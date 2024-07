Voci da Gaza: giorni 278, 279 e 280

Duecentosettanottesimo, duecentosettanovesimo e duecentottantesimo giorno della guerra genocida contro Gaza 10-12 luglio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

I sionisti continuano la loro brutalità contro la popolazione di Gaza City, costringendola alla fuga.

No allo sfollamento.. Resteremo qui.. Non vi muovete.. Non partiremo.. Non migreremo.. Tenete duro.. Non uscite.. Non usciremo.. Parole in cima alle pagine dei social network, attraverso i quali le persone cercano di sostenersi a vicenda e di restare unite nonostante lo sfollamento forzato imposto dall’esercito di occupazione sionista.

L’uccisione diretta di un numero elevato di donne e uomini, l’arresto e l’umiliazione degli uomini dopo l’ingresso dell’esercito israeliano sionista nelle profondità della città di Gaza, sono stati catastrofici in ogni senso della parola.

Oltre alla paura e al terrore che hanno colpito le persone, hanno incontrato estrema difficoltà nell’evacuare completamente i quartieri della Città Vecchia e Shuja’iya, Al Tuffaha, Al Sabra e Al Zaitwna, poiché sono molto affollati di gente e non c’è spazio per evacuarli. E d’altra parte non ci sono luoghi dove le persone possano rifugiarsi, il che ha reso la scena dei giorni scorsi ancor più spaventosa e triste fino all’oppressione. C’è chi si sdraia a terra coperto solo dal cielo, esausto e e perduto. Si siedono sulle porte delle case distrutte, e nessuno di loro sa dove andare. Tuttavia, in alcuni quartieri, le persone sono state costrette ad andarsene a causa dei droni che le inseguivano e hanno ingaggiato cecchini che montavano sui tetti degli edifici per dare la caccia a chiunque si muovesse per le strade.

La mia amica, che era stata sfollata con la forza nel sud, mi ha chiamato per chiedermi informazioni su un volantino che era stato distribuito chiedendo alle persone di lasciare Gaza City verso Deir al-Balah attraverso Al-Rashid Street in riva al mare e Salah al-Din Street per raggiungere verso est, dichiarandoli “corridoi sicuri”. Ha detto: “È vero che le persone vengono sfollate? Siamo delusi perché ciò ostacolerà qualsiasi accordo per il nostro ritorno!”.

C’è confusione e differenza tra ciò che le persone vogliono e ciò che non vogliono, nel caso di coloro che sono stati sfollati alla ricerca di un luogo più sicuro, e dopo tutto quello che hanno sofferto durante i nove mesi di aggressione, dove hanno vissuto nell’amarezza, crudeltà e sfollamento tra tende, scuole e case affittate a caro prezzo, la mancanza di bisogni primari in aggiunta ai problemi di cui soffrono a causa dell’ambiente sociale e le storie di violenza domestica che vengono rivelate a poco a poco, il che dopo tutto porta alla mancanza di senso di sicurezza sociale e umana. Non vogliono che coloro che sono rimasti a Gaza e nel suo nord provino amarezza come loro, e piuttosto vivono con il desiderio di tornare alle loro città , ai loro campi profughi e a ciò che resta di loro.

D’altro canto, ci sono molte persone assediate a Gaza e nel nord che sono confuse tra il desiderio di cercare sicurezza attraverso lo sfollamento forzato, soprattutto con l’intensificarsi di questa feroce aggressione, e la convinzione che restare a Gaza sia la soluzione migliore affinché non siano costretti a vivere la durezza della vita dello sfollamento.

Ciò che sta accadendo sul terreno è un tentativo disperato da parte del governo bellico sionista di raggiungere gli obiettivi di questa aggressione, ma senza alcun risultato, poiché è ormai chiaro che i loro tentativi falliscono sempre e che la gente di Gaza “non uscirà” e rimarrà nella sua terra.