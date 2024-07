Voci da Gaza: giorno 288 e 289

Duecentottantottesimo e duecentottantanovesimo della guerra genocida giorno contro Gaza, 20-21 luglio. Immagine di copertina: Reuters

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

A Gaza in questi giorni: un asino è importante quanto un essere umano, e una bicicletta vale più di un’auto

Al passaggio di un carro trainato da un asino, ci siamo dovuti fermare sul ciglio della strada e ho detto all’autista: “Perché ti fermi ? Hai una Mercedes 2025?” Mi ha risposto dicendo: “Per Dio, professoressa, in questo momento a Gaza l’asino che traina il carro è caro come il profeta Adamo. È diventato più importante e più costoso di una Mercedes. Senza di esso la gente non potrebbe né andare né venire”. Allo stesso modo, molti ciclisti attraversano gli spazi angusti tra le auto e mucchi di spazzatura, o tra le macerie delle case distrutte, sul nostro cammino.

La scena della strada a Gaza City è come un dipinto surreale dai molteplici contenuti ed espressioni, tra i carri di asini che trasportano persone e i loro averi, soprattutto durante lo spostamento da un luogo all’altro, e tra le biciclette che giovani e anziani cavalcano, indipendentemente dalla professione, che sia un dirigente o un generale, un giudice, un insegnante, o un operaio, e tra i cumuli di spazzatura e i banchi dei venditori, soprattutto agli incroci.

La scena della strada a Gaza City è come un dipinto surreale dai molteplici contenuti ed espressioni, tra i carri di asini che trasportano persone e i loro averi, soprattutto durante lo spostamento da un luogo all’altro, e tra le biciclette che giovani e anziani cavalcano, indipendentemente dalla professione, che sia un dirigente o un generale, un giudice, un insegnante, o un operaio, e tra i cumuli di spazzatura e i banchi dei venditori, soprattutto agli incroci.

Quello che dice l’autista è assolutamente vero, poiché tutti i mezzi di trasporto sono diventati una moneta rara alla luce di questa aggressione sionista. Questo è dovuto in primo luogo alla mancanza di disponibilità causata dalla distruzione di automobili e autobus durante le invasioni da parte dell’esercito di Gaza City e del suo nord. In secondo luogo, dalla mancanza di qualsiasi tipo di carburante (benzina, diesel, gas) per far funzionare ciò che resta. Inoltre, chiunque riesce a fornire qualsiasi tipo di carburante non accetta una piccola tariffa e le persone non possono pagare ingenti somme di denaro per viaggiare con i mezzi di trasporto. A ciò si aggiunge la distruzione delle infrastrutture stradali e la demolizione dei marciapiedi in parecchie aree in modo che le auto non possano attraversarli affatto. Così, il carro trainato da un asino, un mulo o anche un cavallo magro è diventato il mezzo più prezioso, perché è il mezzo di trasporto fondamentale e meno costoso durante questa aggressione sionista. Inoltre, l’esercito sionista non bombarda i carri, ma bombarda le auto con tutti a bordo.

Una mia parente mi ha chiamato per dirmi che voleva venirci a trovare e che le mancavamo, ma “il trasporto è difficile e a volte aspettiamo un’ora fino a che non passa qualcuno”. Naturalmente, lo stesso carro a volte trasporta persone diverse, come trasporto collettivo, e talvolta una persona lo prende su richiesta speciale.

Con il passare del tempo, gli asini sono diventati preziosi e chi ne possiede uno non pensa a venderlo o di farne a meno per nessun motivo. Al giorno d’oggi sono una fonte di ricchezza a Gaza. In precedenza si sapeva che le persone nei villaggi che possedevano terreni agricoli possedevano almeno un carro trainato da un asino. Alcune zone del nord, come Jabalia, sono famose per avere carri. Chi possiede auto ha anche carri.

Anche la bicicletta svolge un’importante funzione come mezzo di trasporto, ma è individuale. La maggior parte dei giovani e degli uomini hanno iniziato a spostarsi da un luogo all’altro in bicicletta, portando con sé i propri acquisti e una cassetta degli aiuti o un sacco di farina se riescono a ottenerli. La scena è diventata familiare quando si entra in un edificio, dove ci sono diverse biciclette parcheggiate una accanto all’altra.

Sfortunatamente, per quanto siano utili, negli ultimi giorni il nemico ha approfittato del bisogno di carri della gente, e ha permesso che venissero usati come mezzo per svuotare Gaza City e il suo nord dai residenti. Le persone si spostano in questi carri con le loro merci verso sud della rotatoria del Kuwait attraverso Salah al-Din Street, senza ispezione, poiché l’esercito di occupazione ha rimosso Il checkpoint militare dal punto di passaggio con la chiara intenzione di incoraggiare l’uscita del maggior numero di persone possibile dalla città di Gaza e dal suo nord verso il Sud della Striscia di Gaza.

La vita a Gaza sembra più oscura quando una persona vede che l’asino ha un valore attivo nella vita delle persone e se ne prende cura proprio come gli esseri umani, anche nei momenti più difficili, alla luce dello stato di fame e sete a Gaza e dintorni a nord, l’asino e animali simili ricevono più cibo e acqua degli esseri umani a causa della loro estrema importanza.

La dichiarazione delle persone ora sotto la brutale aggressione è che sono pazienti come gli asini, e hanno sopportato e stanno ancora sopportando tutte le sofferenze derivanti da questa guerra brutale. Forse attireranno l’attenzione almeno delle organizzazioni per il benessere degli animali, e forse vedranno un domani migliore.