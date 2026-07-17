Shireen è libera

Ieri ci è arrivata la notizia che aspettavamo da un anno e un mese.

La nostra amica Shireen è finalmente tornata in libertà!

Tutta la famiglia ringrazia tutte le persone che hanno donato, che hanno chiesto di Shireen in questi lunghi mesi, che le hanno dedicato un pensiero.

Assieme al popolo palestinese, continuiamo a lottare per una Palestina libera e per la liberazione di tutti i prigionieri.

Un immenso GRAZIE