Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Le squadre della protezione civile palestinese hanno scoperto una fossa comune all’interno del complesso medico Nasser a Khan Younis, a Gaza, con 180 corpi recuperati finora, come ha appreso Al Jazeera, mentre Israele continua a bombardare l’enclave costiera devastata da oltre sei mesi.

Il ritrovamento, avvenuto sabato e proseguito domenica, avviene dopo che l’esercito israeliano ha ritirato le sue truppe dalla città meridionale il 7 aprile. Gran parte di Khan Younis è ora in rovina dopo mesi di incessanti bombardamenti israeliani e pesanti combattimenti.

“Nel cortile dell’ospedale, i membri della protezione civile e i paramedici hanno recuperato 180 corpi sepolti in questa fossa comune dall’esercito israeliano. Tra i corpi ci sono donne anziane, bambini e giovani uomini”, ha dichiarato domenica Hani Mahmoud di Al Jazeera in collegamento da Khan Younis.

In una dichiarazione rilasciata nella tarda serata di sabato, i servizi di emergenza palestinesi hanno affermato che: “Le nostre squadre continuano le operazioni di ricerca e recupero dei martiri rimasti nei prossimi giorni, poiché ce n’è ancora un numero significativo”.

All’inizio della settimana è stata scoperta una fossa comune all’ospedale al-Shifa, dopo due settimane di assedio. Si tratta di una delle numerose fosse comuni trovate ad al-Shifa, la più grande struttura medica dell’enclave costiera.

La guerra di Israele contro Gaza ha ucciso più di 34.000 palestinesi, secondo i funzionari sanitari locali, ha devastato le due città più grandi di Gaza e ha lasciato una striscia di distruzione in tutto il territorio.

Almeno due terzi delle vittime sono bambini e donne. Il bilancio reale è probabilmente più alto, poiché molti corpi sono bloccati sotto le macerie lasciate dagli attacchi aerei o si trovano in aree irraggiungibili per i medici.

Israele ha lanciato la sua guerra contro Gaza dopo che combattenti di Hamas e di altri gruppi palestinesi hanno effettuato un attacco all’interno di Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1.139 persone e facendone prigioniere oltre 200.

Israele uccide 18 bambini a Rafah

Nel frattempo, gli attacchi israeliani nell’enclave costiera sono in corso, anche nella città meridionale di Gaza, Rafah, dove i raid notturni hanno ucciso 22 persone, tra cui 18 bambini, hanno dichiarato domenica i funzionari sanitari.

Il primo attacco, avvenuto domenica mattina presto, ha ucciso un uomo , sua moglie e il loro bambino di tre anni, secondo il vicino ospedale Kuwait, che ha ricevuto i corpi. La donna era incinta e i medici sono riusciti a salvare il bambino, ha dichiarato l’ospedale.

Israele ha effettuato quasi quotidianamente raid aerei su Rafah, dove più della metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza ha cercato rifugio dai combattimenti altrove.

Il secondo attacco ha ucciso 17 bambini e due donne, tutti appartenenti alla stessa famiglia, secondo i registri dell’ospedale. Un attacco aereo a Rafah, la sera prima, ha ucciso nove persone, tra cui sei bambini.

Hani Mahmoud di Al Jazeera, in collegamento da Rafah, ha dichiarato che la minaccia di un’incombente invasione di terra a Rafah è “crescente”.

“Intere famiglie vengono prese di mira direttamente all’interno delle abitazioni in cui si rifugiano”, ha dichiarato.

“Il senso di sicurezza e di protezione delle persone, già traumatizzate dalla fuga da un luogo all’altro, è in frantumi”.

Israele ha anche promesso di espandere la sua offensiva di terra alla città al confine con l’Egitto, nonostante gli appelli internazionali alla moderazione, anche da parte degli Stati Uniti.