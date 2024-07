Alla ricerca dei bambini scomparsi di Gaza

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Le foto di Fayez e Kariman, i figli di Anas Juha, uccisi e intrappolati sotto le macerie da un attacco aereo israeliano a Gaza City, insieme a Lena, la moglie di Anas. (Cortesia di Anas Juha)

Seppelliti sotto le macerie, persi nel caos, decomposti in modo irriconoscibile: la disperata lotta per trovare migliaia di bambini nella guerra in corso di Israele.

Di Ibtisam Mahdi

Ogni giorno, negli ultimi sette mesi, Anas Juha, 28 anni, e i suoi parenti superstiti hanno visitato le rovine della loro casa di famiglia nella speranza di trovare i resti dei loro cari scomparsi. Il 6 dicembre, un singolo attacco aereo israeliano ha distrutto il loro edificio di cinque piani nel quartiere Al-Fayoumi di Gaza City, uccidendo 117 membri della famiglia. Cinquantasette corpi sono stati recuperati e identificati; altri 60 sono rimasti intrappolati sotto le macerie da allora.

Per pura coincidenza, quella mattina Anas aveva lasciato la moglie e i figli a casa mentre facevano colazione per andare a fare una commissione nella vicina casa del padre. Quando ha sentito la potente esplosione, si è precipitato a controllare la sua famiglia ed è rimasto inorridito nel trovare solo una nuvola di fumo e polvere. “L’intero edificio era ridotto in macerie”, ha raccontato a +972. “Riuscivo a pensare solo alle 140 persone che erano all’interno”.

Anas ha iniziato a cercare disperatamente la sua famiglia, insieme ai suoi cugini feriti Mohammad e Naji, che erano sopravvissuti all’attacco dopo che la forza dell’esplosione li aveva spinti fuori dall’edificio crollato. Hanno condotto i primi sforzi di ricerca e salvataggio da soli, senza l’aiuto della Difesa Civile di Gaza, che ha il compito di localizzare i sopravvissuti e i martiri dopo gli attacchi aerei israeliani; con internet e le reti di comunicazione interrotte in tutta la Striscia in quel momento, i sopravvissuti non sono stati in grado di informare i servizi di emergenza dell’attacco. Le ambulanze sono arrivate sul posto solo dopo che il primo gruppo di feriti ha raggiunto l’ospedale battista di Al-Ahli a bordo di auto private e hanno segnalato la posizione dell’attacco.

L’edificio in cui vivevano Anas Juha e la sua famiglia, prima e dopo che un attacco aereo israeliano lo ha distrutto uccidendo i residenti all’interno nel dicembre 2023, a Gaza City. (Per gentile concessione di Anas Juha)

La moglie di Anas, Lena, e i loro due figli, Kariman di 5 anni e Fayez di 3, non sono stati estratti dalle macerie. Nemmeno i genitori e i fratelli di Lena.

Dopo aver compreso la portata della tragedia che lo aveva colpito, Anas iniziò a scrivere i nomi di coloro i cui corpi non potevano essere recuperati. Inizialmente, lo shock è stato così forte che non è riuscito a ricordare molti dei loro nomi, compresi quelli di sua moglie e dei suoi figli. Con il tempo, però, è riuscito ad annotarli tutti e 60.

“Siamo stati decimati”, ha detto Anas della sua famiglia. “Qual è stato il loro crimine, per essere uccisi in questo modo? Nessuno di loro apparteneva a una fazione o a un’organizzazione, e non siamo stati presi di mira in nessuna guerra precedente”.

Nonostante i mesi trascorsi dal bombardamento, Anas non ha perso la speranza di poter dare un giorno una degna sepoltura alla sua famiglia. Per ora, però, la Protezione Civile non può fare di più per aiutare a recuperare i resti dei suoi parenti: le loro attrezzature sono usurate e non hanno il personale necessario per far fronte all’entità dei bombardamenti israeliani, che sono ancora in corso.

“Sono anche impegnati a rispondere ad attacchi in cui potrebbero esserci dei sopravvissuti – non hanno tempo per casi come il nostro”, ha aggiunto Anas. “I nostri cuori soffrono di angoscia”.

Cadaveri in decomposizione

La famiglia di Anas è tra le migliaia di palestinesi registrati come “dispersi” a Gaza dal 7 ottobre, la maggior parte dei quali si pensa sia intrappolata viva o morta sotto edifici distrutti e i cui corpi non sono stati registrati come arrivati negli ospedali. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha ricevuto richieste di informazioni su oltre 8.700 casi di questo tipo, tre quarti dei quali rimangono irrisolti.

Il Ministero della Salute di Gaza stima che il numero totale di persone scomparse sia ancora più alto: circa 10.000. Questo numero non è incorporato nel bilancio complessivo delle vittime dei bombardamenti israeliani, che attualmente ammonta a più di 38.000 persone. Poiché la maggior parte delle strutture mediche di Gaza non funziona più a causa dei bombardamenti o dell’evacuazione forzata, il lavoro di recupero, identificazione e conteggio di tutte le vittime continuerà probabilmente per anni.

