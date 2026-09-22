Preghiere dalla Palestina: E’ il Kairos di Gerusalemme

È IL KAIROS DI GERUSALEMME

Cari sacerdoti di Cristo, che avete avuto il coraggio di chiamarvi “Preti contro il genocidio”, pregate prima di tutto con noi che siamo in Terra santa e non abbiamo più parole in questo lutto senza fine.

Qui, ora, in Al Quds, continua la passione di Gesú Cristo nella passione del suo popolo santo.

Ora, a Gerusalemme, quel Gesú che qui ha redento il mondo, porti al più presto la pace che il mondo non può dare.

Qui, ora, la morte regna ovunque e viene moltiplicato l’odio e versato ancora sangue. Pietà, Signore per le vittime che sono state uccise, in un sudario senza fine, ben oltre settantamila persone solo a Gaza.

Qui non c’è più umanità. Pregate perché il rispetto per la vita sia nei cuori di tutti i governanti, a Gerusalemme e in tutto il mondo.

Qui a Gerusalemme Dio manifesti a tutti la sua potenza e si sperimenti la sua misericordia. Signore pietà.

Pregate per Gerusalemme: sia la città della Redenzione, della vita nuova. Sia la città santa per tutti i suoi abitanti e tutti diventino costruttori di pace.

Pregate per Gaza, dove il genocidio, che voi non volete dimenticare ogni volta che vi collegate come preti, non si potrà più cancellare dalla memoria della storia.

Non dimenticate la West Bank, dove la pulizia etnica sta giorno dopo giorno sottraendo tutto al nostro popolo palestinese.

Dio Onnipotente, e misericordioso abbia pietà dei suoi figli e figlie per tutto il male che si ostinano a fare in questo tempo di genocidio e di supplica incessante. Signore, pietà.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme,

Al Quds, 22 settembre 2026