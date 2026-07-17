Shireen è libera

Ieri ci è arrivata la notizia che aspettavamo da un anno e un mese.
La nostra amica Shireen è finalmente tornata in libertà!
Tutta la famiglia ringrazia tutte le persone che hanno donato, che hanno chiesto di Shireen in questi lunghi mesi, che le hanno dedicato un pensiero.
Assieme al popolo palestinese, continuiamo a lottare per una Palestina libera e per la liberazione di tutti i prigionieri.
Un immenso GRAZIE
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…