Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Sde Teiman, Khaled Mahajneh ha trovato un giornalista detenuto irriconoscibile mentre descriveva le condizioni violente e disumane della struttura.

Di Baker Zoubi

“La situazione lì è più orribile di qualsiasi cosa abbiamo sentito su Abu Ghraib e Guantanamo”. Così Khaled Mahajneh descrive il centro di detenzione di Sde Teiman, primo avvocato a visitare la struttura. Più di 4.000 palestinesi arrestati da Israele a Gaza sono detenuti nella base militare nel Naqab/Negev dal 7 ottobre; alcuni di loro sono stati successivamente rilasciati, ma la maggior parte rimane in detenzione israeliana.

Mahajneh, cittadino palestinese di Israele, è stato inizialmente contattato da Al Araby TV, che cercava informazioni su Muhammad Arab, un reporter della rete arrestato a marzo mentre copriva l’assedio israeliano all’ospedale Al-Shifa di Gaza City. “Ho contattato il centro di controllo dell’esercito israeliano e, dopo aver fornito una foto e una carta d’identità del detenuto, oltre al mio documento ufficiale di procura, sono stato informato che [Arab] era detenuto a Sde Teiman e che poteva essere visitato”.

Quando Mahajneh è arrivato alla base il 19 giugno, gli è stato chiesto di lasciare la sua auto lontano dal sito, dove una jeep dell’esercito lo stava aspettando per trasportarlo all’interno. Si trattava di “qualcosa che non avevo mai incontrato in nessuna visita precedente a una prigione”, ha dichiarato a +972. Hanno guidato per circa 10 minuti attraverso la struttura – una rete tentacolare di roulotte – prima di arrivare a un grande magazzino, che conteneva una roulotte sorvegliata da soldati mascherati.

“Hanno ripetuto che la visita sarebbe stata limitata a 45 minuti e che qualsiasi azione che potesse danneggiare la sicurezza dello Stato, del campo o dei soldati avrebbe portato all’immediata cessazione della visita. Non ho ancora capito cosa intendessero”, ha detto Mahajneh.

I soldati hanno trascinato fuori il giornalista detenuto con le braccia e le gambe legate, mentre Mahajneh è rimasto dietro una barriera. Dopo che i soldati gli hanno tolto la benda, Arab si è sfregato gli occhi per cinque minuti, non abituato alla luce intensa. “Dove sono?” è stata la prima domanda che ha rivolto a Mahajneh. La maggior parte dei palestinesi che si trovano a Sde Teiman non sanno nemmeno dove sono detenuti; dato che almeno 35 detenuti sono morti in circostanze sconosciute dall’inizio della guerra, molti lo chiamano semplicemente “il campo della morte”.

“Da anni visito i detenuti politici e di sicurezza e i prigionieri nelle carceri israeliane, anche dal 7 ottobre”, ha dichiarato Mahajneh. “So che le condizioni di detenzione sono diventate molto più dure e che i prigionieri vengono maltrattati quotidianamente. Ma Sde Teiman è stato diverso da qualsiasi cosa abbia visto o sentito prima”.

Membri dell’unità Keter, un’unità di risposta del servizio carcerario israeliano, visti mentre i detenuti si mettono le mani sulla testa, in una prigione nel sud di Israele, 14 febbraio 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

Anche i tribunali sono pieni di odio

Mahajneh ha raccontato a +972 che Arab era quasi irriconoscibile dopo 100 giorni di detenzione; il suo volto, i capelli e il colore della pelle erano cambiati, ed era ricoperto di sporcizia e di escrementi di piccione. Il giornalista non riceveva vestiti nuovi da quasi due mesi e gli era stato permesso di cambiarsi i pantaloni per la prima volta solo quel giorno, grazie alla visita dell’avvocato.

Secondo Arab, i detenuti sono continuamente bendati e legati con le mani dietro la schiena, costretti a dormire rannicchiati sul pavimento senza lenzuola. Le manette di ferro vengono rimosse solo durante una doccia settimanale della durata di un minuto. “Ma i prigionieri hanno iniziato a rifiutarsi di fare la doccia perché non hanno l’orologio, e superare il minuto assegnato espone i prigionieri a punizioni severe, tra cui ore all’aperto sotto il caldo o la pioggia”, ha detto Mahajneh.

Tutti i detenuti, ha osservato Mahajneh, devono affrontare il deterioramento delle condizioni di salute a causa della scarsa qualità della dieta quotidiana del carcere: una piccola quantità di labaneh (formaggio morbido) e un pezzo di cetriolo o pomodoro. Soffrono anche di grave costipazione e per ogni 100 detenuti viene fornito solo un rotolo di carta igienica al giorno.

“Ai prigionieri viene impedito di parlare tra loro, anche se più di 100 persone sono tenute in un magazzino, alcune delle quali anziane e minorenni”, ha detto Mahajneh a +972. “Non è permesso loro di pregare e nemmeno di leggere il Corano”.

