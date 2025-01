Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Il Centro palestinese per i diritti umani (PCHR) ha pubblicato oggi un rapporto intitolato “Generation Wiped Out: I bambini di Gaza nel mirino del genocidio”, che evidenzia il crimine sistematico e deliberato di genocidio commesso da Israele contro i bambini della Striscia di Gaza. Il rapporto fa luce su atti come l’uccisione, i gravi danni fisici e mentali e la sottoposizione dei bambini a condizioni di vita destinate a distruggerli in tutto e in parte. Sottolinea inoltre l’assenza di responsabilità internazionale e allo stesso tempo il ruolo del sostegno occidentale e dell’inazione internazionale nel perpetuare questi crimini.

L’avvocato Raji Sourani, direttore del PCHR, ha descritto gli atti di genocidio contro i bambini affermando che:

“Gli attacchi delle forze di occupazione israeliane (IOF) hanno deliberatamente preso di mira i bambini colpendo aree residenziali e rifugi, rendendo i bambini la maggior parte delle vittime, con quasi 17.000 bambini uccisi finora. È stata anche imposta una politica di fame, impedendo l’accesso al cibo e all’acqua per i bambini e le loro famiglie, esacerbando le loro sofferenze, soprattutto tra i bambini e le donne incinte. La distruzione generalizzata delle case ha fatto sfollare quasi due milioni di persone da Gaza, lasciandole senza casa nel freddo pungente dell’inverno e nel caldo torrido dell’estate. Gli ospedali sono stati distrutti, le cure mediche, i medicinali e i vaccini sono stati bloccati e le scuole sono state demolite, impedendo ai bambini di accedere all’istruzione. Tutto questo fa parte di un piano sistematico e prolungato che posiziona inequivocabilmente Israele e il suo esercito come l’esercito più moralmente fallito a livello globale, il nemico numero uno dei bambini in tutto il mondo, e una prova innegabile della sua perpetrazione del genocidio nelle dichiarazioni e nelle azioni”.

Il PCHR documenta meticolosamente e intensamente il crimine di genocidio contro la popolazione della Striscia di Gaza, compreso il genocidio dei bambini. Questa documentazione prende in considerazione la ricorrenza di tali crimini, le operazioni militari e i loro devastanti effetti immediati e a lungo termine, che sono interconnessi con le esplicite dichiarazioni pubbliche dei vertici israeliani che chiedono l’annientamento del popolo palestinese senza distinzioni. Questi atti mirano specificamente alla prossima generazione con l’obiettivo di distruggerla e cancellarla.

Il PCHR afferma che, dal 7 ottobre 2023, i bambini di Gaza sono diventati vittime dirette di questo crimine brutale senza precedenti. L’uccisione di bambini, l’inflizione di gravi danni fisici e mentali e l’assoggettamento a dure condizioni di vita che distruggono le loro vite non possono essere liquidati come semplici danni collaterali degli attacchi militari. Al contrario, queste azioni fanno parte di una strategia sistematica volta a cancellare l’identità palestinese e ad annientare le generazioni future.

Uccisione di membri del gruppo

Dal 7 ottobre 2023, i bambini di Gaza sono diventati vittime dirette di un genocidio, a partire dall’atto di uccidere, che le IOF eseguono con deliberata brutalità e con il chiaro intento di prenderli di mira come parte di questo genocidio. Le dichiarazioni dei leader israeliani hanno dimostrato apertamente questo approccio, con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu che ha fatto riferimento a una narrazione biblica sulla distruzione degli Amaleciti in un messaggio ai soldati e agli ufficiali israeliani, dicendo: “Ora andate, attaccate gli Amaleciti e distruggete completamente tutto ciò che appartiene loro. Non risparmiateli, ma mettete a morte uomini e donne, bambini e neonati, buoi e pecore, cammelli e asini”.

