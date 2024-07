Voci da Gaza: giorno 281, 282, 283

Duecentottentunesimo, duecentottantaduesimo e duecentottantatresimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 13-15 luglio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

L’odore di morte, sangue e bruciato riempie l’aria della Striscia di Gaza, e chi sta annegando si aggrappa anche a una cannuccia

Il nemico sionista sta ancora commettendo brutali massacri che stanno uccidendo la gente ovunque nella Striscia di Gaza, dove sono caduti dozzine di martiri, uomini, donne e bambini, migliaia di uomini, donne e bambini feriti, e il contatore delle morti continua a contare, diminuisce, e poi aumenta di nuovo. È arrivato a settanta, poi centoventi, poi qualcos’altro. Ciò vale anche per il numero dei feriti, poiché l’esercito sionista assassina ogni momento della nostra vita affinché non ci sentiamo sicuri in nessun luogo, indipendentemente dalla geografia del luogo, dal fatto che sia ufficialmente classificato come luogo sicuro o un’area di operazioni di combattimento, o se il luogo ospiti civili o meno, se si tratti di un centro, un campo di accoglienza, un edificio, ecc. dei dettagli che sono diventati la nostra preoccupazione quotidiana, man mano che le incursioni dell’esercito sionista sono diventate quotidiano; Irrompere in una zona, poi lasciarla, poi ritornarvi e allo stesso tempo entrare in altre zone i cui residenti non si aspettano che arrivi anche il loro turno. Molte persone non prendono tutte le precauzioni necessarie per evitare il male che si avvicina loro.

Si sa anche che in ogni tornata di trattative per raggiungere un accordo si ripetono gli stessi avvenimenti e la portata degli obiettivi dell’esercito sionista si amplia al fine di eliminare ogni possibilità di successo delle trattative. Ciò esprime la posizione del governo di guerra sionista, che accetta di negoziare per gettare cenere davanti agli occhi della comunità internazionale e continua senza sosta la sua brutale aggressione.

La mia amica che vive nella parte occidentale di Gaza City dice: “All’improvviso abbiamo sentito l’atterraggio di razzi e colpi di artiglieria, e non sappiamo perché, dove o cosa dovremmo fare”. È vero che non sapevano cosa fare perché i droni e gli aerei da ricognizione sparano proiettili su tutto ciò che si muove e in qualsiasi zona in cui entra l’esercito, poiché le persone sono costrette a rimanere al loro posto per paura di essere colpite, per far si che i loro corpi non diventino cibo per cani randagi. Quando l’esercito ordina loro di abbandonare la zona e loro emergono ansimanti, l’aereo da ricognizione li segue per sparargli.

Quando circa una settimana fa ho chiamato una delle donne per informarla che avrebbe beneficiato dell’aiuto del centro, lei ha detto che la sua zona era sotto assedio e abbiamo concordato di comunicare dopo il ritiro dell’esercito. Dopo diversi giorni dal ritiro dell’esercito dai dintorni di Tal al-Hawa, mi ha informato che la situazione era migliorata, ma in realtà non era oer niente facile raggiungerla. Quando le ho chiesto delle condizioni della sua famiglia, sono rimasta scioccata nel sentire che suo figlio, che tra pochi mesi avrebbe compiuto diciotto anni, è stato martirizzato il primo giorno dell’incursione dell’esercito, e che lei è rimasta sola con sua figlia. Non me ne ha parlato affatto quando l’ho contattata per la prima volta e sono rimasta molto sorpresa dalla sua calma, e non riuscivo a diagnosticarla; Vuole mantenere la calma per proteggere sua figlia? L’orrore dell’evento e il sentimento di perdita l’hanno lasciata senza parole?

Ho provato una grande amarezza ascoltandola al telefono e ho percepito nella sua voce la portata del dolore che la affliggeva come madre e come essere umano. Non riusciva a esprimere il suo dolore e la sua angoscia per la perdita di suo figlio, né condividere con nessuno la mancanza dei suoi bisogni primari. La portata di questo bisogno mi è diventata chiara dal suo desiderio di procurarsi un cesto di cibo e una borsa igienica, perché aveva viaggiato a lungo da casa sua per raggiungere il nostro centro per questo motivo.

In effetti, la persona che sta annegando si aggrappa su una paglia per salvarsi, e dall’inizio di questa aggressione sionista, tutte le persone sono annegate, cercando di aggrapparsi a qualsiasi paglia per salvarsi, sia la paglia dello sfollamento forzato da un luogo all’altro che credono sia più sicuro, o aggrapparsi alla paglia di lasciare definitivamente la Striscia di Gaza, ma sono perduti in tutti i paesi dove sono andati, e alcuni si aggrappano alla paglia di rimanere in vita nonostante le loro ferite sanguinanti e parti dei loro arti essere tagliati fuori, considerando che questa situazione è meglio della morte, o si aggrappano alla paglia di vivere in una casa, anche con altri, considerando che è meglio che andare a scuola, o si aggrappano alla paglia di vivere in una casa protetta, poiché è meglio che ripararsi nella tenda, e questo vale per tutti i dettagli della vita quotidiana, compreso il cibo, le bevande e il vestiario.

Durante la mia telefonata con la mia amica sfollata nel sud, mi ha chiesto se avevo sentito le ultime notizie, poi ha continuato dicendo: “scheggie e frammenti di granate sono caduti su di noi. Hanno bombardato le tende nel Al-Mawasi e decine di martiri sono caduti. Che Dio ci protegga da ciò che ci accadrà”.

Di conseguenza, ho chiamato più di una collega per avere loro notizie, e ho sentito la stessa espressione di ansia e paura per il futuro: “Che Dio ci protegga da ciò che ci accadrà!”

È vero che tutto ciò che ci circonda è sconosciuto, ma le persone stanno ancora inseguendo la goccia che li salverà dall’inferno di questa barbara aggressione, e hanno ancora speranza di sopravvivere.