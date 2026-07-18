Articolo pubblicato originariamente su The Electronic Intifada. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: L’8 marzo, alcune donne palestinesi si sono radunate davanti alla sede del Comitato Internazionale della Croce Rossa a Gaza City per chiedere informazioni sulla sorte dei propri familiari dispersi. Foto di Omar Ashtawy/APA

Di Maureen Clare Murphy

Le autorità israeliane hanno di fatto ammesso di «trattenere i corpi come merce di scambio, pur senza alcuna politica formalizzata né una base giuridica che lo autorizzi», afferma l’organizzazione per i diritti umani Gisha in un nuovo rapporto.

Negli ultimi due anni, Gisha, con sede in Israele, ha intrapreso azioni legali per ottenere «la restituzione dei corpi di tre residenti di Gaza morti dopo essere stati arrestati dalle forze israeliane».

Almeno 68 dei 104 palestinesi di cui è nota la morte durante la detenzione israeliana dall’ottobre 2023 provenivano dalla Striscia di Gaza. Si ritiene tuttavia che il numero reale dei decessi sia più elevato.

«A nove mesi dall’entrata in vigore dell’accordo di cessate il fuoco del 10 ottobre 2025, molte famiglie della Striscia di Gaza attendono ancora notizie dei propri cari scomparsi durante la guerra», scrive Gisha.

Le famiglie che hanno appreso della morte dei loro congiunti durante la detenzione israeliana attendono inoltre «informazioni sulle circostanze del decesso e la restituzione delle salme per poterle seppellire».

Secondo l’organizzazione, le autorità israeliane hanno fornito ai familiari «informazioni parziali, inesatte e talvolta fuorvianti», ritardando le indagini e omettendo di rendere pubblici gli esiti degli accertamenti sulle cause della morte.

Lo Stato non riesce a trovare il corpo

Secondo Gisha, lo Stato israeliano non è in grado di rintracciare il corpo di Rami, padre di cinque figli originario di Gaza che lavorava nell’edilizia in Israele il 7 ottobre 2023, prima che tutti i permessi di lavoro venissero revocati.

Rami fu arrestato durante un’operazione di detenzione di massa e, dopo essere stato privato delle cure necessarie per i sintomi del diabete e aver subito un violento pestaggio al momento dell’arresto, morì pochi giorni dopo essere stato preso in custodia. Oltre due anni dopo la sua morte, lo Stato ha dichiarato di non essere in grado di localizzarne il corpo.

Nel frattempo, la moglie di Rami e due dei loro figli sono stati uccisi durante gli attacchi israeliani contro Gaza. Lo riferisce Adham, fratello di Rami, che oggi si prende cura dei due figli sopravvissuti della coppia.

Gisha è stata informata che Khaled, paramedico di Khan Younis, arrestato mentre era in servizio a Gaza nel dicembre 2023, è morto lo stesso giorno della sua detenzione nel famigerato centro militare di Sde Teiman.

Un medico incaricato dalla famiglia di Khaled ha potuto assistere all’autopsia, eseguita nel maggio 2025, «a condizione di firmare un impegno alla riservatezza sui risultati».

«A oltre un anno dall’autopsia, la famiglia non ha ancora ricevuto alcuna informazione sui suoi esiti», afferma Gisha. «Non sa dove Khaled sia morto, se a Gaza o in Israele, quali siano state le circostanze del decesso, perché il suo corpo continui a essere trattenuto da Israele né quando, ammesso che accada, verrà restituito ai familiari per la sepoltura.»

Ayman, giornalista, fu sequestrato durante un raid nella casa della sua famiglia a Gaza City nel dicembre 2023. Dopo l’irruzione, i familiari persero ogni sua traccia e il fratello trascorse un mese a cercarlo tra i corpi trasportati all’obitorio dell’ospedale Al-Shifa.

In risposta a una richiesta di informazioni presentata da Gisha nel settembre 2024, le autorità sostennero che «non vi era alcuna indicazione» che fosse detenuto, replicando una formula analoga a quella utilizzata in decine di risposte analoghe fornite alle richieste di habeas corpus presentate da Gisha e da altre organizzazioni.

Dopo un ricorso presentato nel maggio 2025 e ripetute richieste di proroga avanzate dallo Stato, le autorità israeliane hanno infine comunicato che Ayman «era morto durante la detenzione».

Solo nel luglio di quest’anno lo Stato ha rivelato che «Ayman era stato trasferito in una “struttura temporanea di detenzione presso il valico di Erez” e che vi era morto nello stesso giorno», riferisce Gisha.

Lo Stato sostiene che Ayman fosse un militante di Hamas, circostanza respinta dalla famiglia. Le autorità hanno dichiarato che il suo corpo viene trattenuto «come corpo di un militante a fini di negoziazione», nonostante Hamas e gli altri gruppi armati abbiano già rilasciato tutti gli ostaggi, vivi e morti, detenuti nella Striscia di Gaza.

«Una lunga e vergognosa storia»

«Israele ha una lunga e vergognosa storia di profanazione e abuso dei corpi dei palestinesi, fin dai primi anni della sua esistenza e per tutto il corso della sua storia», afferma Gisha.

Ciò comprende «casi di negazione del diritto alla sepoltura, sepolture improprie in tombe senza nome o in luoghi segreti, pratiche utilizzate da Israele per reprimere il lutto collettivo o la resistenza, punire le famiglie dei defunti e colpire intere comunità».

Israele trattiene regolarmente i corpi dei palestinesi uccisi dalle proprie forze in Cisgiordania, compresi quelli dei minori. Tra questi vi è anche il corpo di Walid Ahmad, ragazzo della Cisgiordania morto in detenzione israeliana all’inizio dello scorso anno dopo essere stato privato di cibo, acqua e cure mediche.

Nel 2019, l’Alta Corte israeliana ha autorizzato lo Stato a utilizzare i corpi dei palestinesi come strumento di scambio nei negoziati.

Dopo il cessate il fuoco formalmente dichiarato per Gaza nell’ottobre 2025, Israele ha restituito i corpi di centinaia di palestinesi. Le salme sono state trasferite nella Striscia in avanzato stato di decomposizione e, secondo le autorità locali, molte presentavano segni di torture e di esecuzioni.

Nel febbraio di quest’anno, «Israele tratteneva 766 corpi di palestinesi identificati e almeno altri 10 corpi di cittadini stranieri identificati», ha scritto la giornalista Amira Hass sul quotidiano israeliano Haaretz.

«Di questi, 373 sono entrati in possesso di Israele dopo il 7 ottobre 2023, compresi 88 detenuti che si trovavano sotto la custodia dell’esercito o del Servizio penitenziario israeliano e che sono morti a causa del documentato peggioramento delle condizioni di detenzione o delle violenze subite dai loro carcerieri», aggiunge Hass.

«Solo due degli 88 detenuti — un cittadino israeliano e un palestinese della Cisgiordania — erano stati condannati al termine di un regolare procedimento giudiziario.»