“Quando veniamo a conoscenza del numero di persone che non riusciamo a salvare, soprattutto bambini, ci sentiamo frustrati e piangiamo molto per la nostra impotenza, nonostante i nostri sforzi”, ha dichiarato a +972 il portavoce della Protezione Civile Mahmoud Basal. La cosa peggiore, ha detto, è quando “sentiamo la voce di qualcuno [che chiama] da sotto le macerie e non riusciamo a salvarlo”.

Basal ha spiegato che l’estensione della devastazione causata dall’assalto israeliano, l’intensità degli attacchi e le restrizioni all’ingresso di nuovi macchinari e attrezzature nell’enclave assediata rendono impossibile per il personale di soccorso recuperare tutti i corpi. Secondo l’autore, le squadre della Protezione civile sono sotto tiro anche quando rispondono agli attacchi aerei, nonostante le protezioni che dovrebbero essere garantite dal diritto internazionale. “Questo è un crimine odioso”, ha sottolineato.

Basal ha sottolineato che fino a quando non ci sarà una completa cessazione degli attacchi israeliani, la Protezione Civile non sarà in grado di recuperare la maggior parte dei corpi dei dispersi di Gaza. Anche allora, secondo le sue stime, potrebbero volerci dai due ai tre anni nel migliore dei casi per recuperarli tutti. “Durante la tregua temporanea [durata sette giorni a fine novembre], abbiamo cercato di recuperare alcuni dispersi da sotto le macerie delle case, ma il tempo limitato e la mancanza di attrezzature hanno rallentato il processo”, ha detto.

Quando sono riuscite a recuperare i corpi, nei giorni in cui gli attacchi israeliani sono stati meno intensi, le squadre della Protezione Civile hanno scoperto cadaveri in avanzato stato di decomposizione. “I corpi dei martiri erano completamente decomposti, soprattutto quelli dei bambini”, ha raccontato Basal.

Secondo le Nazioni Unite, lo sgombero dei 40 milioni di tonnellate di macerie di Gaza potrebbe richiedere 15 anni. Già ora, ha avvertito Basal, “il continuo accumulo di migliaia di corpi sotto le macerie ha iniziato a diffondere malattie ed epidemie – soprattutto con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, che accelerano il processo di decomposizione”.

WCNSF

Tra i 10.000 dispersi che si pensa siano sotto le macerie, Save the Children stima che più della metà siano bambini. Altre migliaia sono stati sepolti in fosse comuni o non segnate, sono stati arrestati dalle forze israeliane, o sono stati dispersi o separati dalle loro famiglie nel caos, portando il numero totale di bambini palestinesi di cui non si conosce la sorte a circa 21.000. Alcuni di coloro che sono arrivati negli ospedali senza essere identificati sono classificati con il morboso acronimo “WCNSF”: bambino ferito, senza famiglia superstite.

Per mesi, gli account dei social media di Gaza sono stati inondati di annunci di persone scomparse, soprattutto bambini. Questi sono aumentati solo sulla scia dell’ultimo sfollamento di massa creato dall’invasione di Israele della città meridionale di Rafah all’inizio di maggio.

Tra loro c’è Ahmad Hussein, un bambino che non ha ancora compiuto 2 anni, scomparso durante l’esodo dall’area della rotonda di Awda, nel centro di Rafah, mentre i residenti fuggivano verso la zona costiera di Al-Mawasi.

Ahmad Hussein, 2 anni, figlio di Samah e Rami Hussein, disperso mentre la sua famiglia fuggiva da Rafah, a Gaza. (Per gentile concessione della famiglia Hussein)

“Eravamo tre famiglie che trasportavano le nostre cose su due camion”, ha raccontato la madre di Ahmad, Samah, a +972. “Pensavo che Ahmad fosse con suo padre, che pensava fosse con me. Abbiamo scoperto che era scomparso mentre scaricavamo i camion nella zona di Asdaa’; ho chiesto a suo padre di lui, ma non sapeva dove fosse Ahmad”.

Il padre di Ahmad, Rami, è tornato rapidamente al punto di partenza del loro viaggio, ma non è riuscito a trovare Ahmad e nessun altro nella zona lo aveva visto. Rami ha quindi presentato una denuncia al CICR e alla polizia per la scomparsa del figlio e ha pubblicato diversi annunci sui social media.

“Ogni giorno lo cerchiamo tra i vivi e i morti”, ha detto Samah. “Abbiamo cercato ovunque: in ogni ospedale, in ogni organizzazione [umanitaria], in ogni stazione di polizia. Ma non abbiamo ricevuto alcuna informazione”.

Prendendo la mia mano nella sua, Samah contina: “Se sapessi che è stato martirizzato, per me sarebbe più facile di questa incertezza. Non sappiamo se sia vivo o morto, se sia stato aggredito dai cani, detenuto o preso da un soldato dell’esercito di occupazione e rapito in Israele”.

