Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite di Noam Shuster Famiglie e sostenitori di israeliani tenuti in ostaggio a Gaza protestano per il loro rilascio nella “Piazza degli ostaggi” davanti al Museo d’Arte di Tel Aviv, 26 ottobre 2023. (Tomer Neuberg/Flash90) Siamo tenuti in ostaggio da politici che…