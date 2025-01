Sopravvivere all’inverno a Gaza

Articolo pubblicato originariamente su MAP. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Piogge abbondanti, venti forti e temperature in picchiata, uniti all’impatto dell’assalto militare di Israele su Gaza, fanno sì che l’inverno sia una lotta per la sopravvivenza per molti.

I 15 mesi di bombardamenti e assedio dell’esercito israeliano hanno già reso Gaza quasi inabitabile. Le restrizioni agli aiuti hanno portato a gravi carenze di cibo, acqua e ripari e quasi il 70% di tutti gli edifici è stato danneggiato o distrutto dai bombardamenti. Con l’inverno ormai alle porte, le persone sono costrette a cercare di vivere in condizioni sempre più dure con mezzi limitati.

“La sofferenza della maggior parte degli sfollati interni di Gaza ha molte facce. Qui mancano quasi tutti i bisogni vitali essenziali, causando difficoltà quotidiane che diventano un circolo vizioso infrangibile. Mancano acqua potabile, cibo, articoli per l’igiene, farmaci e cure mediche, trasporti, reddito, servizi per i bambini… la lista continua”, ha dichiarato Mohammed Alkhatib, vicedirettore dei programmi di Medical Aid for Palestinian (MAP) a Gaza.

Più di 1,9 milioni di persone – quasi il 90% della popolazione di Gaza – sono state cacciate o hanno perso le loro case a causa degli attacchi dell’esercito israeliano. Le famiglie vivono ora in tende o in altri rifugi di fortuna. Molti di questi rifugi sono costruiti con tutto ciò che la gente riesce a trovare: coperte logore, teloni di recupero e pezzi di cartone. La maggior parte di essi è già in uso da molti mesi e dovrà essere sostituita per resistere alle intemperie invernali.

Ma le severe restrizioni imposte da Israele sugli aiuti a Gaza rendono praticamente impossibile procurarsi il materiale adeguato per stare al caldo e all’asciutto durante l’inverno. Almeno otto bambini sono morti per ipotermia quest’inverno, riferisce il Ministero della Sanità palestinese, e lo smantellamento sistematico del sistema sanitario ha portato a un rischio estremamente alto di malattie diffuse.

“È al di là di ogni immaginazione sapere che la gente riesce a malapena a sopravvivere al tempo normale con tutto quello che ha. Inoltre, le condizioni invernali comportano un aumento del rischio di malattie come le infezioni del tratto respiratorio superiore. La distruzione totale delle infrastrutture critiche aumenta in modo massiccio il rischio di inondazioni e di ulteriore contaminazione del fragile sistema fognario”, ha dichiarato Mohammed.

La mancanza di vestiti adeguati, di coperte e di un riscaldamento sicuro significa che le famiglie resteranno al freddo e a rischio per molti mesi”. La maggior parte degli sfollati interni vive già da molto tempo nelle tende e non ha più mezzi per far fronte a un ulteriore deterioramento della propria situazione già estremamente difficile”, ha aggiunto.