Identificazione dei corpi

Le forze di polizia di Gaza non partecipano direttamente alla ricerca di persone scomparse, a causa delle loro risorse limitate e del fatto che le stazioni di polizia e gli agenti sono spesso presi di mira dall’esercito israeliano. Tuttavia, una fonte della stazione di polizia di Khan Younis, che ha parlato con +972 a condizione di anonimato per paura di essere presa di mira, ha detto che la polizia cerca comunque di aiutare dove può, anche se senza coordinamento o assistenza da parte delle organizzazioni internazionali.

“Non ci sono squadre di ricerca specializzate”, ha spiegato la fonte. “Invece, le informazioni vengono raccolte dai parenti e gli annunci relativi alla persona scomparsa vengono diffusi su piattaforme WhatsApp specifiche della polizia. Vengono diffusi il numero di cellulare, l’indirizzo e le foto del denunciante. Una volta trovate le informazioni, il denunciante viene avvisato”.

La fonte ha descritto il processo di identificazione dei corpi che arrivano negli ospedali: “Quando il corpo è già decomposto, vengono scattate foto dei vestiti e di eventuali segni di riconoscimento; queste informazioni, insieme al luogo [in cui il corpo è stato trovato], vengono registrate nei registri del Dipartimento di Investigazione Generale.

“Quando il corpo non si è ancora decomposto e i tratti del viso sono identificabili, il corpo viene fotografato e le foto vengono pubblicate sui social media”, ha proseguito la fonte. “Il corpo viene poi messo nel frigorifero dell’ospedale per tre giorni. Se dopo questo periodo non viene identificato, viene seppellito”.

Quando gli ospedali sono troppo pieni di martiri, tuttavia, la fonte ha spiegato che ai corpi viene assegnato un numero e poi vengono sepolti immediatamente in un luogo designato. Una volta identificati, “il numero viene sostituito con il vero nome della persona, che viene rimossa dall’elenco delle persone scomparse. La famiglia può quindi decidere se trasferire il corpo nel luogo di sepoltura della propria famiglia o se lasciarlo nello stesso luogo di sepoltura in cui è stato inizialmente inumato”.

La fonte ha sottolineato che i numeri delle persone scomparse o registrate come non identificate sono solo stime: ogni giorno, nuovi corpi vengono registrati come scomparsi mentre altri vengono identificati. “Per accertare con precisione tutte le cifre, è necessario che la guerra cessi”.

Nel frattempo, il CICR ha lavorato attivamente per il ricongiungimento familiare sin dall’inizio della guerra, anche facilitando il rilascio dei detenuti e riportandoli dai centri di detenzione israeliani alle loro famiglie. Secondo il portavoce del CICR a Gaza, Hisham Mhanna, l’organizzazione ha contattato più di 980 detenuti rilasciati per raccogliere informazioni sul loro trattamento e sulle condizioni di detenzione. In questo modo, ha spiegato, il CICR intende “rafforzare il nostro dialogo con le autorità competenti su questo tema e aumentare la pressione sulle autorità israeliane affinché permettano la ripresa delle visite in carcere”.

Senza senso

Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, dal 7 ottobre i bombardamenti israeliani hanno ucciso più di 14.000 bambini palestinesi, di cui circa la metà non sono ancora stati identificati completamente. Un recente rapporto delle Nazioni Unite ha rilevato che i bambini erano anche tra quelli scoperti di recente nelle fosse comuni, dove i corpi mostravano segni di tortura, esecuzioni sommarie e potenziali casi di persone sepolte vive.

Palestinesi seppelliscono i loro parenti uccisi in un attacco aereo israeliano a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, 26 febbraio 2024. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Come spiega Save the Children, i bambini hanno sette volte più probabilità degli adulti di morire a causa delle ferite da esplosione, a causa della vulnerabilità del loro corpo, il che significa che hanno anche maggiori probabilità di subire ferite così orribili da deformare il loro corpo in modo irriconoscibile. A volte, però, le dimensioni ridotte dei bambini possono essere un vantaggio, evitando che vengano schiacciati dalle macerie o colpiti da schegge.

Hamza Malaka, ad esempio, di due anni, è stato l’unico sopravvissuto – un “WCNSF” – di un attacco aereo israeliano del 14 ottobre che ha spazzato via diverse generazioni della sua famiglia, tra cui anziani, bambini piccoli e una donna incinta. Nove mesi dopo, nessuno è stato in grado di determinare il numero totale di martiri ancora intrappolati sotto le macerie della sua casa nel quartiere Zeitoun di Gaza City. Secondo le stime dei vicini, la famiglia comprendeva 26 persone, alcuni dei cui corpi devono ancora essere recuperati.

Lo zio di Hamza, Mohammad, che vive in California, ha dichiarato a +972 di aver chiesto a un amico di occuparsi di Hamza fino a quando non riuscirà a trovare un modo per evacuare il bambino da Gaza e prenderlo in custodia. “Non so quante persone fossero in casa quando è stata bombardata, o quante fossero già partite e ora sono sfollate in altre zone di Gaza”, ha detto Mohammad.