Dall’inizio degli attacchi israeliani, oltre 17.000 bambini di Gaza sono stati uccisi, un bambino viene ucciso in media ogni 10 minuti nella Striscia di Gaza. Questa statistica esclude le morti causate da malattie, fame ed epidemie. La documentazione del PCHR su queste uccisioni, supportata da testimonianze incluse nel rapporto, evidenzia il sistematico e diffuso attacco ai bambini. Il rapporto descrive la raccolta di parti del corpo dei bambini in sacchi e casi in cui i loro corpi vengono bruciati vivi con incendi deliberati. Molti bambini muoiono nel sonno durante momenti di falsa sicurezza, mentre altri muoiono durante pericolosi tentativi di ottenere aiuti umanitari o durante l’evacuazione lungo percorsi falsamente etichettati come “sicuri” dall’esercito israeliano. I bambini sono stati uccisi anche a seguito di attacchi agli ospedali, dove le interruzioni di corrente portano al malfunzionamento degli impianti di ossigeno, trasformando le incubatrici in tombe silenziose. Queste testimonianze sono solo alcuni esempi dei crimini sistematici e diffusi commessi contro i bambini a Gaza, dove non si fa distinzione tra civili e combattenti o operatori. Tutto ciò avviene nell’inerzia internazionale e nell’incapacità di ritenere i responsabili responsabili.

Causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo

Nel contesto del secondo atto che costituisce il crimine di genocidio, la responsabilità sorge quando l’autore del crimine infligge deliberatamente gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo, con il danno che deriva da una chiara intenzione. Secondo i precedenti giudiziari internazionali, le gravi lesioni fisiche comprendono danni significativi alla salute, come lo sfiguramento, o gravi lesioni agli organi che comportano disabilità o menomazioni permanenti o che causano effetti profondi sullo stato fisico o mentale della vittima.

Il PCHR ha documentato gravi e terribili lesioni subite dai bambini di Gaza a causa dei bombardamenti israeliani e delle esplosioni di massa. Queste lesioni includono la perdita di arti, gravi deturpazioni facciali causate da colpi diretti o da ustioni intense, e lesioni alla colonna vertebrale che portano alla paralisi completa o a limitazioni permanenti della mobilità. Inoltre, gravi lesioni cerebrali hanno compromesso le capacità cognitive e comportamentali dei bambini, mentre le lesioni agli occhi che hanno portato a una cecità parziale o completa hanno ostacolato in modo significativo la loro capacità di apprendere e di impegnarsi nelle attività quotidiane.

Queste lesioni catastrofiche vanno oltre il danno fisico, lasciando profonde cicatrici psicologiche e sociali che ostacolano il recupero dei bambini e limitano la loro capacità di vivere con dignità e normalità. Gaza ospita la più grande coorte di bambini amputati della storia moderna, con impatti irreversibili sulla loro vita quotidiana e sul loro futuro. Queste lotte che durano tutta la vita li intrappolano in un ciclo di esperienze amare, in particolare quelli rimasti con disabilità permanenti che li privano dei diritti fondamentali a una vita stabile e normale.

Inoltre, il PCHR ha documentato casi di arresti arbitrari di bambini, durante i quali sono stati sottoposti a torture crudeli e disumane. Queste torture iniziano con il terrorizzare i bambini usando i cani poliziotto, legandoli e bendandoli per ore prima di trasferirli in centri di detenzione privi di standard basilari di dignità, dove i bambini subiscono brutali abusi fisici e psicologici, tra cui gravi percosse, spegnimento di sigarette sui loro corpi e costrizione a stare in posizioni dolorose mentre vengono privati di sonno e cibo. Queste esperienze lasciano effetti psicologici a lungo termine, tra cui ansia, depressione e PTSD, minando la loro capacità di costruire un futuro stabile.

Per quanto riguarda il danno psichico grave, la causa del danno psichico non richiede un attacco fisico e va oltre i sintomi lievi, richiedendo effetti a lungo termine sulla capacità di un individuo di vivere normalmente. Tuttavia, questo danno non deve essere necessariamente permanente o incurabile. Il PCHR ha documentato testimonianze strazianti che rivelano l’entità dei gravi danni psicologici inflitti ai bambini dalle continue aggressioni militari israeliane. Queste testimonianze includono l’assistere a scene di violenza e distruzione, la perdita straziante di membri della famiglia in circostanze tragiche e ripetuti spostamenti forzati in condizioni prive degli standard minimi di dignità umana. Queste terribili esperienze lasciano profonde cicatrici psicologiche, limitando la capacità dei bambini di condurre una vita normale.

Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per provocarne la distruzione fisica in tutto o in parte

Il terzo atto genocida consiste nell’infliggere deliberatamente a un gruppo specifico condizioni di vita calcolate per provocarne gradualmente la distruzione fisica, senza necessariamente causare l’uccisione immediata dei suoi membri. Israele ha deliberatamente commesso questo atto di genocidio sottoponendo la popolazione della Striscia di Gaza, compresi i bambini, a condizioni orribili destinate a provocare la loro distruzione fisica in toto. Molti funzionari israeliani hanno espresso il loro chiaro intento in questo contesto, tra cui il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, che ha dichiarato: “Gaza non tornerà com’era prima. Elimineremo tutto. La situazione cambierà di 180 gradi”. Queste e altre dichiarazioni affermano chiaramente l’intenzione dei funzionari israeliani di distruggere l’intera popolazione della Striscia di Gaza, compresi i bambini innocenti.

Dal 7 ottobre, Israele ha imposto condizioni di vita alla popolazione della Striscia di Gaza, costringendola ad affrontare una morte lenta e una distruzione graduale. Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso diverse politiche sistematiche, tra cui l’uso della fame come arma di guerra, la privazione dei bambini di Gaza di cure adeguate e di assistenza medica, l’inondazione della Striscia di Gaza con epidemie e malattie contagiose attraverso il collasso delle infrastrutture sanitarie, e la costrizione allo sfollamento di massa in condizioni umanitarie terribili, tra cui la mancanza di cibo, cure mediche e ripari. Inoltre, i bambini di Gaza sono stati privati del loro diritto fondamentale all’istruzione, aggravando l’impatto devastante sul presente e sul futuro delle prossime generazioni della regione.

I bambini sotto i cinque anni, così come le donne incinte o che allattano, sono i più vulnerabili alla malnutrizione, poiché il loro organismo necessita di maggiori quantità di nutrienti durante questi periodi critici. Anche se un bambino sopravvive alla malnutrizione acuta, spesso subisce impatti a lungo termine sulla salute, tra cui l’arresto della crescita e ritardi nello sviluppo fisico e mentale. La malnutrizione acuta porta anche al deperimento, in cui i muscoli si deteriorano rapidamente, mettendo a rischio la vita dei bambini. Inoltre, i bambini che soffrono di arresto della crescita e deperimento sono a maggior rischio di morte, perché i loro corpi indeboliti non sono in grado di combattere le malattie più comuni. La politica di fame sistematica di Israele contro i palestinesi nella Striscia di Gaza ha raccolto le vite di 27 bambini, notando che molti di questi casi non sono registrati negli ospedali di Gaza. Da metà gennaio a ottobre 2024, oltre 319.000 bambini della Striscia di Gaza sono stati sottoposti a screening per la malnutrizione. Di tutti i bambini esaminati, a 22.000 è stata diagnosticata una malnutrizione acuta, con decine di complicazioni mediche pericolose per la vita. Inoltre, le IOF non solo hanno distrutto gli ospedali e i centri sanitari di Gaza, ma hanno anche adottato una politica sistematica per impedire ai pazienti e ai feriti di viaggiare per ricevere cure all’estero. Questa politica si estende anche ai bambini malati che necessitano di cure mediche continue, come i malati di cancro, quelli con insufficienza renale e i bambini disabili.

Inoltre, il numero di feriti è aumentato in modo significativo, costringendo i medici a dare priorità ai casi a causa dell’immensa pressione sul sistema sanitario e della grave carenza di risorse. Questo ha lasciato molti bambini ad affrontare una morte lenta.

