Articolo pubblicato originariamente su The Palestine Project e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto Nella maggior parte dei casi di Genocidio, dalla Bosnia alla Namibia, dal Ruanda all’Armenia, gli autori dell’Omicidio hanno affermato di aver agito per autodifesa. Il fatto che ciò che sta accadendo a Gaza non assomigli all’Olocausto, scrive lo studioso dell’Olocausto Amos Goldberg, non significa che non si tratti di un Genocidio. La storia ebraica sarà macchiata da ciò che Israele ha fatto a Gaza.

Di Amos Goldberg Sì, è un Genocidio. È così difficile e doloroso ammetterlo, ma nonostante tutto ciò, e nonostante tutti i nostri sforzi per pensare diversamente, dopo sei mesi di guerra brutale non possiamo più evitare questa conclusione. La storia ebraica d’ora in poi sarà macchiata dal marchio di Caino per il “più orribile dei crimini”, che non può essere cancellato. In quanto tale, questo è il modo in cui sarà visto nel giudizio della storia per le generazioni a venire.

Dal punto di vista giuridico non è ancora possibile sapere cosa deciderà la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, anche se alla luce delle sentenze temporanee finora adottate e della crescente prevalenza di segnalazioni di giuristi, organizzazioni internazionali e giornalisti investigativi, la direzione del giudizio futuro sembra abbastanza chiara.

Già il 26 gennaio, la Corte Internazionale di Giustizia aveva stabilito con una maggioranza schiacciante (14 a 2) che Israele stava commettendo un Genocidio a Gaza. Il 28 marzo, in seguito alla deliberata riduzione alla fame della popolazione di Gaza da parte di Israele, la Corte ha emesso ulteriori ordini (questa volta con un voto di 15 a 1, con l’unico dissenso del giudice israeliano Aharon Barak) invitando Israele a non negare ai palestinesi i loro diritti protetti dalla Convenzione sul Genocidio.

Il rapporto ben argomentato e ragionato del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, Francesca Albanese, è giunto a una conclusione leggermente più determinata e costituisce un altro parametro per stabilire la comprensione che Israele sta effettivamente commettendo un Genocidio. Il rapporto dettagliato (in ebraico) e periodicamente aggiornato dell’accademico israeliano Lee Mordechai, che raccoglie informazioni sul livello di violenza israeliana a Gaza, è giunto alla stessa conclusione. Accademici di spicco come Jeffrey Sachs, professore di economia all’Università Columbia (ed ebreo con un atteggiamento affettuoso nei confronti del sionismo tradizionale), con il quale i capi di Stato di tutto il mondo si consultano regolarmente su questioni internazionali, parla del Genocidio israeliano come di qualcosa dato per scontato.

Eccellenti rapporti investigativi come quelli (in ebraico) di Yuval Avraham in Local Call, e soprattutto la sua recente indagine sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dai militari nella selezione degli obiettivi e nell’esecuzione degli omicidi, approfondiscono ulteriormente questa accusa. Il fatto che i militari abbiano consentito, ad esempio, l’uccisione di 300 persone innocenti e la distruzione di un intero quartiere residenziale per eliminare un Comandante di Brigata di Hamas dimostra che gli obiettivi militari sono obiettivi quasi accessori per l’uccisione di civili e che ogni palestinese a Gaza è un bersaglio da uccidere. Questa è la logica del Genocidio.

SÌ. Lo so, sono tutti antisemiti o ebrei che odiano se stessi. Solo noi israeliani, le cui menti sono nutrite dagli annunci del Portavoce dell’IDF ed esposte solo alle immagini filtrate per noi dai media israeliani, vediamo la realtà così com’è. Come se non fosse stata scritta un’interminabile letteratura sui meccanismi di negazione sociale e culturale delle società che commettono gravi Crimini di Guerra. Israele è davvero un caso emblematico di tali società, un caso che verrà ancora insegnato in ogni seminario universitario nel mondo che tratti l’argomento.

Ci vorranno diversi anni prima che il Tribunale dell’Aja emetta il suo verdetto, ma non dobbiamo guardare alla situazione catastrofica esclusivamente attraverso lenti legali. Ciò che sta accadendo a Gaza è un Genocidio perché il livello e il ritmo degli Omicidi Indiscriminati, della Distruzione, delle Espulsioni di Massa, degli Sfollamenti, dell’Eliminazione delle Istituzioni (compresa l’uccisione dei giornalisti) e l’Ampia Disumanizzazione dei palestinesi, creano un quadro generale di Genocidio, di una distruzione deliberata e consapevole dell’esistenza palestinese a Gaza.

