Articolo pubblicato originariamente su Haaretz. Traduzione a cura di Beniamino Rocchetto

Di Tamer Nafar

Non ho mai chiesto dove fosse Dio durante l’Olocausto, o durante la Schiavitù, o nelle prigioni siriane, o nella Nakba, o quando i miei amici sono stati assassinati o quando è morto mio padre.

Non capivo perché dovessi avere delle aspettative da un essere che è responsabile, secondo i racconti di coloro che credono in lui e lo glorificano, di un numero considerevole di Massacri. Dopotutto, questo essere ha portato un diluvio nel mondo e non ha lasciato niente a parte un paio di persone e coppie di animali e questo è solo uno dei successi dell’essere.

Ma mi sono sempre chiesto dove fosse la persona comune durante le catastrofi storiche. Mostrano sempre i morti, le statistiche, come sono stati uccisi e le storie delle famiglie.

Ma le persone che vivevano allora, le persone comuni, i semplici cittadini, dove sono nella storia? I libri di storia di solito riassumono intere catastrofi attraverso un singolo volto: questo è l’uomo che ha fatto tutto questo, il ragazzo manifesto criminale che ha guidato il popolo.

Ma non sto parlando solo di coloro che hanno letteralmente votato per un leader che nei suoi discorsi ha parlato di piani di Genocidio. Sto parlando di coloro che non hanno votato per lui e non hanno votato nemmeno per il Genocidio commesso dal loro popolo. E sì, anche a loro nome.

E ancora una volta, mi chiedo dove fosse la persona comune e semplice, quella che alla fine del film dice “Non lo sapevo” o “Non sapevo che fosse così grave”. Ed ecco, qui la storia si sta scrivendo proprio davanti a me, un palestinese.

La mia storia e la storia del mio popolo si stanno scrivendo davanti ai miei occhi. Abbiamo tutti i mezzi tecnologici a nostra disposizione e i documenti più colorati alla massima risoluzione. Un vero Cinema Paradiso nelle nostre tasche e l’antidoto più efficace di tutti contro il virus chiamato “Non lo sapevo”.

E qui davanti ai miei occhi c’è il filmato di un semplice cittadino non minaccioso. E non sembra uno che si arriccia i baffi e fa una risata malvagia. Non ha un tatuaggio spaventoso e non fissa la telecamera come un poliziotto in “Rambo”. Sembra semplice, ordinario e persino come me.

Lui, il semplice cittadino, si è vantato dell’incredibile capacità militare di sganciare una bomba nel mezzo di Beirut che è penetrata per sette piani sottoterra e ha raggiunto il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Ma non si è vergognato del fatto che non avessero ancora inventato un discorso, un manifesto, un articolo, o l’immagine di un bambino morto di freddo a Gaza, che potesse penetrare nelle profondità della sua coscienza.

A volte questa persona brilla o splende con un sorriso innocente e parla con una voce angelica. Questa persona tiene in mano un ombrello nero con un simpatico cane al suo fianco, come la foto del cantante Avraham Tal nella sua intervista con il sito di notizie israeliano Ynet.

Questa persona è anche un romantico che fa la proposta di matrimonio alla sua amata in pigiama, tiene in mano una chitarra e canta di spiritualità. A volte questa persona balla su TikTok. Ha un bell’aspetto, una voce e un carisma, un vero mammone, se si ignora la sua imitazione del bambino palestinese che piange e bussa alla porta del frigorifero che contiene il corpo di sua madre.

Ho scoperto dove si trova questa persona. È ovunque. Ci sono pochissimi innocenti di fronte agli Orrori che accadono a Gaza. Questa persona, che reagisce con totale apatia a un video straziante, come se nulla fosse accaduto, e la casualità di inoltrare il video di decine di abitanti di Gaza nudi e legati al freddo. Come la vedo io, questo non coinvolge un “piccolo ingranaggio”. Sono il lubrificante e il combustibile che consentono l’atrocità.

Se fossi al loro posto, non chiederei dove fosse Dio durante l’Olocausto, in modo che la domanda non gli si ritorca contro: Dov’eri tu?