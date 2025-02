“Guai a coloro che fanno leggi ingiuste, a coloro che emanano decreti oppressivi, per privare i poveri dei loro diritti e negare la giustizia agli oppressi del mio popolo.” (Isaia 10, 1-2): M-M)

Betlemme, 6 Febbraio 2025

Il 4 febbraio 2025, il presidente Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha sulle spalle un mandato di arresto emesso dalla CPI per presunti crimini di guerra, si sono riuniti alla Casa Bianca per discutere della situazione in corso a Gaza e nel Medio Oriente. Durante l’incontro, il presidente Trump ha proposto un piano per gli Stati Uniti per assumere il controllo della Striscia di Gaza, suggerendo che i palestinesi vengano reinsediati in modo permanente nei Paesi vicini come la Giordania e l’Egitto. Ha descritto Gaza come un “sito di demolizione” e un “inferno”, riconoscendo e sottolineando che Gaza non è più abitabile. Questa è un’ammissione pubblica della gravità dei crimini di guerra israeliani e dei crimini contro l’umanità commessi a Gaza e sostenuti dagli Stati Uniti d’America. Il presidente Trump, tuttavia, sta manifestando una chiara visione neocoloniale per “ripulire” la popolazione di Gaza e la necessità di una riqualificazione “di livello mondiale” per trasformarla nella “Riviera del Medio Oriente”.

Questa assurda proposta di crimine di guerra è stata accolta con ampia condanna e non deve essere tollerata. I leader palestinesi e varie nazioni arabe e non arabe hanno completamente respinto l’idea, considerandola una pulizia etnica e una palese violazione del diritto internazionale. L’inviato palestinese alle Nazioni Unite ha sottolineato il diritto dei palestinesi a rimanere nella loro patria, affermando: “Non accetteremo alcun piano che miri a sradicare il nostro popolo dalla sua terra”. Anche il Consiglio ecumenico delle Chiese ha chiesto al presidente Trump di “riconsiderare questa vergognosa proposta e di rispettare il diritto internazionale e la pari dignità umana e i diritti del popolo di Gaza”.

La tempistica di questa proposta pericolosa e irresponsabile coincide con un fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas iniziato il 19 gennaio 2025. Il cessate il fuoco include uno scambio di prigionieri, che rimane incompleto. L’approvazione da parte del presidente Trump della pulizia etnica a Gaza metterà a repentaglio il cessate il fuoco e ostacolerà i negoziati in corso per la seconda fase dell’accordo. Tali proposte e azioni incoraggeranno Netanyahu e il suo governo fascista a riprendere la loro guerra genocida contro i civili a Gaza, destabilizzando ulteriormente la regione già fragile.

Contemporaneamente, il candidato del presidente Trump ad ambasciatore in Israele, il signor Mike Huckabee, e altri deputati e deputate, hanno rilasciato diverse dichiarazioni negando l’esistenza dei “palestinesi” e della “Cisgiordania”. Queste dichiarazioni riflettono un pericoloso tentativo di pulizia etnica della Cisgiordania. Tale posizione politica ha incoraggiato il desiderio israeliano di espansionismo. Assistiamo al fatto che nella città di Jenin e nel suo campo profughi, un’operazione militare israeliana su larga scala ha portato allo sfollamento forzato di migliaia di palestinesi. I sanguinosi attacchi, iniziati a fine gennaio 2025, hanno trasformato il campo profughi di Jenin in una “città fantasma”, con una significativa distruzione delle infrastrutture e di molte case. L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (UNRWA) ha riferito che le basi della vita sono andate perdute e molti residenti ora non hanno un posto dove tornare.

Nel frattempo, la situazione in tutta la Cisgiordania continua a deteriorarsi, in particolare a Betlemme, dove severe restrizioni alla circolazione, confisca di terreni e crescente violenza dei coloni stanno rendendo la vita insopportabile per i residenti palestinesi. La recente decisione del governo israeliano di demolire le case nel villaggio di Al-Nu’man e di sfollare la sua gente, cancellandone di fatto la presenza, sottolinea la campagna in corso di pulizia etnica che prende di mira le comunità palestinesi. I cristiani palestinesi, che sono da tempo parte integrante dell’identità di Betlemme, stanno subendo un’enorme pressione per andarsene a causa delle insopportabili condizioni imposte dall’occupazione. Chiese e istituzioni religiose hanno condannato queste azioni, avvertendo che il luogo di nascita del cristianesimo viene sistematicamente svuotato della sua popolazione cristiana nativa.

Come Kairos Palestine, condanniamo e respingiamo categoricamente i piani del Presidente Trump, che equivalgono allo spostamento forzato e alla cancellazione dell’intera nazione. Abbiamo considerato questo piano coloniale neo-coloniale malvagio e “un peccato contro Dio e l’umanità”, come affermato in Kairos Palestine. Riteniamo responsabili il Governo degli Stati Uniti e le lobby sioniste cristiane per il loro ruolo nella pulizia etnica del popolo palestinese e della comunità cristiana nativa. Invitiamo lui, il suo governo e i suoi alleati a rispettare i diritti inalienabili del popolo palestinese, a sostenere il loro diritto all’autodeterminazione e a cessare tutti gli sforzi per minare la loro esistenza nella loro patria. Qualsiasi cosiddetta iniziativa di pace che ignori la giustizia e la dignità umana non è altro che un’estensione dell’oppressione. Sosteniamo inoltre l’appello del Consiglio ecumenico delle Chiese a “tutte le persone di fede e di buona volontà a opporsi a questa grave violazione della dignità umana e del diritto internazionale”.

Nel nostro documento del 2009 Kairos Palestine “momento della verità” abbiamo scritto nella sezione 4.2.1:

“L’aggressione contro il popolo palestinese, che è l’occupazione israeliana, è un male che deve essere contrastato e rimosso. La responsabilità primaria di ciò ricade sui palestinesi stessi che subiscono l’occupazione… La responsabilità ricade anche sulla comunità internazionale, perché il diritto internazionale regola le relazioni tra i popoli oggi”.

La comunità internazionale non deve restare passiva di fronte a questi crimini di guerra e crimini contro l’umanità. È imperativo che chiese, politici e leader globali prendano una posizione definitiva. Devono esercitare pressione su Israele e sul Presidente Trump affinché onorino l’accordo di cessate il fuoco, pongano fine all’occupazione israeliana di Gaza e di tutti i territori palestinesi e si impegnino per la ricostruzione incondizionata di Gaza. Inoltre, i diritti dei palestinesi all’autodeterminazione devono essere rispettati e gli Stati Uniti dovrebbero aderire al diritto internazionale, cessando le minacce contro istituzioni come la Corte penale internazionale (CPI) e la Corte internazionale di giustizia (ICJ).

Kairos Palestina