Nel modo in cui normalmente comprendiamo tali concetti, la Gaza palestinese come complesso geografico-politico-culturale-umano non esiste più. Il Genocidio è l’Annientamento Deliberato di un collettivo o di una parte di esso, non tutti i suoi individui. E questo è ciò che sta accadendo a Gaza. Il risultato è senza dubbio un Genocidio. Le numerose dichiarazioni di Sterminio da parte di alti funzionari del governo israeliano e il tono Genocida generale del linguaggio pubblico, giustamente sottolineato dall’editorialista di Haaretz Carolina Landsman, indicano che questa era l’intenzione.

Gli israeliani pensano erroneamente che per essere considerato un Genocidio debba somigliare all’Olocausto. Immaginano treni, camere a gas, forni crematori, fosse comuni, campi di concentramento e di sterminio e la sistematica persecuzione a morte di tutti i membri del gruppo delle vittime fino all’ultimo. Un evento del genere in effetti non è avvenuto a Gaza. In modo simile a quanto accaduto durante l’Olocausto, la maggior parte degli israeliani immagina che il collettivo delle vittime non sia coinvolto in attività violente o in conflitti reali e che gli assassini li sterminino a causa di un’ideologia folle e insensata. Anche questo non è il caso di Gaza.

Il brutale attacco di Hamas del 7 ottobre è stato un crimine atroce e terribile. Circa 1.200 persone furono uccise o assassinate, tra cui più di 850 civili israeliani (e stranieri), fra questi molti bambini e anziani, circa 240 israeliani furono rapiti e portati a Gaza e furono commesse atrocità come lo stupro. Si tratta di un evento con effetti traumatici profondi e catastrofici che dureranno per molti anni, certamente per le vittime dirette e le persone loro vicine, ma anche per la società israeliana nel suo insieme. L’attacco ha costretto Israele a rispondere per autodifesa.

Tuttavia, sebbene ogni caso di Genocidio abbia un carattere diverso, nella portata e nelle caratteristiche dell’Omicidio, il denominatore comune della maggior parte di essi è che furono compiuti per un autentico senso di autodifesa. Legalmente, un evento non può essere allo stesso tempo autodifesa e Genocidio. Queste due categorie giuridiche si escludono a vicenda. Ma storicamente l’autodifesa non è incompatibile con il Genocidio, ma ne è solitamente una delle cause principali, se non la principale.

A Srebrenica, sulla quale il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia stabilì su due diversi livelli che si era verificato un Genocidio, “solo” circa 8.000 uomini e giovani musulmani bosniaci, sopra i 16 anni, furono assassinati. Le donne e i bambini erano stati espulsi in precedenza.

Responsabili dell’omicidio furono ritenute le forze serbo-bosniache, la cui offensiva si è svolta nel mezzo di una sanguinosa guerra civile, durante la quale entrambe le parti hanno commesso Crimini di Guerra (anche se in misura infinitamente maggiore da parte dei Serbi), e che è scoppiata in seguito a una decisione unilaterale dei croato-bosniaci e dei musulmani che si staccarono dalla Jugoslavia e fondarono uno Stato Bosniaco indipendente, in cui i Serbi erano una minoranza.

I Serbi Bosniaci, con cupi ricordi del passato di persecuzioni e omicidi durante la Seconda Guerra Mondiale, si sentivano minacciati. La complessità del conflitto, in cui nessuna delle due parti era innocente, non ha impedito alla Corte Penale Internazionale di riconoscere il massacro di Srebrenica come un atto di Genocidio, che ha superato gli altri Crimini di Guerra commessi dalle parti, poiché questi crimini non possono giustificare il Genocidio. La Corte ha spiegato che le forze serbe hanno intenzionalmente distrutto, attraverso l’omicidio, l’espulsione e la distruzione l’esistenza bosniaco-musulmana a Srebrenica. Oggi, tra l’altro, i musulmani bosniaci vivono di nuovo lì, e alcune delle moschee che erano state distrutte sono state ricostruite. Ma il Genocidio continua a perseguitare allo stesso modo i discendenti degli assassini e delle vittime.

