Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese da Aldo Lotta per Zeitun.info Almeno 45 palestinesi sono stati uccisi e più di 360 feriti nel corso dei tre giorni di attacchi aerei israeliani sulla Striscia assediata. Questi sedici bambini palestinesi non vedevano l’ora di trascorrere un’estate piena di gioia. Avevano in programma di giocare a…