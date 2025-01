Articolo pubblicato originariamente sul The Guardian

Di Robert Tait

L’Università accetta di osservare una definizione che, secondo i critici, è stata concepita per proteggere Israele punendo le critiche legittime.

L’Università di Harvard ha accettato di abbracciare una controversa definizione di antisemitismo come parte di due accordi raggiunti in un tribunale degli Stati Uniti in merito alle denunce presentate da studenti ebrei, in uno sviluppo che probabilmente sarà seguito con attenzione dalla nuova amministrazione di Donald Trump.

Gli studenti hanno accusato l’università di non averli protetti ai sensi del Titolo VI della Legge sui diritti civili del 1964, che proibisce la discriminazione basata sulla razza, il colore o l’origine nazionale nei programmi o nelle istituzioni che ricevono finanziamenti federali.

Due gruppi distinti di studenti hanno dichiarato di aver subito molestie e discriminazioni da parte di compagni e membri della facoltà, in parte a causa delle proteste del campus dopo l’attacco mortale di Hamas a Israele nell’ottobre 2023 e la schiacciante rappresaglia militare israeliana che ne è seguita.

Ora Harvard ha accettato di rispettare la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in un accordo raggiunto presso la corte federale di Boston.

La definizione definisce l’antisemitismo come “una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio verso gli ebrei”.

Tuttavia, i critici della definizione affermano che essa è stata concepita per proteggere Israele, punendo le critiche legittime al Paese. Gli esempi di antisemitismo allegati alla definizione includono “sostenere che l’esistenza di uno Stato di Israele sia un’impresa razzista” e “applicare due pesi e due misure richiedendo a [Israele] un comportamento che non ci si aspetta o non si richiede a nessun’altra nazione democratica”.

La definizione è stata accettata dal Dipartimento di Stato americano, da diversi governi europei e da alcuni gruppi dell’UE dopo una forte attività di lobbying da parte dei gruppi pro-Israele.

I gruppi per la difesa dei diritti civili hanno espresso il timore che l’amministrazione Trump possa incorporare la definizione IHRA in tutto il governo federale. A novembre, l’ACLU ha denunciato la definizione di IHRA come “eccessivamente ampia” e ha incoraggiato i legislatori a respingere il tentativo di codificarla.

La sentenza è l’ultima conseguenza delle turbolenze scoppiate nei campus degli Stati Uniti per l’intenso bombardamento di Gaza da parte di Israele e per le denunce di molti studenti ebrei che hanno subito molestie, intimidazioni o peggio.

L’ex presidente di Harvard, Claudine Gay, è stata una delle tre direttrici delle università della Ivy League a dimettersi tra la rabbia dei repubblicani, in particolare, per la percezione che le autorità del campus non siano riuscite a sedare le proteste e a proteggere gli studenti ebrei.

Si è dimessa nel gennaio dello scorso anno, poco dopo Elizabeth Magill, ex presidente dell’Università della Pennsylvania, dopo che entrambe hanno dato risposte ritenute eccessivamente legaliste in un’audizione del Congresso sulle politiche delle loro istituzioni nei confronti dell’antisemitismo.

La principale inquisitrice, l’ex deputata repubblicana Elise Stefanik, è la candidata di Trump come ambasciatrice alle Nazioni Unite.

La Columbia, un’altra università d’élite, ha visto il suo presidente, Minouche Shafik, dimettersi in agosto dopo mesi di critiche al Congresso per i suoi sforzi di porre fine alle proteste, nonostante il dispiegamento della polizia di New York per smantellare un accampamento di protesta.

Una delle denunce di Harvard, presentate dal Louis D Brandeis Center for Human Rights Under Law e da Jewish Americans for Fairness in Education, sostiene che studenti e docenti hanno incitato alla violenza contro gli ebrei dopo gli attacchi di Hamas e che le autorità universitarie non hanno agito, secondo quanto riportato da Jewish Insider.

“Gli studenti ebrei sono vittime di bullismo e sputi, intimiditi, minacciati e sottoposti a molestie verbali e fisiche”, si legge nella causa.

Un’altra, presentata da Students Against Antisemitism (Studenti contro l’Antisemitismo), un gruppo di sei studenti, sostiene che l’università non li ha protetti da un antisemitismo “grave e pervasivo”.

Le cause sono state riunite da un giudice lo scorso novembre dopo che Harvard aveva inizialmente cercato di farle archiviare.

Trump e i suoi colleghi repubblicani hanno avvertito che cercheranno di privare le università dei finanziamenti federali se le proteste continueranno sotto la loro guida. .

Harvard – oltre ad aver accettato di implementare le linee guida dell’IHRA – ha anche accettato di pubblicare un rapporto pubblico annuale sulle violazioni del Titolo VI della Legge sui diritti civili per i prossimi cinque anni.