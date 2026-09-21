Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Jihad, 11 anni, a destra, e Ibrahim, 10 anni, a sinistra, tornano a scuola dopo due anni di interruzione del percorso scolastico a causa dello sfollamento [Abdelhakim Abu Riash/Al Jazeera]

Dopo quasi tre anni di interruzioni, i bambini tornano a scuola a Gaza in spazi di fortuna e con risorse ridotte al minimo.

Di Maram Humaid

Gaza City — Sabato mattina presto, Rana Totah teneva per mano i suoi due figli mentre li accompagnava a scuola ad al-Katiba, a Gaza City, osservandoli tornare a una routine che avevano quasi dimenticato.

Per Totah, 30 anni, quella mattina era molto più del primo giorno di un nuovo anno scolastico. Era il ritorno alla vita familiare interrotta da quasi tre anni di guerra e sfollamenti, dopo l’inizio della guerra israeliana a Gaza nell’ottobre 2023.

Sfollata dal quartiere Zeitoun di Gaza City ad al-Katiba, nella parte occidentale della città, Totah aveva trascorso la sera precedente preparando i figli al loro primo giorno di ritorno all’istruzione in presenza.

Si era assicurata che andassero a letto presto, poi li aveva svegliati, vestiti e accompagnati a scuola.

«Onestamente, oggi è stata una giornata bellissima per me. Mi è sembrata persino l’Eid», ha raccontato Totah ad Al Jazeera. «Ho preparato i miei figli, erano emozionati e sono andati a letto presto. Li ho preparati come se fosse un normale giorno di scuola».

La scuola comunale di Gaza è stata allestita in circa dieci tende nel quartiere occidentale di Gaza City, come spazio temporaneo per consentire il ritorno all’istruzione in presenza.

«A volte passavano mesi in cui smettevo completamente di mandarli», ha detto Totah.

Durante la guerra, anche quando la famiglia si trovava a Khan Younis, Totah ha cercato di mantenere i suoi quattro figli nel sistema educativo attraverso forme di apprendimento informale organizzate da volontari. Ma la frequenza era irregolare: i pericoli della guerra e la difficoltà di procurarsi beni essenziali erano diventati una priorità per genitori, insegnanti e studenti.

Alla fine, la sopravvivenza veniva prima della scuola e i suoi figli avevano iniziato a occuparsi di compiti essenziali, come andare a prendere l’acqua, nonostante le richieste della madre di concentrarsi sullo studio.

«Ci sono stati giorni molto difficili. Pensavano a cose come: “Mamma, portami dell’acqua” oppure “Mamma, lasciami andare a prenderti questa cosa”. E io dicevo loro: “No, voglio che vi concentriate sui vostri studi”. L’istruzione è la base di tutto nella vita».

Un ritorno all’apprendimento ancora fragile

Il ritorno all’istruzione in presenza arriva dopo quasi tre anni di interruzioni causate dalla guerra israeliana a Gaza, durante i quali quasi tutta la popolazione dell’enclave è stata sfollata e la maggior parte degli edifici è stata distrutta.

Circa 541.000 studenti sono tornati all’istruzione a Gaza con l’inizio del nuovo anno scolastico, il 19 settembre, secondo il Ministero palestinese dell’Istruzione e dell’Istruzione superiore. Il dato arriva dopo una diminuzione — ma non la fine — delle violenze seguita al cessate il fuoco dell’ottobre 2025.

A gennaio, il ministero aveva riferito che 317.332 studenti frequentavano spazi educativi, scuole e iniziative in presenza a Gaza. Altri 120.000 erano iscritti a scuole virtuali gestite da insegnanti della Cisgiordania.

Nonostante il cessate il fuoco a Gaza, tuttavia, i bombardamenti israeliani sono proseguiti: all’inizio di questo mese sono stati uccisi due studenti. Questi pericoli hanno avuto gravi ripercussioni sull’ambiente scolastico e l’istruzione rimane fortemente condizionata dalla guerra e dalle altre condizioni sul terreno.

Secondo l’UNICEF, quasi il 98 per cento degli edifici scolastici di Gaza è stato danneggiato dall’ottobre 2023 e oltre il 93 per cento necessita di importanti interventi di riabilitazione o di una ricostruzione completa.

Circa 700.000 bambini tra i quattro e i 17 anni sono rimasti senza istruzione scolastica formale in presenza per quasi tre anni scolastici consecutivi; circa 420.000 di loro non hanno avuto alcuna forma di apprendimento in presenza.

All’interno di una delle tende, Nesma Nahid Abu Asim insegnava matematica agli studenti della sesta classe. Scriveva su una lavagna bianca mentre i bambini sedevano su materassi, con i quaderni sulle gambe.

Abu Asim insegna matematica dal 2010. Prima della guerra lavorava per il Ministero dell’Istruzione e ora insegna attraverso un programma dell’UNICEF a sostegno dell’istruzione a Gaza.

«In questo periodo l’istruzione è stata molto difficile. Ci sono state enormi difficoltà sia per i genitori sia per gli insegnanti, mentre cerchiamo di mettere gli studenti in sicurezza», ha detto.

«L’istruzione è un diritto di ogni studente… [ma] gli studenti arrivano senza il materiale scolastico di base o i libri di testo, mentre banchi e sedie sono in gran parte assenti. Lo studente arriva oggi a scuola in una situazione pericolosa, in una situazione di guerra».

