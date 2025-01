Perché mi sono dimesso da presidente di Amnesty Israele

Articolo pubblicato originariamente su Forward. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

I gruppi israeliani per i diritti umani non possono difendere i palestinesi senza i palestinesi.

Dopo che giovedì scorso Amnesty International ha pubblicato un rapporto che definisce la guerra a Gaza un genocidio, la sezione israeliana di Amnesty ha subito rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la maggior parte dei suoi membri non crede che si sia verificato un genocidio. Alcuni membri di Amnesty Israele hanno affermato che il rapporto era di parte, sostenendo una conclusione scontata. Altri si sono spinti oltre, sostenendo che il movimento internazionale ha abbandonato il suo impegno per l’uguaglianza.

Ma ancora prima dell’uscita del rapporto – una settimana prima, per l’esattezza – mi sono dimesso dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Amnesty Israel. Non mi sono dimesso a causa dell’imminente controversia sulle conclusioni del rapporto di Amnesty International. Mi sono dimesso perché non potevo più presiedere una sezione che non trattava i palestinesi come partner alla pari, e non potevo firmare una critica del rapporto di Amnesty International che pretende di essere un’opinione di una minoranza di esperti, ma che invece è poco più che l’espressione di una visione del mondo israelo-ebraica, con l’esclusione delle voci palestinesi.

Cominciamo dal rapporto di Amnesty International. È stato redatto da un gruppo eterogeneo di esperti legali ed è stato rivisto più volte per aderire a standard di prova più severi. Non è certo il primo rapporto redatto da esperti legali a giungere alla conclusione che si è trattato di un genocidio, ma è di gran lunga l’analisi legale più approfondita sulla questione. Indipendentemente dal fatto che si sia d’accordo o meno con le conclusioni del rapporto, la sua critica dovrebbe essere del tipo richiesto da una seria ricerca.

La posizione di Amnesty Israel sul rapporto è stata preparata da due membri del personale ebreo israeliano che non sono studiosi di diritto, con l’assistenza esterna di esperti legali israeliani. Ciò che ad Amnesty Israel mancava in termini di competenza giuridica, avrebbe potuto forse offrirlo con un’analisi che è invece ricca di diversità di prospettive, avendo avuto membri dello staff e del consiglio di amministrazione palestinesi che hanno lavorato insieme a quelli ebrei israeliani per scrivere qualcosa di veramente unico su questo tema e contribuire a una prospettiva che sarebbe stata difficile da replicare per gli esperti esterni. Invece, nessun palestinese ha contribuito all’analisi del rapporto di Amnesty Israel sul genocidio.

Non perché non fossero presenti palestinesi. Amnesty Israel aveva personale palestinese competente e membri del consiglio di amministrazione pronti a contribuire. Non perché i palestinesi di Amnesty Israel non abbiano competenze legali – dopotutto, nemmeno lo staff israeliano ne ha. È perché, come hanno sottolineato le attiviste e studiose palestinesi Haneen Maikey e Lana Tatour, un modello comune negli spazi progressisti israeliani è che i palestinesi possono fornire manodopera, traduzioni, esperienze vissute e traumi per alimentare l’analisi degli ebrei israeliani, ma non possono essere partner paritari che possono fare l’analisi fianco a fianco e stabilire l’agenda insieme.

Amnesty Israel si trova nella scomoda posizione di non essere né una fonte di competenza legale, né di fornire una prospettiva diversificata sui diritti umani di israeliani e palestinesi. È solo un altro luogo in cui gli ebrei israeliani possono esprimersi.

Quando sono diventato presidente di Amnesty Israel, nel gennaio 2024, non c’erano palestinesi nel consiglio di amministrazione o in posizioni dirigenziali nello staff. A titolo di paragone, si tratta di uno standard inferiore a quello presente nel servizio pubblico israeliano e nelle aziende di proprietà del governo, che, secondo le linee guida del procuratore generale, sono almeno obbligate ad avere un’adeguata rappresentanza di arabi “in tutti i gradi e le professioni, in ogni ufficio e unità ausiliaria”, compreso il consiglio di amministrazione.

Ho insistito sulla rappresentanza palestinese nei ruoli dirigenziali, ma non è cambiato nulla. I membri della direzione e del consiglio di amministrazione erano riluttanti ad apportare i necessari adeguamenti strutturali. Il personale mi ha detto che esiste una regola secondo la quale un membro palestinese del personale deve essere consultato sulle questioni che riguardano i palestinesi, cosa che Amnesty Israel ha sottolineato in sua difesa di recente.

Tuttavia, il personale mi ha anche informato che le frequenti discussioni derivano dalla mancata applicazione di questa regola, che non è stata certamente applicata all’analisi di Amnesty Israel per la sua posizione sul rapporto sul genocidio. Ironia della sorte, questo modo di difendersi citando una regola che non viene applicata rispecchia l’approccio dell’IDF, che promette un “inasprimento delle norme” dopo una violazione dei diritti umani, con pochi cambiamenti successivi.

Durante il mio mandato sono entrati a far parte del consiglio due membri palestinesi, che se ne sono andati poco dopo che a uno di loro è stato detto, durante una riunione, che le sue opinioni sono la prova di una mancanza di esperienza e che quindi non è adatta a far parte del consiglio. Inoltre, il personale ha ripetutamente ignorato le sue richieste di includere le voci palestinesi nelle decisioni ufficiali. Un membro del consiglio di amministrazione che non era ancora in carica ha sottolineato in un tweet che Amnesty Israele sembra incapace di trattenere i palestinesi.

Devo sottolineare che non intendo diffamare nessuno e che rispetto e stimo profondamente molti dei miei colleghi di Amnesty Israel. Ma quando l’ingiustizia persiste, sia attraverso l’applicazione diretta, l’indifferenza o l’inerzia, rimanere in silenzio non fa altro che mantenerla. Trattare i palestinesi, o qualsiasi altro gruppo, come pedine, timbri di gomma o semplice manodopera, invece che come partner paritari che stabiliscono l’agenda, è inaccettabile, soprattutto in uno spazio progressista.

Il desiderio di alcuni israeliani di esprimere posizioni sui diritti umani che non siano gravate dall’analisi e dalla visione del mondo di coloro che sperimentano effettivamente le violazioni dei diritti umani riproduce il sistema israeliano esterno al mondo degli attivisti per i diritti umani. Se vogliamo vincere la lotta per una pace basata sui diritti umani, sulla giustizia e sull’uguaglianza, dobbiamo superare questa mentalità. Se vi battete per i palestinesi, ma li escludete come pari al tavolo, trovate un’altra causa.

*Daniil Brodsky è uno stratega politico di Gerusalemme ed ex presidente di Amnesty Israel.