Lo sfollamento forzato non è considerato un atto di genocidio, ma può diventarlo se associato alla privazione di risorse essenziali per i membri del gruppo, come cibo, cure mediche e riparo, che contribuiscono direttamente alla loro distruzione fisica a Gaza. L’aggressione militare di Israele ha sfollato con la forza almeno 1,9 milioni di persone – metà delle quali sono bambini – senza fornire alcun rifugio. Anche le aree che le IOF hanno dichiarato “sicure” sono diventate bersaglio dei bombardamenti israeliani, lasciando Gaza senza alcun rifugio sicuro. Le famiglie vivono in condizioni infernali, all’aperto, in edifici abbandonati, in tende temporanee o in rifugi sovraffollati, tutti privi di beni di prima necessità come cibo e acqua pulita. Questa situazione è aggravata dalla grave mancanza di igiene e di disinfettanti, che porta alla diffusione di malattie e alla quasi totale assenza di assistenza sanitaria, soprattutto per i bambini. Inoltre, i bambini sopportano condizioni climatiche difficili, dal freddo pungente dell’inverno al caldo torrido dell’estate. Sono costretti a raccogliere legna da ardere o a cercare acqua non potabile sotto la costante minaccia dei bombardamenti. Queste condizioni combinate costituiscono una lenta distruzione come parte della politica genocida contro la popolazione di Gaza.

Il genocidio di Israele contro la Striscia di Gaza persiste da oltre un anno, colpendo sistematicamente ed estesamente i civili e le infrastrutture, comprese le strutture educative. Questi attacchi hanno privato centinaia di migliaia di studenti del loro diritto all’istruzione, poiché le istituzioni scolastiche sono state distrutte e molti studenti e insegnanti sono stati uccisi. Questo minaccia il futuro di un’intera generazione e lascia un impatto duraturo e devastante sul diritto all’istruzione e all’espressione dei bambini. Al 9 novembre 2024, 12.700 studenti e 750 insegnanti e personale educativo sono stati uccisi, il 92,9% delle scuole ha subito danni e l’84,6% ha dovuto essere completamente ricostruito o ha richiesto una riabilitazione importante per tornare a funzionare. Inoltre, tutte le scuole di Gaza sono state chiuse per 625.000 studenti, privando 39.000 studenti che avevano perso l’ultimo anno di scuola di sostenere gli esami Tawjihi. Inoltre, almeno 45.000 bambini di sei anni nella Striscia di Gaza sono privati del loro primo anno di scuola. Esperti indipendenti delle Nazioni Unite hanno avvertito che la distruzione dell’infrastruttura educativa di Gaza distrugge le conoscenze per il futuro e mette a rischio l’identità palestinese, il tutto in una totale mancanza di sicurezza. Inoltre, la previsione più ottimistica – ipotizzando un cessate il fuoco immediato e un rapido sforzo internazionale per ricostruire il sistema educativo – è che gli studenti perderanno due anni di apprendimento.

Se i combattimenti continueranno fino al 2026, le perdite potrebbero estendersi a cinque anni. Nonostante gli sforzi per lanciare una piattaforma di educazione visiva, queste iniziative devono affrontare sfide immense a causa del continuo sfollamento, della mancanza di sicurezza, delle interruzioni di corrente, dei blackout di internet e della fame diffusa. Inoltre. Il milione di bambini di Gaza soffre di gravi ripercussioni sociali e mentali, come traumi, perdita di persone care e ansia cronica, che minacciano il loro sviluppo e il loro comportamento e aumentano il rischio di abbandono scolastico, lavoro forzato e matrimonio precoce.

Conclusioni e raccomandazioni:

Il PCHR ritiene che le azioni di Israele contro la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza violino gli obblighi di Israele ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio. Ciò include il prendere di mira direttamente i bambini di Gaza e considerarli parte dei tentativi di Israele di cancellare e annientare l’esistenza palestinese. Queste violazioni includono la mancata prevenzione del genocidio, la commissione di atti di genocidio, la cospirazione, l’incitamento diretto a commettere un genocidio e la mancata assunzione di responsabilità da parte dei responsabili.