A causa del perdurante assedio israeliano sulla Striscia di Gaza, le scuole hanno segnalato una grave carenza di materiale di cancelleria, libri scolastici, banchi e sedie. Per Abu Asim, tuttavia, la preoccupazione maggiore è il rischio che l’istruzione venga nuovamente interrotta.

«Queste condizioni sono difficili per lo studente, ma non sono condizioni impossibili. La difficoltà maggiore è interrompere l’istruzione», ha detto.

«Abbiamo fatto un passo importante e abbiamo aperto l’anno scolastico. Stiamo tornando alla vita normale, all’istruzione. Lo studente ha il diritto di imparare e di sedersi a un banco di scuola».

Ora spera che le aule temporanee possano essere sostituite in futuro da spazi più sicuri e permanenti per i bambini di Gaza City.

«Spero che le scuole vengano liberate dalle famiglie sfollate e restituite a questi studenti. Questi studenti sono i nostri figli», ha detto. «Non possiamo mettere 40 studenti in una tenda. In un’aula possiamo avere 40 studenti».

Mentre la sua insegnante proseguiva la lezione di matematica, Osama Alayleh, 11 anni, si è fermato brevemente per raccontare ad Al Jazeera come si sentiva durante il suo primo giorno di scuola.

«Sono felice di essere tornato a scuola», ha detto.

Osama si era classificato terzo nella sua classe e spera di concludere l’anno al primo posto. La sua materia preferita è l’arabo.

Ha detto che preferirebbe tornare in un normale edificio scolastico, con banchi e sedie, invece di studiare in una tenda simile a quella in cui vive. Ma è pronto per un nuovo anno scolastico, con quaderni, libri e materiale di cancelleria forniti dalle organizzazioni umanitarie.

«Ma cosa possiamo fare? Va bene così. L’importante è che studiamo», ha detto. «Sono emozionato per questo anno scolastico. Spero che continui senza problemi».

Una scuola senza banchi

Come Osama, molti bambini continuano a studiare in tende e altri spazi temporanei, in condizioni anguste e con risorse limitate, secondo l’UNICEF.

È un ambiente molto lontano da quello di una scuola normale, come si può vedere alla scuola Ahbab Shujayea, una struttura scolastica di fortuna allestita in tende logore nei pressi dell’area portuale di Gaza City.

Durante la guerra è stato vietato l’ingresso a Gaza di materiale scolastico, compresi beni di base come quaderni e matite. Sebbene alcune restrizioni siano state allentate, le autorità palestinesi hanno dichiarato proprio questo mese che Israele aveva impedito l’ingresso nella Striscia di una spedizione di zaini e materiale di cancelleria dell’UNICEF.

In questa scuola non ci sono banchi né sedie. Gli studenti della prima e della seconda classe siedono quindi ammassati per terra e usano pezzi di cartone per scrivere. Anche l’insegnante dispone di pochissimi strumenti e spiega la lezione su una lavagna molto piccola.

La direttrice della scuola, Inaam al-Batreekhi, ha detto che, date le circostanze, quello che stanno offrendo ai bambini è il massimo che possono fare.

«Più di 300 studenti sono iscritti alla scuola Ahbab Shujayea, ma purtroppo sono studenti senza quaderni né materiale di cancelleria», ha raccontato al-Batreekhi ad Al Jazeera.

«Possiamo studiare oggi, possiamo sederci per terra oggi. Ma domani, quando arriverà la pioggia, non potremo farlo».

La scuola accoglie bambini provenienti da nove campi per sfollati attorno all’area portuale, dalla prima alla sesta classe. A causa dei problemi di sicurezza, compresi i bombardamenti israeliani provenienti dal mare, la giornata scolastica è stata accorciata e le lezioni si svolgono dalle 8 alle 11.

«A volte gli studenti arrivano in ritardo e mi dicono: “Stavo prendendo l’acqua per mia madre”», ha raccontato al-Batreekhi. «Sono bambini sfollati. Fino a poco tempo fa trasportavano acqua e cibo. Ora sono qui e cercano di imparare».

Gestisce la scuola come volontaria e il suo obiettivo è che le lezioni possano tornare a svolgersi in un vero edificio scolastico.

«Spero che possiamo tornare nelle scuole ufficiali, negli edifici. Tutti gli edifici sono spariti. Tutte le scuole sono diventate tende», ha detto. «Nelle guerre precedenti perdevamo un mese o due di scuola, poi tornavamo e trovavamo la nostra scuola come l’avevamo lasciata. La pulivamo, la sistemavamo e tornavamo a studiare. Ora, tornare a scuole di quel tipo sembra quasi impossibile in un batter d’occhio».

Per il momento, ha detto al-Batreekhi, la priorità è rendere la scuola temporanea il più confortevole possibile per i bambini.

«Spero che la situazione della scuola e degli studenti migliori e che possiamo ottenere il sostegno necessario per migliorare le loro condizioni di apprendimento», ha detto.

«Anche avere delle sedie e dei banchi farebbe la differenza. Questi sono bambini della prima e della seconda classe e stanno appena iniziando il loro percorso educativo. Meritano di avere le condizioni di base per poter imparare».