Arab ha anche testimoniato al suo avvocato che le guardie israeliane hanno aggredito sessualmente sei prigionieri con un bastone davanti agli altri detenuti dopo che questi avevano violato gli ordini della prigione. “Quando ha parlato di stupri, gli ho chiesto: “Muhammad, sei un giornalista, sei sicuro di questo?””. Mahajneh ha raccontato. “Ma lui mi ha risposto che l’aveva visto con i suoi occhi e che quello che mi stava raccontando era solo una piccola parte di quello che stava accadendo lì”.

Numerosi media, tra cui la CNN e il New York Times, hanno riferito di casi di stupro e violenza sessuale a Sde Teiman. In un video circolato sui social media all’inizio di questa settimana, un prigioniero palestinese recentemente rilasciato dal campo di detenzione ha dichiarato di aver assistito personalmente a diversi stupri e a casi in cui i soldati israeliani hanno fatto aggredire sessualmente i prigionieri dai cani.

Solo nell’ultimo mese, secondo Arab, diversi prigionieri sono stati uccisi durante violenti interrogatori. Altri detenuti feriti a Gaza sono stati costretti a subire l’amputazione degli arti o la rimozione dei proiettili dal corpo senza anestesia, e sono stati curati da studenti infermieri.

Le squadre di difesa legale e le organizzazioni per i diritti umani non sono state in grado di contrastare queste gravi violazioni dei diritti dei prigionieri a Sde Teiman, e alla maggior parte di loro è stato impedito di visitare la struttura per evitare un maggiore controllo. “L’Ufficio del Procuratore di Stato ha detto che questo centro di detenzione sarebbe stato chiuso dopo dure critiche, ma non è successo nulla”, ha detto Mahajneh. “Anche i tribunali sono pieni di odio e razzismo contro la popolazione di Gaza”.

La maggior parte dei detenuti, ha osservato Mahajneh, non è formalmente accusata di appartenere a un’organizzazione o di partecipare a un’attività militare; Arab stesso non sa ancora perché è stato detenuto o quando potrà essere rilasciato. Da quando è arrivato a Sde Teiman, i soldati delle unità speciali dell’esercito israeliano hanno interrogato Arab due volte. Dopo il primo interrogatorio, gli è stato comunicato che la sua detenzione era stata prolungata a tempo indeterminato, sulla base del “sospetto di affiliazione a un’organizzazione la cui identità non gli è stata rivelata”.

Per vendicarsi di chi?

Negli ultimi mesi, i media internazionali hanno pubblicato diverse testimonianze di prigionieri rilasciati e di medici che hanno lavorato a Sde Teiman. Per il medico israeliano Yoel Donchin, che ha parlato con il New York Times, non era chiaro il motivo per cui i soldati israeliani avessero detenuto molte delle persone da lui curate, alcune delle quali era “altamente improbabile che fossero combattenti coinvolti nella guerra” sulla base di disturbi fisici o disabilità preesistenti.

Il Times ha anche riferito che i medici della struttura hanno ricevuto istruzioni di non scrivere i loro nomi sui documenti ufficiali o di rivolgersi l’uno all’altro per nome in presenza dei pazienti, per paura di essere successivamente identificati e accusati di crimini di guerra presso la Corte penale internazionale.

“Li hanno spogliati di tutto ciò che assomiglia a un essere umano”, ha raccontato alla CNN un testimone che lavorava come medico nell’ospedale di fortuna della struttura. “I pestaggi non sono stati fatti per raccogliere informazioni. Sono stati fatti per vendetta”, ha detto un altro testimone. “È stata una punizione per quello che hanno fatto [i palestinesi] il 7 ottobre e una punizione per il comportamento nel campo”.

Dalla sua visita a Sde Teiman, Mahajneh ha provato profonda frustrazione e rabbia, ma soprattutto orrore. “Faccio questo mestiere da 15 anni… Non mi sarei mai aspettato di sentire parlare di stupri di prigionieri o di umiliazioni del genere. E tutto questo non a scopo di interrogatorio – poiché la maggior parte dei prigionieri viene interrogata solo dopo molti giorni di detenzione – ma come atto di vendetta”. Per vendicarsi di chi? Sono tutti cittadini, giovani, adulti e bambini. Non ci sono membri di Hamas a Sde Teiman perché sono nelle mani dello Shabas [il servizio carcerario israeliano]”.

Nella sua risposta alle domande per questo articolo, l’esercito israeliano ha dichiarato: “L’IDF respinge le accuse di maltrattamento sistematico dei detenuti, anche attraverso la violenza o la tortura… Se necessario, le indagini della polizia militare vengono aperte quando c’è il sospetto di un comportamento insolito che lo giustifica”. L’esercito ha negato i racconti di Arab e Mahajneh sulle privazioni e ha insistito sul fatto che ai detenuti vengono forniti vestiti e coperte sufficienti, cibo e acqua (“tre pasti al giorno”), accesso a bagni e docce (“tra i 7 e i 10 minuti”) e altri servizi.

L’esercito ha anche aggiunto: “Dall’inizio della guerra, ci sono stati decessi di detenuti, compresi quelli arrivati feriti dal campo di battaglia o in condizioni mediche problematiche. Ogni morte viene indagata dalla polizia militare. Al termine delle indagini, i risultati saranno trasmessi all’Avvocatura generale militare”.