le università israeliane le sostengono ancora oggi. Rafael e Israel Aerospace Industries, due dei maggiori produttori di armi di Israele, si svilupparono grazie alle infrastrutture create dall’Istituto Weizmann e dal Technion. Oggi, le università israeliane collaborano con le aziende di armamenti israeliane per ricercare e sviluppare tecnologie utilizzate dall’esercito e dalla sicurezza israeliana nei TPO. Questa tecnologia viene poi venduta all’estero come “testata sul campo” o “provata in battaglia”.

L’impegno istituzionale delle università israeliane nei confronti dello Stato ha profondamente plasmato le opportunità e le esperienze dei loro docenti e ricercatori palestinesi. Dopo decenni di ostracismo verso la ricerca critica, negli anni ’80 e ’90, studiosi palestinesi e alcuni studiosi ebreo-israeliani aprirono nuovi spazi per esplorare le storie e le strutture di violenza e oppressione dello Stato israeliano. Questa produzione accademica e i dibattiti fondamentali che ne scaturirono furono immediatamente considerati inaccettabili, con ricercatori e docenti soggetti a campagne di molestia e silenziamento. Questa repressione è aumentata negli ultimi due decenni, con le amministrazioni universitarie che si sono allineate con lo Stato e con gruppi dell’estrema destra israeliana per restringere ulteriormente i confini della ricerca, dell’insegnamento e del dibattito nei campus.

Anche gli studenti palestinesi ne sono profondamente colpiti. Fin dalla sua fondazione, Israele ha limitato l’accesso dei cittadini palestinesi all’istruzione, e le università hanno posto restrizioni e condizioni alle loro iscrizioni. Le amministrazioni universitarie continuano a limitare la presenza e l’apprendimento dei palestinesi nei loro campus, collaborando sistematicamente con il governo israeliano per reprimere gli studenti palestinesi, soprattutto quelli impegnati in attività politiche. Le università israeliane violano le fondamentali libertà accademiche dei loro docenti e studenti palestinesi, così come dei docenti e studenti ebreo-israeliani critici, escludendo la produzione di conoscenza, le pedagogie e le espressioni che mettono in discussione i sistemi di oppressione che si svolgono quotidianamente dentro e fuori i loro campus.

Nei TPO, l’istruzione superiore palestinese è da tempo sotto assedio israeliano e, attualmente, è sotto un attacco crescente. Fin dalla loro fondazione, le università palestinesi sono state governate dall’esercito israeliano, soggette al controllo statale per impedire che diventassero centri di resistenza palestinese. Nella Cisgiordania occupata, inclusa Gerusalemme Est, le università palestinesi subiscono restrizioni burocratiche che le isolano e le ostacolano, oltre a chiusure e incursioni militari ricorrenti, nonché rapimenti, detenzioni e torture di docenti e studenti. Nella Striscia di Gaza, le università palestinesi sono state oggetto di bombardamenti aerei israeliani e restano soffocate sotto un blocco illegale. Lungi dal difendere le libertà accademiche di docenti e studenti nei TPO, le università israeliane continuano a sostenere il sistema militare che le governa e a reprimere la mobilitazione studentesca palestinese per la liberazione e la vera uguaglianza nei loro stessi campus.

Le università israeliane sostengono attivamente il colonialismo di insediamento israeliano, l’occupazione militare e l’apartheid, oltre alla loro complicità nella continua violazione dei diritti palestinesi riconosciuti dal diritto internazionale. È sulla base della collaborazione di queste università con lo Stato israeliano che la società civile palestinese, inclusa la Federazione palestinese dei sindacati dei docenti universitari e dei dipendenti, ha chiesto alla comunità internazionale di attuare il boicottaggio accademico.

Gli accademici israeliani spesso reagiscono con indignazione all’appello del movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) per la responsabilità delle istituzioni. Rifiutano di accettare che studiosi palestinesi e leader della società civile pongano delle richieste nei loro confronti e impediscono sistematicamente le conversazioni che invece l’accademia israeliana dovrebbe affrontare: come trasformare le proprie università in istituzioni che si oppongano — e non servano — al colonialismo di insediamento e all’apartheid israeliani.

Queste conversazioni sono senza dubbio difficili da avviare, come sempre accade quando si affronta la responsabilità della violenza inflitta ad altri. Ma come sostengono Eve Tuck e K. Wang Yang, “la decolonizzazione non è una metafora.” La decolonizzazione delle università è e deve essere destabilizzante. Di fronte al boicottaggio, gli accademici israeliani adottano costantemente “mosse da coloni verso l’innocenza” — ovvero azioni che preservano la struttura dello Stato coloniale e la violenza che lo sostiene — negando al contempo qualsiasi responsabilità per il ruolo delle loro università nella violazione dei diritti palestinesi.

Gli studiosi israeliani, quindi, portano una responsabilità strutturale e individuale per le loro università. Tuttavia, l’appello palestinese al boicottaggio è rivolto solo alle istituzioni. Il movimento BDS ha infatti esteso un “invito inequivocabile” agli accademici israeliani coscienziosi affinché diventino partecipanti attivi nella lotta per la liberazione palestinese.