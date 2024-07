Cosa sono le alture del Golan e chi sono i drusi?

Articolo pubblicato originariamente dalla CNN. Foto di copertina. Attacco dal Libano contro Majdal Shams sul Golan (ANSA-EPA 2024)

Le tensioni tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah hanno raggiunto nuove vette sulla scia di un attacco missilistico nelle alture del Golan occupate da Israele.

L’attacco di sabato ha colpito un campo di calcio nella città araba di Majdal Shams, sede di una grande comunità drusa, e ha ucciso almeno 12 bambini, secondo Israele.

Israele ha incolpato Hezbollah per l’attacco e ha giurato di reagire. Il gruppo sostenuto dall’Iran ha negato di essere dietro l’attacco.

Ecco cosa sapere sulle alture del Golan e sulla minoranza religiosa ed etnica drusa vittima dell’attacco.

Che cosa sono le Alture del Golan?

Le Alture del Golan sono un altopiano strategico che Israele ha sottratto alla Siria durante la Guerra dei Sei Giorni nel 1967, prima di annetterlo formalmente nel 1981. Il paesaggio collinare, che si estende per circa 500 miglia quadrate, confina anche con la Giordania e il Libano.

La capitale siriana Damasco è visibile dalla cima del Golan roccioso. La parte della regione occupata da Israele è separata dalla Siria da una zona cuscinetto sostenuta dalle Nazioni Unite.

Le Alture del Golan sono considerate territorio occupato ai sensi del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la Siria continua a chiederne la restituzione.

L’area è stata spesso sotto i riflettori, l’ultima volta nel 2019, quando l’ex presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero riconosciuto la sovranità di Israele sulle alture del Golan – una mossa che ha ribaltato anni di politica e peggiorato le tensioni con la Siria.

Israele considera le alture del Golan fondamentali per i suoi interessi di sicurezza nazionale e sostiene di dover controllare la regione per respingere le minacce della Siria e dei gruppi iraniani.

L’attacco di sabato non è il primo sulle alture del Golan da quando è iniziata la guerra di Israele contro Hamas a Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre.

All’inizio di luglio, un attacco missilistico di Hezbollah ha ucciso due persone nella regione, spingendo il capo del Consiglio regionale del Golan a chiedere una rappresaglia “con la forza” contro il gruppo libanese. Hezbollah aveva dichiarato in precedenza di aver lanciato decine di razzi Katyusha sulle alture del Golan “in risposta” a un presunto attacco israeliano in Siria contro un membro chiave di Hezbollah.

Chi sono i Drusi?

I Drusi sono una setta araba di circa un milione di persone che vive principalmente in Siria, Libano e Israele.

Sulle Alture del Golan vivono più di 20.000 drusi. La maggior parte di loro si identifica come siriana e ha rifiutato l’offerta di cittadinanza israeliana quando Israele ha conquistato la regione nel 1967. A coloro che hanno rifiutato sono state date carte di residenza israeliane, ma non sono considerati cittadini israeliani.

Nessuno dei drusi uccisi nell’attacco di sabato al campo di calcio aveva la cittadinanza israeliana, ha dichiarato alla CNN il Consiglio regionale di Majdal Shams.

Nelle Alture occupate del Golan vivono inoltre 25.000 coloni israeliani, distribuiti in più di 30 insediamenti. L’anno scorso, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha lanciato l’allarme per fermare il piano di Israele di raddoppiare la popolazione di coloni sul Golan entro il 2027.

Secondo il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale, i drusi siriani nel Golan hanno sofferto di politiche discriminatorie, soprattutto per quanto riguarda l’assegnazione di terre e acqua.

“Nel corso degli anni, l’espansione degli insediamenti israeliani e le loro attività hanno ridotto l’accesso all’acqua da parte degli agricoltori siriani, a causa di politiche discriminatorie relative a prezzi e tariffe”, ha dichiarato il comitato delle Nazioni Unite.

I drusi delle Alture del Golan si sono storicamente opposti alle leggi israeliane che consideravano tentativi di “israelizzazione”. Nel 2018, migliaia di manifestanti guidati dai drusi si sono opposti alla Legge fondamentale sullo Stato-nazione ebraico presentata dal parlamento israeliano, temendo che avrebbe approfondito la discriminazione.

La legge israeliana stabilisce che Israele è la patria storica del popolo ebraico con Gerusalemme “unita” come capitale e dichiara che il popolo ebraico “ha il diritto esclusivo all’autodeterminazione nazionale” in Israele.

I leader drusi all’epoca dissero che la controversa legge li faceva sentire cittadini di seconda classe perché non menzionava l’uguaglianza o i diritti delle minoranze.

Dati recenti riportati dai media israeliani mostrano un aumento del numero di drusi del Golan che chiedono la cittadinanza israeliana, ma il numero di coloro che lo fanno rimane estremamente ridotto: 75 nel 2017 e 239 nel 2021.

Al di fuori del Golan, circa 130.000 drusi israeliani vivono nel Carmelo e nella Galilea, nel nord di Israele.

A differenza di altre comunità minoritarie all’interno dei confini israeliani, molti sono ferocemente patriottici. Gli uomini drusi di età superiore ai 18 anni sono arruolati nell’IDF dal 1957 e spesso raggiungono posizioni di alto rango, mentre molti fanno carriera nella polizia e nelle forze di sicurezza.