Il caso del Ruanda è totalmente diverso. Lì, per lungo tempo, come parte della struttura di controllo coloniale belga, basata sul divide et impera (dividi e governa), ha governato la minoranza Tutsi e ha oppresso il gruppo maggioritario Hutu. Tuttavia, negli anni ’60 la situazione si invertì e, dopo l’indipendenza dal Belgio nel 1962, gli Hutu presero il controllo del Paese e adottarono una politica oppressiva e discriminatoria contro i Tutsi, anche questa volta con il sostegno delle ex potenze coloniali.

A poco a poco, questa politica divenne intollerabile e nel 1990 scoppiò una brutale e sanguinosa guerra civile, iniziata con l’invasione di un esercito Tutsi, il Fronte Patriottico Ruandese, composto principalmente da Tutsi fuggiti dal Ruanda dopo la caduta del dominio coloniale. Di conseguenza, agli occhi del regime Hutu, i Tutsi furono identificati collettivamente con un vero nemico militare.

Durante la guerra, entrambe le parti hanno commesso gravi crimini sul suolo ruandese, così come sul territorio dei Paesi vicini, nei quali la guerra si è estesa. Nessuna delle due parti era assolutamente innocente o assolutamente malvagia. La guerra civile si concluse con gli Accordi di Arusha, firmati nel 1993, che avrebbero dovuto coinvolgere i Tutsi nelle istituzioni governative, nell’esercito e nelle strutture statali.

Ma questi accordi fallirono e nell’aprile del 1994 l’aereo del Presidente Hutu del Ruanda fu abbattuto. Ad oggi non si sa chi abbia abbattuto l’aereo e si ritiene che fossero effettivamente combattenti Hutu. Tuttavia, gli Hutu erano convinti che il crimine fosse stato commesso dai combattenti della resistenza Tutsi, e ciò fu percepito come una vera minaccia per il Paese. Il Genocidio dei Tutsi era alle porte. La motivazione ufficiale dell’atto di Genocidio era la necessità di rimuovere una volta per tutte la minaccia esistenziale dei Tutsi.

Il caso dei Rohingya, che l’amministrazione Biden ha recentemente riconosciuto come Genocidio, è ancora molto diverso. Inizialmente, dopo l’indipendenza del Myanmar (ex Birmania) nel 1948, i musulmani Rohingya erano visti come cittadini con pari diritti e parte dell’entità nazionale prevalentemente buddista. Ma nel corso degli anni, e soprattutto dopo l’instaurazione della dittatura militare nel 1962, il nazionalismo birmano si è identificato con diversi gruppi etnici dominanti, prevalentemente buddisti, di cui i Rohingya non facevano parte.

Nel 1982 e successivamente furono emanate leggi sulla cittadinanza, che privarono la maggior parte dei Rohingya della cittadinanza e dei diritti. Erano visti come stranieri e come una minaccia all’esistenza dello Stato. I Rohingya, tra i quali in passato c’erano piccoli gruppi ribelli, hanno fatto il possibile per non essere trascinati in una resistenza violenta, ma nel 2016 molti hanno ritenuto di non poter impedire la loro privazione dei diritti civili, la repressione, la violenza statale e di massa contro di essi, e la loro graduale espulsione, e un movimento clandestino Rohingya ha attaccato le stazioni di polizia del Myanmar.

La reazione è stata brutale. Le incursioni delle forze di sicurezza del Myanmar hanno espulso la maggior parte dei Rohingya dai loro villaggi, molti sono stati massacrati e i villaggi completamente distrutti. Quando nel marzo 2022 il Segretario di Stato Antony Blinken ha letto la dichiarazione al Museo dell’Olocausto di Washington in cui riconosceva che ciò che è stato fatto ai Rohingya era un Genocidio, ha affermato che nel 2016 e nel 2017, circa 850.000 Rohingya sono stati deportati in Bangladesh, di cui circa 9.000 furono assassinati. Ciò è bastato per riconoscere quello che è stato fatto ai Rohingya come l’ottavo evento simile che gli Stati Uniti considerano un Genocidio, a parte l’Olocausto. Il caso Rohingya ci ricorda ciò che molti studiosi di Genocidio hanno stabilito in termini di ricerca, ed è molto rilevante per il caso di Gaza: un legame tra Pulizia Etnica e Genocidio.