Ciò è supportato dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 26 gennaio 2024, che ha rilevato una base ragionevole per ritenere che Israele stia commettendo atti di genocidio contro il popolo palestinese durante la sua guerra contro Gaza, compresi i bambini, senza alcuna distinzione o protezione. Di conseguenza, la CIG ha emesso una sentenza che richiede a Israele di adottare misure per prevenire la commissione di tutti gli atti di genocidio, tra cui azioni immediate per fermare i crimini di genocidio, prevenire l’incitamento al genocidio, fornire aiuti umanitari a chi ne ha bisogno a Gaza e preservare le prove relative al crimine di genocidio. La CIG ha sottolineato che lo Stato di Israele rimane obbligato a rispettare pienamente il diritto internazionale, anche garantendo la sicurezza dei palestinesi nella Striscia di Gaza, e che tutte le misure provvisorie ordinate dalla CIG possono essere attuate solo attraverso un cessate il fuoco completo, come affermato dalla comunità internazionale e dagli Stati membri delle Nazioni Unite.

Il PCHR afferma con fermezza la necessità di perseguire gli autori dei crimini internazionali contro il popolo palestinese davanti alla Corte penale internazionale (CPI), sottolineando la necessità di porre fine alla politica di impunità che alimenta la continuazione delle violazioni contro i palestinesi. Il PCHR chiede inoltre di attivare con la massima serietà i meccanismi legali internazionali per garantire la giustizia. La continua e vergognosa inazione della comunità internazionale per oltre un anno nel fare pressione su Israele per fermare i suoi crimini nella Striscia di Gaza, dal rinvio degli appelli per un cessate il fuoco alla continua fornitura di armi, è una macchia sulla coscienza del mondo e contribuisce all’escalation di queste violazioni. Ciononostante, l’emissione, il mese scorso, di mandati di arresto da parte della Corte penale internazionale per il primo ministro Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant con l’accusa di crimini di guerra e crimini contro l’umanità è un barlume di speranza per le vittime di ottenere la tanto attesa giustizia. Pertanto, gli Stati devono impegnarsi a rispettare la decisione della Corte e ad applicare i principi fondamentali del diritto internazionale, eseguendo i mandati d’arresto e trasferendo gli accusati alla Corte penale internazionale, per garantire il raggiungimento di una vera giustizia.

Inoltre, il PCHR invita la comunità internazionale ad assumersi le proprie responsabilità legali e morali nei confronti del popolo palestinese, rispettando la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nella causa Sudafrica/Israele, facendo pressione su Israele affinché attui un cessate il fuoco e ponga fine al genocidio commesso contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza, e prendendo provvedimenti immediati in vista delle misure provvisorie ordinate dalla Corte. Il PCHR chiede inoltre agli Stati di imporre un embargo completo sulle armi a Israele, che comprenda la sospensione di tutti gli accordi relativi al commercio di armi e che impedisca il trasferimento di articoli a doppio uso che potrebbero essere utilizzati per commettere il crimine di genocidio contro la popolazione palestinese. Il PCHR sottolinea che la mancata adozione di queste misure da parte di uno Stato lo rende complice di questo crimine, rendendone necessaria la responsabilità e la punizione in conformità con l’articolo III della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio. Qualsiasi Stato che si astenga dall’intraprendere queste azioni è complice di questo crimine, il che richiede che sia ritenuto responsabile e punito in conformità con l’articolo III della Convenzione sul genocidio. Inoltre, gli Stati, in particolare quelli europei, devono attenersi alle loro responsabilità legali ai sensi dello Statuto di Roma, eseguendo i mandati di arresto emessi dalla CPI il 21 novembre 2024 contro Benjamin Netanyahu e Yoav Galant, e assicurando il loro arresto e trasferimento alla CPI dell’Aia, ottenendo così giustizia.

Il PCHR chiede la prosecuzione delle indagini con tutti i responsabili dei crimini internazionali nei Territori Palestinesi Occupati (TPO), compresa la presentazione di ulteriori accuse contro i leader israeliani coinvolti nella commissione di questi crimini, primo fra tutti il crimine di genocidio. Infine, il PCHR invita la comunità internazionale a rispettare il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia in merito alla presenza illegale di Israele nei TPO e ad agire seriamente per porre fine all’occupazione attraverso misure legali e politiche efficaci a livello delle Nazioni Unite e dei suoi Stati membri.