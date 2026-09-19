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Macklemore si esibisce al Goldencoast Rap Festival di Corcelles-les-Monts, in Francia, il 30 agosto 2026.

Diversi artisti hanno abbandonato il tour statunitense di Ed Sheeran in solidarietà con il rapper Macklemore, dopo che quest’ultimo è stato escluso dalla formazione in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina pronunciate durante un concerto.

Macklemore ha dichiarato di essere stato rimosso dal tour dopo aver detto al pubblico del MetLife Stadium, nel New Jersey, il 4 settembre: «Free Palestine» («Palestina libera»), criticando al contempo le azioni israeliane a Gaza e in Cisgiordania occupata.

Sheeran ha precisato che la decisione di escludere Macklemore è stata presa dagli organizzatori del tour e dai proprietari delle venue, e non da lui.

«La decisione di rimuovere Macklemore dal tour non è stata mia, ma dell’organizzatore», ha scritto Sheeran martedì su Instagram.

Sheeran ha affermato che i proprietari delle venue che ospiteranno le prossime tappe statunitensi si erano opposti alla permanenza di Macklemore nel tour e che i tentativi di raggiungere un compromesso non erano andati a buon fine.

L’Israeli American Council, un gruppo di advocacy filoisraeliana, aveva chiesto a Sheeran di rimuovere Macklemore dal tour.

Macklemore, che ha espresso ripetutamente il proprio sostegno ai diritti dei palestinesi, avrebbe dovuto esibirsi in otto dei dieci concerti negli stadi ancora previsti dal tour. Mercoledì ha dichiarato che avrebbe donato 1 milione di dollari dei propri guadagni a organizzazioni impegnate nell’assistenza umanitaria ai palestinesi.

Successivamente, Finneas, la band danese Lukas Graham, il cantautore Aaron Rowe e la band di supporto di Sheeran, Beoga, hanno annunciato il ritiro dal tour in solidarietà con Macklemore.

«Gli artisti non dovrebbero essere messi a tacere quando alzano la loro voce in difesa degli oppressi», ha dichiarato Finneas.

Sheeran ha affermato di avere le proprie opinioni sul conflitto israelo-palestinese, ma di preferire mantenere il dibattito politico separato dai propri concerti.

«Non sono complice. Ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante», ha dichiarato Sheeran, aggiungendo che scegliere di non esprimersi pubblicamente non significa essere indifferente.