La connessione tra i due fenomeni è duplice, ed entrambi sono rilevanti per Gaza, dove la stragrande maggioranza della popolazione è stata espulsa dai propri luoghi di residenza, e solo il rifiuto dell’Egitto di assorbire masse di palestinesi sul suo territorio ha impedito loro di lasciare Gaza. Da un lato, la Pulizia Etnica segnala la volontà di eliminare il gruppo nemico ad ogni costo e senza compromessi, e quindi rientra facilmente nel Genocidio o ne fa parte. D’altra parte, la Pulizia Etnica di solito crea condizioni che consentono o causano (ad esempio malattie e carestia) lo sterminio parziale o completo del gruppo di vittime.

Nel caso di Gaza, le “zone di rifugio sicure” sono spesso diventate trappole mortali e Zone di Sterminio deliberate, e in questi rifugi Israele affama deliberatamente la popolazione. Per questo motivo non pochi commentatori ritengono che l’obiettivo dei combattimenti a Gaza sia la Pulizia Etnica.

Anche il Genocidio degli Armeni durante la Prima Guerra Mondiale aveva un contesto. Durante gli anni del declino dell’Impero Ottomano, gli Armeni svilupparono la propria identità nazionale e chiesero l’autodeterminazione. Il loro diverso carattere religioso ed etnico, nonché la loro posizione strategica al confine tra l’Impero Ottomano e quello russo, li rendevano una popolazione pericolosa agli occhi delle autorità ottomane.

Orribili esplosioni di violenza contro gli Armeni si verificarono già alla fine del 19º secolo, e quindi alcuni Armeni erano effettivamente in sintonia con i russi e li vedevano come potenziali liberatori. Piccoli gruppi armeno-russi collaborarono addirittura con l’esercito russo contro i turchi, invitando i loro fratelli oltre confine ad unirsi a loro, il che portò ad un’intensificazione del senso di minaccia esistenziale agli occhi del Regime Ottomano. Questo senso di minaccia, che si sviluppò durante una profonda crisi dell’Impero, fu un fattore importante nello sviluppo del Genocidio Armeno, che avviò anche un processo di espulsione.

Anche il primo Genocidio del 20º secolo fu compiuto per un concetto di autodifesa da parte dei coloni tedeschi contro gli Herero e i Nama nell’Africa Sud-occidentale (l’attuale Namibia). In seguito alla dura repressione da parte dei coloni tedeschi, gli abitanti si ribellarono e in un brutale attacco uccisero circa 123 (forse più) uomini disarmati. Il senso di minaccia nella piccola comunità di coloni, che contava solo poche migliaia, era reale e la Germania temeva di aver perso la sua deterrenza nei confronti dei nativi.

La risposta è stata in linea con la minaccia percepita. La Germania inviò un esercito guidato da un comandante sanguinario e anche lì, per senso di autodifesa, la maggior parte di questi membri della tribù furono assassinati tra il 1904 e il 1908, alcuni mediante uccisione diretta, altri presi per fame e sete (sempre mediante deportazione, questa volta nel deserto di Omaka) e alcuni in crudeli campi di internamento e di lavoro. Processi simili si verificarono durante l’espulsione e lo sterminio delle popolazioni indigene nel Nord America, soprattutto nel corso del 19º secolo.

In tutti questi casi, gli autori del Genocidio hanno avvertito una minaccia esistenziale, più o meno giustificata, e il Genocidio è arrivato in risposta. La distruzione del collettivo delle vittime non è stata contraria ad un atto di autodifesa, ma per un autentico motivo di autodifesa.

Nel 2011, ho pubblicato su Haaretz edizione ebraica un breve articolo sul Genocidio nell’Africa Sud-occidentale, che concludeva con le seguenti parole: “Possiamo imparare dal Genocidio degli Herero e Nama come il dominio coloniale, basato su un senso di superiorità culturale e razziale, possono sfociare, di fronte alla ribellione locale, in Crimini Orribili come l’Espulsione di Massa, la Pulizia Etnica e il Genocidio. Il caso della ribellione degli Herero dovrebbe servire da terrificante segnale di avvertimento per noi qui in Israele, che ha già conosciuto una Nakba nella sua storia”.