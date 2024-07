Duecentosettanottesimo, duecentosettanovesimo e duecentottantesimo giorno della guerra genocida contro Gaza 10-12 luglio 2024 La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio I sionisti continuano la loro brutalità contro la popolazione di Gaza City, costringendola alla fuga. No allo sfollamento.. Resteremo qui.. Non vi muovete.. Non partiremo.. Non migreremo.. Tenete duro.. Non uscite.. Non…