“Ilè vietato parlare diall’”: è la denuncia dell’di fronte alla scelta dell’ateneo toscano di cancellare un dibattito in programma nel giorno in cui cade l’anniversario della strage compiuta dain. Il progetto della conferenza sulla questione israelo-palestinese, spiegano gli studenti, era inserito all’interno di undell’università chiamato “Infondoècultura” e dopo aver ottenuto, nei mesi precedenti, l’approvazione da parte del rettore, l’autorizzazione è stata annullata: “Nonostante il nostro pieno rispetto di tutte le procedure, il 17 settembre durante la seduta del Senato Accademico, tre docenti –, rispettivamente direttori dei dipartimenti di– hanno presentato un’interrogazione per ostacolare il nostro evento”, spiegano da Cravos. La revoca è stata comunicata senza preavviso né possibilità di appello, raccontano.

Tra i relatori invitati ci sono Ilan Pappé, storico israeliano, Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per il territorio palestinese occupato, Karem Rohana, attivista italo palestinese e Giuseppe Flavio Pagano, divulgatore di geopolitica. Albanese e Pappè hanno scritto una lettera aperta al rettore in cui hanno espresso sorpresa e chiesto chiarezza: “La nostra partecipazione a questa conferenza intende offrire chiarimenti su aspetti storici e legali. Crediamo che questo incontro rappresenti un momento essenziale di riflessione collettiva, volto a sottolineare l’importanza di riconoscere l’umanità condivisa tra i due popoli come fondamento per immaginare un futuro diverso”, scrivono Albanese e Pappè chiedendo di riconsiderare la decisione presa. “Crediamo profondamente che le università debbano rimanere luoghi aperti al dialogo rispettoso e alle discussioni complesse – continuano – Quando non adempiono a questo ruolo, l’integrità della libertà accademica è minacciata. L’attuale situazione in Israele e Palestina non porta né pace né sicurezza a nessuna delle due parti; non possiamo più permetterci né silenzio né eccessi di zelo”.